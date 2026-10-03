Bloqueo de las escuelas secundarias: el Ministro de Educación hace propuestas sin calmar la ira, enfrentamientos en toda Francia

Entre cara a cara con la policía, puertas de entrada lamidas por las llamas o contenedores de basura incendiados, las tensiones continuaron el viernes 2 de octubre en torno a las escuelas donde se movilizaban estudiantes de secundaria, y las autoridades llevaron a cabo más de 5.000 detenciones desde el lunes.

Los estudiantes de secundaria exigen más recursos humanos y materiales para sus establecimientos, denunciando las condiciones insalubres de los edificios, las clases superpobladas y la falta de personal. Los estudiantes se unieron al movimiento que se endureció en muchas ciudades de Francia y estuvo salpicado de incidentes.

A primera hora de la tarde del viernes, el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, anunció que el viernes 735 establecimientos habían sido interrumpidos, es decir, “30% menos” que el día anterior. “Tuvimos violencia urbana cerca de 158 establecimientos: lanzamiento de proyectiles, ataques a fuerzas del orden, docentes, periodistas, transeúntes”detalló en TF1 el ministro del Interior, Laurent Núñez, anunciando 1.747 detenciones el viernes y más de 5.000 desde el lunes.

Tras reunirse con organizaciones de estudiantes de secundaria, a diez días del inicio del bloqueo, el Ministro de Educación reconoció que los estudiantes están “consultado a menudo, pero no escuchado con frecuencia”. En la plaza frente a su ministerio, rue de Grenelle en París, anunció que había atacado a varios “retos” trabajar, en particular el tamaño de las clases o “edificio escolar” muy a menudo degradado.

“A partir de la próxima semana lanzaremos un plan de acción con todos los rectores para que los reemplazos se aceleren significativamente y, obviamente, se les dé prioridad a las clases de examen”. También prometió el ministro en respuesta al ausentismo docente. También anunció que inicia una reflexión sobre los horarios escolares, aunque reconoció que no sería “No puedo tomar una decisión para el inicio del año escolar 2027”.

En el distrito 13 de París, la entrada de una escuela de formación profesional resultó dañada por un incendio que se extendió hasta las puertas del establecimiento, informó la jefatura de policía. Los bomberos también intervinieron en un instituto del distrito 15 para apagar las llamas al pie de la puerta de entrada. En el área metropolitana de Lyon, la prefectura indicó que ocho escuelas secundarias, dos escuelas secundarias y la universidad Lyon 3 habían sido “impactado” por la mañana por incendios de basura o incluso disparos de mortero.

Un joven herido el miércoles en Tours durante el bloqueo de una escuela secundaria perdió el uso de su ojo derecho, según la fiscal municipal Catherine Sorita-Minard. Indicó el miércoles, tras exámenes médico-legales, que las lesiones en el ojo de este joven de 16 años eran “compatible con el impacto de un balón de defensa tipo LBD”.

La CGT denunció un “represión” de un “Escala sin precedentes”llamando “al gobierno que le ponga fin inmediatamente” e indicó tener “Aprehendieron, junto con la Liga de Derechos Humanos y la FCPE, al defensor de derechos para alertarlo sobre esta violenta represión”. “Amnistía Internacional denuncia el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestaciones de escolares y pide la suspensión del uso de LBD”dijo la organización en un comunicado.

Desde el comienzo del movimiento, “Tuvimos 65 empleados heridos, 40 directores entre ellos. Cuarenta al menos »declaró Edouard Geffray a BFM-TV, sin precisar la importancia de las lesiones. El director del colegio Giocante de Bastia presentó una denuncia contra “agresión verbal e intento de daño a la propiedad”indicó el rectorado de Córcega. En Bocas del Ródano, “Un maestro fue rociado intencionalmente con gasolina y luego atacado físicamente por dos individuos” delante de un instituto de La Ciotat, según los servicios del jefe delegado de policía.

En Oise, la prefectura informó de siete personas levemente heridas, entre ellas tres soldados de la gendarmería, un subdirector “víctima de una agresión física” en Breuil-le-Vert, y tres heridos entre estudiantes de secundaria y universitarios. En Marne, cuatro policías resultaron levemente heridos, un manifestante fue herido “Atropellado por un vehículo particular al cruzar una vía pública”.

Laurent Nuñez informó en X sobre un policía “apuntado deliberadamente” viernes y “Hospitalizado tras perder el conocimiento”añadiendo que se había iniciado una investigación “abierto por el fiscal de Belfort por tentativa de homicidio doloso”. El policía estaba vestido de civil y fue golpeado en el suelo, según una fuente policial. La fiscalía de París, por su parte, indicó que había abierto una investigación después “la difusión en las redes sociales de imágenes de una mujer policía atacada al margen de los bloqueos de escuelas secundarias” JUEVES.

Un menor de quince años, sospechoso de haber lanzado un spray llameante hacia la cara de un transeúnte en Marsella, al margen de una manifestación en un instituto, fue detenido y puesto bajo custodia policial, según supo este sábado la fiscalía.

En las redes sociales circuló un vídeo del ataque, que tuvo lugar el jueves en una plaza de Marsella, no lejos de un instituto, en el que se ve a la mujer interponiéndose cuando un grupo intentaba destrozar una parada de autobús. Una persona enmascarada activa entonces un spray y un encendedor, provocando un chorro de llamas en la cara de la víctima.

La CGT y Solidaires convocaron el viernes a participar en la jornada de movilización de estudiantes secundarios del próximo martes, denunciando la “represión” de las que son víctimas y brindar apoyo a sus demandas. “Como ya lo hace frente a los establecimientos, la CGT estará el 6 de octubre junto a estudiantes de secundaria, estudiantes y personal de educación movilizados”anuncia el sindicato en un comunicado de prensa.

Un intersindical de Educación Nacional también convocó el viernes a participar en la jornada de movilización de estudiantes secundarios del próximo martes. “incluso por huelga”. “Nuestras organizaciones piden mayor apoyo y escucha de las demandas de los estudiantes de secundaria”precisaron en un comunicado el FSU, la CGT, FO, la CFDT, la Unsa, Sud y Solidaires. “Llamamos a los colegas a aprovechar las posibilidades de movilización el 6 de octubre, incluso mediante la huelga. »