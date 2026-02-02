quienes alzaron la voz contra su mantenimiento en CNews





Después de diez años de proceso, el presentador Jean-Marc Morandini, condenado definitivamente por corrupción de menores pero mantenido en antena en su canal CNews, anunció el viernes 30 de febrero que renunciaba “todo recurso”. Condenado a dos años de prisión y una multa de 20.000 euros por mensajes de carácter sexual enviados a tres adolescentes entre 2009 y 2016, el presentador, de 60 años, tiene prohibido permanentemente ejercer una profesión en contacto con menores y se confirma su inscripción en el expediente de autores de delitos sexuales.





Sin embargo, desde la confirmación de la condena el 14 de enero, CNews ha reiterado varias veces su intención de mantener al presentador en antena. Una decisión que suscita emoción y malestar en el canal de información del grupo Canal+, propiedad del multimillonario de extrema derecha Vincent Bolloré, así como en otros medios de comunicación vinculados al jefe bretón. Actualización sobre estas turbulencias internas.









Sonia Mabrouk





El 20 de enero, la presentadora estrella de CNews fue interrogada sobre este tema por su invitado, el diputado socialista Jérôme Guedj: la decisión de mantener a Jean-Marc Morandini “no me pertenece” pero “tu pregunta es legítima, admito que llevo varios días sin dormir”respondió ella, mientras le decía “ respeto » para la gestión del canal. “ El corazón y la razón han hablado. », Publicó luego en la red X.





Según información del semanario “Marianne” del viernes 30 de enero, la conductora ahora pretende abandonar el canal como reacción a este asunto.





Pascal Praud





El sábado 24 de enero, el otro cabeza de cartel del canal, Pascal Praud, apoyó a Sonia Mabrouk a través de un mensaje en X. “Encontró las palabras adecuadas. Yo podría haber dicho casi las mismas palabras”escribió. “Todos pudieron escuchar en CNews que siempre he estado comprometida contra la violencia sexual y el comportamiento sexista. Obviamente pienso en las víctimas”..









lorenzo ferrari





Al día siguiente, domingo 25 de enero, otra estrella de CNews, Laurence Ferrari, habló en el diario “le Parisien”. “Me siento interpelado más allá del nivel profesional por la situación que estamos viviendo en CNews”declaró, enfatizando su compromiso “en la lucha contra la violencia sexual y de género”. Sin embargo, “No tengo ninguna molestia” Y “mi fidelidad profesional a este canal sigue siendo total”añadió.





Cabe señalar que ninguno de estos tres presentadores solicitó formalmente la retirada de Jean-Marc Morandini.





los sindicalistas





Sin embargo, internamente algunos lo piden. El sindicato “Libres” de Canal+ así lo solicitó “la salida sin compensación de Jean-Marc Morandini”como se comprometió la dirección del canal iTélé en 2016 en caso de condena. El sindicato destacó en particular una ” logro “ hacia” imagen “ del grupo Canal+ y un “impacto en el orgullo de pertenencia de los empleados”.





“El JDD”





en la sección “Mala semana”la redacción del diario “le JDD” (antes “Journal du Dimanche”), que ahora forma parte de la galaxia Bolloré a través del grupo Lagardère, recuerda este domingo 1 de febrero que Jean-Marc Morandini ha renunciado “todo recurso” en la corte. “La JDD está al lado de las víctimas, que afirman estar profundamente dolidas por la presencia continua de Jean-Marc Morandini en antena”se añade… sin citar nunca explícitamente a CNews.





Philippe de Villiers





El ex candidato soberanista a las elecciones presidenciales Philippe de Villiers, que es coanfitrión cada semana “Frente a Philippe de Villiers” en CNews, inmediatamente compartió el artículo “JDD”, comentando sobre X: “Estoy uniendo fuerzas con la redacción del JDD”.









Boicot político





A finales de la semana pasada, el presidente del Rally Nacional, Jordan Bardella, ordenó a los cargos electos y a los portavoces de la RN que no participaran más en las retransmisiones de Jean-Marc Morandini, aunque asistían regularmente. La izquierda y la derecha ya no participaban, salvo algunas excepciones. “ No deberían ir más políticos a CNews, esto es obvio desde la condena final de Morandini », estimó el diputado del LFI, Aymeric Caron, en X.