¿Quién es Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee?

Condenada a muerte, Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales. Una ejecución fallida que la dejó inconsciente y con soporte vital, según una denuncia presentada por sus abogados el viernes 2 de octubre. Este estrepitoso fracaso se produjo en Tennessee, en el sur de Estados Unidos, donde ninguna mujer ha sido asesinada desde hace más de dos siglos.

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, compañera de estudios del programa de formación Job Corps en Knoxville, en un caso de rivalidad romántica. Sus dos cómplices, también adolescentes, su entonces novio, de 17 años, y otra joven de 18, escaparon de la pena de muerte.

Christa Pike, que ahora tiene 50 años, vio cómo el Tribunal Supremo se negaba a concederle un indulto el 29 de septiembre. En cuanto al gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, había anunciado la víspera que descartaba una conmutación de su pena por cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, como exigían sus abogados. Por tanto, su ejecución se fijó para el 30 de septiembre a las 10.00 horas, hora local, en Nashville.

“Yo era un joven de 18 años con una enfermedad mental. Me llevó muchos años darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho”.declaró, citada en el documento presentado al gobernador para solicitar la conmutación de su pena, transmitido por el observatorio especializado Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC). “Me enferma ahora pensar que tenía la capacidad de cometer semejante delito”se lamentó.

De hecho, Christa Pike sufre trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticado hasta después de su sentencia de muerte, explicaron sus abogados. “Christa era una niña que sufrió repetidas violaciones, violencia sexual, abandono y un trauma profundo. En el momento del crimen, llevaba las cicatrices de esta violencia, abandono y enfermedad mental no tratada”.estimaron.

Fue sobre esta violencia sexual, que el Estado de Tennessee reconoció por primera vez durante una audiencia en agosto, sin cambiar su posición, que la defensa utilizó un último recurso ofreciendo un nuevo giro: apenas una hora antes de la ejecución, un tribunal federal de apelaciones dictó una breve decisión considerando que “los intereses de la justicia y la finalidad de la inminente ejecución de la señora Pike requieren un breve indulto”cuya duración no especifica, con el fin de examinar los argumentos de ambas partes.

Inmediatamente, el Estado de Tennessee recurrió urgentemente a la Corte Suprema para exigir el levantamiento de esta suspensión, invocando “el interés del Estado en una resolución final” del presente expediente así como el derecho de los familiares de la víctima a “pasar página”. Menos de diez horas después, el Tribunal Supremo volvió a rechazar el intento de la defensa: Christa Pike debe ser ejecutada.

Pero no todo salió según lo planeado. Los testigos dijeron que Christa Pike todavía respiraba y roncaba audiblemente después de recibir dos inyecciones letales. “Parece que esto no salió según lo planeado”comentó el periodista de investigación John North de WBIR, que presenció la escena. “Cuando salimos del edificio, por lo que sabíamos, ella probablemente todavía estaba viva. » “Varias veces miró alrededor de la habitación. En un momento, preguntó a los funcionarios de la prisión si se suponía que debía sentirse así”.dijo también a CBS News Kim Chandler, periodista de la agencia Associated Press presente.

En un comunicado, sus abogados anunciaron que la ejecución “fallido” y que el condenado fue trasladado a un hospital cercano para recibir tratamiento. Ellos informaron “dificultad para acceder a las venas, venas rotas, pentobarbital degradado, falta de atención médica de emergencia”. Y para regañar: “Esta noche, el Estado de Tennessee una vez más no ha llevado a cabo una ejecución legal. »

Ante el fiasco, el gobernador anunció la suspensión de otras ejecuciones previstas para el año. “Hacer cumplir una sentencia impuesta legalmente es una de las responsabilidades más serias del estado, y el pueblo de Tennessee espera que se lleve a cabo de manera efectiva. » Anunció una investigación por parte de un tercero sobre las circunstancias de la ejecución fallida de Christa Pike. “De todas las ejecuciones fallidas que hemos presenciado en los tiempos modernos, esta es la peor”comentó Robin Maher, director de DPIC. “Esto no tiene precedentes.”

El Departamento Correccional de Tennessee dijo en un comunicado que había seguido la letra al pie de la letra. “todos los pasos del protocolo de ejecución” adoptada por el Estado, garantizando que “el producto utilizado en este protocolo siempre ha sido eficaz” hasta ahora. El pentobarbital es un potente barbitúrico utilizado en dosis elevadas en la eutanasia veterinaria pero también en el suicidio asistido en países donde esta práctica es legal.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Tennessee que desista permanentemente de ejecutarlo y destacó que este caso ilustra las razones “por lo que debería abolirse la pena de muerte”citando “el sufrimiento prolongado –tanto físico como psicológico– causado por varios intentos fallidos de ejecución”. Lo cual no es de la opinión del gobernador del estado: “Mi responsabilidad es hacer cumplir las sentencias dictadas por los jurados de Tennessee, incluso cuando sea difícil, y eso es exactamente lo que pretendemos hacer”dijo Bill Lee el 1 de octubre.

En una reunión en Texas para apoyar a un candidato al Senado durante las “elecciones intermedias” que prometen ser difíciles para él, Donald Trump fue interrogado sobre esta ejecución fallida. Después de ponerse en contacto por primera vez, dice “Le Parisien”, lanzó: “No debería ser muy difícil, ¿verdad? »

Mientras tanto, Christa Pike está inconsciente y con soporte vital, según una denuncia presentada por sus abogados el 2 de octubre. “Está intubada, conectada a un ventilador y permanece inconsciente”afirmó uno de los abogados Luke Ihnen, precisando que los expertos consultados por los abogados compararon el pentobarbital, utilizado en las ejecuciones, con lejía. Según el mismo, los médicos “Intentó salvar la vida de la Sra. Pike” a su llegada al hospital, precisando que sus brazos estaban “Hinchado, quemado y cubierto de ampollas”.