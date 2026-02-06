¿Quién es Céline Pigalle, la nueva jefa del France-Inter?





1. Francia-inter





A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2027, France-Inter cambia de jefe: Céline Pigalle, de 54 años, es nombrada este jueves 5 de febrero al frente de la radio pública, en sustitución de Adèle Van Reeth, en el cargo desde 2022. “Referente del periodismo francés y gran conocedora de los programas generalistas, concentra toda su experiencia para difundir la primera radio de noticias y programas de Francia”elogia Radio-Francia en su comunicado de prensa. Los cambios serán efectivos “principios de marzo”.





2. mañana





Su primer gran proyecto será rediseñar el primer programa matutino de Francia para la próxima secuencia electoral. Desde noviembre de 2025, el programa está dirigido por Florencia Paracuellos, en sustitución de Nicolás Demorand, que se encuentra de baja por enfermedad. Céline Pigalle tendrá que decidir si sustituye a la presentadora matutina.









3. Aquí





El nuevo director ya conoce bien la casa. Desde abril de 2023, está al frente de las 44 emisoras de radio de la red Ici (antes France-Bleu), donde participó en particular en la creación de programas matutinos conjuntos entre sus emisoras y los canales France 3. Cargo que ocupa desde septiembre de 2024 con su función de directora de información de Radio Francia. La reorganización prevé su sustitución en Ici por Laurent Guimier, un antiguo locutor público que trabajó recientemente para la filial de medios del grupo CMA CGM del armador Rodolphe Saadé, mientras que la dirección informativa del grupo de radio recaerá en Agnès Vahramian, que también conserva la dirección de la emisora ​​Franceinfo.





4. Laurence Bloch





Cuando llegó a France-Bleu hace tres años, Radio France dejó claro que ella “funcionará(él) estrechamente con Laurence Bloch »entonces director de sucursales y estrategia editorial del grupo. Durante su audiencia en la Asamblea Nacional, el jueves 5 de febrero, en el marco de la comisión de investigación sobre la radiodifusión pública, Laurence Bloch, quien fue director del France-Inter entre 2014 y 2022, estimó que “Céline Pigalle es una gran periodista” pero que“Necesitará un director de programa muy fuerte a su lado”.









5. Investigación





En junio de 2025, Céline Pigalle despierta la preocupación de los periodistas de la unidad de investigación de Radio Francia al anunciarles que el programa semanal “Secretos de información” pasará a ser mensual. Acusada de asestar un golpe a este tipo de periodismo, marcador de servicio público, luego se defendió ante los “Nuevos Obs” de cualquier “tomar el control” : “¡Si quisiera ocultar la investigación, no lo haría! »





6. Berlín





Céline Pigalle comenzó su carrera en la década de 1990, tras graduarse en la Escuela de Periodismo de Lille (ESJ). Trabajó durante unos quince años en Europe 1, donde trabajó como corresponsal en Berlín, de 2000 a 2004, y luego en Bruselas, de 2006 a 2008. A su regreso, fue nombrada redactora jefe y luego directora editorial adjunta.









7. Eric Zemmour





En diciembre de 2014, al frente del canal continuo iTélé, decidió despedir al polemista Eric Zemmour del programa “ça se disputa” tras una entrevista publicada en el periódico italiano “Corriere della Sera” sobre su libro “El suicidio francés”. “La promesa del espectáculo –un debate sobre la vida política francesa– ya no se cumplió”luego se justificó ante “New Obs”. Dos años más tarde, en noviembre de 2016, la cadena tuvo que indemnizar a Eric Zemmour con 50.000 euros por “Rescisión del contrato brutal y abusiva”.





8. Túnez





En marzo de 2015, durante un atentado terrorista en el museo del Bardo de Túnez, una francesa atrincherada testificó en directo en iTélé. El Consejo Superior del Audiovisual, órgano policial del sector (desde entonces rebautizado como Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital), está detenido, un mes después de haber sancionado al canal por haber difundido imágenes de los atentados de enero de 2015. “Después de los atentados de París, hemos reflexionado muchísimo sobre el ejercicio de nuestra profesiónLuego defendió a Céline Pigalle ante “Figaro”. Sin embargo, el periodismo siempre se trata de informar sobre lo que sucede y recoger testimonios. »





9. Vicente Bolloré





Trabajando en Canal+ desde 2011, ascendió de rango hasta convertirse en directora de información del grupo. En septiembre de 2015, Vincent Bolloré la contrató, sí mismoque luego rebautizó el canal iTélé como CNews con una nueva línea editorial. La sociedad de periodistas editoriales compartirá “su fuerte emoción ante la brutalidad de la partida” de su líder. Regresará en marzo de 2016 como directora editorial de LCI.









10. “Chalecos amarillos”





En plena crisis de los “chalecos amarillos”, Céline Pigalle dirige BFMTV, un canal blanco de numerosos manifestantes. En diciembre de 2018, el periodista bajó del edificio que alberga los estudios del distrito 15 de París para encontrarse con los manifestantes, apostados cada fin de semana delante. Siguieron 45 minutos de discusiones donde escuchó sus demandas. Se cuestiona la presencia en el aire de Ruth Elkrief, “odiado por tus ratings”. Otro incrimina “cifras que no se corresponden en absoluto con la realidad”. Después del ejercicio, Céline Pigalle confió a “New Obs” que “Los “chalecos amarillos” no quieren que les pasen el micrófono, sino que se lo den”.