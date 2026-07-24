Para Bally Bagayoko, alcaldesa del LFI de Saint-Denis, Barbara Butch “tiene razón” al presentar una denuncia

Publicado el 24 de julio de 2026 a las 14:54 horas. Lectura: 2 min.

El alcalde de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, Bally Bagayoko, declaró este viernes 24 de julio que DJ Barbara Butch “tiene razón” a presentar una denuncia, tras la interrupción de su concierto en Grenoble. “Ella tiene razón al hacerlo”declaró en TF1 el alcalde de LFI, cuyo movimiento, sin embargo, está en el punto de mira.

“Animo a todas las personas que son víctimas de comentarios tanto racistas como discriminatorios” acudir a los tribunales, añadió, mientras que la DJ anunció el jueves, a través de su abogado, que presentará una denuncia contra La France insoumise. “algunos de sus funcionarios electos y representantes locales”así como contra “los medios de comunicación de extrema derecha Omerta” y el ensayista Alain Soral, ya condenado por comentarios antisemitas, por provocar el odio.

De no ser por el representante electo de Saint-Denis, que declara que no habría organizado un concierto de Barbara Butch “con los recursos de la ciudad” por las posiciones que tomó “sobre el genocidio que está en marcha” en Gaza, la Francia rebelde “no tiene parte de responsabilidad” en los hechos alegados. Evocando “una acción aislada”Bally Bagayoko condenó el lanzamiento de proyectiles. Por otro lado, también defendió la posibilidad de“expresar indignación”en particular por los abucheos.

El concierto de Barbara Butch fue interrumpido el sábado por la noche en Grenoble bajo el lanzamiento de proyectiles, abucheos e insultos por parte de activistas propalestinos apoyados por la Francia Insumisa local. En cuestión: la firma por parte del artista, en marzo, de una plataforma en apoyo de la ley Yadan. Un texto que pretende “ lucha contra nuevas formas de antisemitismo », fuertemente criticado antes de ser retirado. Para sus oponentes, el proyecto de ley representaba un riesgo para la libertad de expresión y una posible fusión peligrosa entre los judíos franceses e Israel.

A ” postura política » de Barbara Butch que, según el coordinador de LFI, Manuel Bompard, justifica la protesta que tuvo lugar en Grenoble, aunque este último considera inaceptables la violencia y los insultos. “ Nunca estaré de acuerdo con insultos, lanzamiento de proyectiles o ciberacoso a una personalidad. », insistió la presidenta de los diputados rebeldes, Mathilde Panot, en BFMTV.

Este asunto pone en aprietos a la dirección de LFI, ya lanzada a la carrera presidencial. Si esta última explicó que entendía las razones de esto “ protesta pacífica », defendiendo su antena local, Mathilde Panot reconoció sin embargo en BFMTV un “ malo » folleto. Añadiendo, sin embargo, que en su opinión él no demostró “ antisemitismo “.

Como recordatorio, el folleto muestra a Barbara Butch salpicada de sangre mientras mezclaba, sobre un fondo de una bandera LGBTQ+ marcada con la Estrella de David. Una puesta en escena que no ayuda al partido, regularmente acusado de ambigüedades en materia de antisemitismo.

La dirección del partido mélenchonista se negó a comentar sobre la presentación de denuncias el jueves. “La libertad creativa en nuestro país es importante pero también se extiende a la libertad de criticar a los artistas”declaró la eurodiputada Manon Aubry sobre France 2. Si bien matizó que “el límite está en la dimensión pacifista” críticas, que parecen desvincularse del representante local de LFI, Allan Brunon, implicado en este asunto.

“La investigación judicial determinará si se superó o no ese límite”añadió, creyendo que“tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente, con una pancarta” durante un concierto. “Somos críticos con cualquier voz que hoy apoye al gobierno de Benjamín Netanyahu, independientemente de su forma de religión”respondió Manon Aubry.