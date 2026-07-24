Mapas de incendios en Francia, ¿cómo ver dónde se localizan los incendios activos?

Desde Gironda hasta Córcega, los bomberos continúan trabajando para contener las llamas. Varias decenas de miles de personas ya han tenido que ser evacuadas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que “ 32 incendios están en curso » a diferentes intensidades. Según el ministro, desde el 1 de enero se han quemado 50.000 hectáreas, casi tres veces más que en 2025.

Para visualizar la magnitud de los incendios y los diferentes focos en Francia, los internautas disponen de multitud de herramientas. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

Entre las herramientas disponibles en línea, Google Maps ofrece en sus capas un filtro “Incendios forestales” que hace referencia a los principales incendios que azotan el país, así como en Europa.

Captura de pantalla de Google Maps, utilizando una herramienta que muestra los incendios que azotan Francia, España e Italia.

La asociación Forest Fire Prevention and Reporting (PSFDF) también ofrece en su sitio web un mapa en tiempo real, con una herramienta que permite a los usuarios informar sobre un incendio forestal. Un mapa que proporciona información práctica, como la zona cubierta por las llamas, el número de servicios y recursos de emergencia movilizados, así como la situación meteorológica en el lugar. Una funcionalidad también puesta a disposición por el sitio Feuxdeforet.fr, una plataforma participativa dedicada al riesgo de incendios forestales y a la referenciación de los incendios actuales, impulsada por una comunidad de usuarios.

Captura de pantalla del mapa creado por la asociación Prévention et Signalement Feux de Forêt, que enumera los distintos focos de incendios en Francia.

El programa europeo de observación y vigilancia de la Tierra Copernicus también informa sobre la situación. Un mapa científico, basado en imágenes de satélite, que permite, mediante herramientas, visualizar las zonas quemadas, los incendios en curso y la magnitud de los daños.

Captura de pantalla del mapa de Copérnico que muestra las zonas quemadas cerca de Cotignac (Var) el 22 de julio de 2026.

El incendio, que comenzó el miércoles en el bosque al norte de la cuenca de Arcachon, ya ha ” cubrió más de 10.000 hectáreas “, indicó a la AFP el ministro del Interior, que afirma que ” el mayor incendio de la temporada “. Un incendio cuya rápida propagación obligó a la prefectura a ordenar la evacuación este viernes hacia las 4 de la mañana hacia algunos pueblos de Cap-Ferret, antes de generalizarse a toda la península hacia las 8 de la mañana.

Casi 40.000 personas ya han evacuado la zona desde que comenzó el incendio el miércoles, incluso antes de que se ordenara la salida.

Cerca de Biscarrosse (Landas), también se produjo el jueves un incendio provocado por una furgoneta que se incendió en la carretera departamental 652 que atraviesa el bosque, antes de extenderse rápidamente.

Este viernes por la mañana, el incendio arrasó cerca de 2.500 hectáreas y llegó a las puertas de Biscarrosse. Según Ici Gascogne, más de 25.000 personas fueron evacuadas en Biscarrosse y Parentis-en-Born. “ Las evacuaciones se refieren en particular a viviendas, campings, un EHPAD y un campamento de verano. », indicó la prefectura en un comunicado de prensa.

Una situación descrita por Gilles Clavreul, prefecto de las Landas, como “ muy preocupante » y quien « no está bajo control “.

Después de un repentino resurgimiento del fuego el jueves debido a un fuerte mistral, “ la situación se está estabilizando » en Var, según el teniente coronel Michel Audier, en relación con el incendio iniciado el martes en Pontevès.

Las llamas cubrieron cerca de 2.700 hectáreas, según “Nice-Matin”, destruyeron 25 casas y provocaron la evacuación de 500 personas. Por la tarde del jueves al viernes, algunos vecinos de Pontevès y Cotignac pudieron regresar a sus casas.

La noche” favorable » del jueves al viernes deberían poder movilizarse 1.000 bomberos y 265 vehículos para intentar apagar el incendio. “ Unos veinte kilómetros de fronteras (son) aún por procesar »añadió Michel Audier durante una rueda de prensa este viernes por la mañana.

Allá ” El descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad contribuyeron a limitar la progresión del incendio. » en la región de Corte indica la prefectura de Alta Córcega. El incendio, que arrasa desde hace una decena de días, ha abarcado cerca de 600 hectáreas y sigue activo en su flanco delantero izquierdo y trasero derecho, precisa “Corse-Matin”.

Debido a la densa humareda, 127 personas del campamento de Tuani tuvieron que ser evacuadas el jueves por la tarde como medida de precaución. En el lado de Albertacce, el incendio ya está solucionado después de quemar cerca de 300 hectáreas. Pero se mantiene un sistema de seguimiento para evitar cualquier posible reanudación.

Al menos 255 hectáreas fueron destruidas por un incendio que se produjo el pasado fin de semana en el macizo de Bois-Noir (Altos Alpes), informa “Le Dauphiné Libération”. El prefecto de Altos Alpes, Philippe Bailbé, anunció el jueves por la noche que el incendio estaba “contenido”.

Sin embargo, los esfuerzos de socorro continúan trabajando para evitar su propagación. Operando en una zona empinada y de difícil acceso”, a 1.800 metros sobre el nivel del mar » Según el ministro, el incendio está ejerciendo presión sobre los 200 bomberos y refuerzos movilizados.