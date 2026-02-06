Musk convocado en abril por la justicia francesa, búsqueda de X en Francia: lo que sabemos





La fiscalía de París citó el 20 de abril al multimillonario Elon Musk, jefe de la plataforma X, cuyas instalaciones francesas están siendo registradas actualmente por varios presuntos abusos, indicó la fiscal de París en un comunicado de prensa el martes 3 de febrero.









Elon Musk es convocado, así como Linda Yaccarino, exdirectora general de X, el 20 de abril “para efectos de audiencias gratuitas”, “en su calidad de administrador de facto y legal de la plataforma X en el momento de los hechos”precisa la fiscal Laure Beccuau. En paralelo, “Hoy se está realizando una búsqueda (Martes) en las instalaciones francesas de la plataforma X »precisó el magistrado. Esto es lo que sabemos.





• Una investigación abierta a principios de 2025





Estas investigaciones se llevan a cabo en el marco de una investigación abierta a principios de 2025. Estas investigaciones se iniciaron a raíz de informes de parlamentarios que denunciaban algoritmos sesgados de la red social X, dirigida por el magnate Elon Musk, que probablemente habían distorsionado su funcionamiento.









Desde entonces, las investigaciones se han ampliado a otros delitos, entre ellos: complicidad en posesión de imágenes de menores de carácter de pornografía infantil, complicidad en la difusión, oferta o puesta a disposición en banda organizada de imágenes de menores de carácter de pornografía infantil, deepfake de carácter sexual, negacionismo.





• ¿Quién es convocado?





Además de Elon Musk y Linda Yaccarino, “empleados de plataformaexplicó el fiscal. “Las audiencias gratuitas de los directivos deberán permitirles explicar su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas de cumplimiento previstas”continuó Laure Beccuau.









La elección de convocar a los protagonistas en “audiencia libre” refleja el estado de ánimo de los investigadores: “La realización de esta investigación forma parte en este momento de un enfoque constructivo, con el objetivo de garantizar en última instancia la conformidad de la plataforma X con las leyes francesas, en la medida en que opera en el territorio nacional. »





• ¿Qué sabemos sobre las búsquedas?





La búsqueda actual se está llevando a cabo con la unidad cibernética nacional de la gendarmería y en presencia de Europol.





Por el contrario, en la información judicial dirigida a la plataforma Kick, tras la muerte en directo este verano del streamer Jean Pormanove, la sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la fiscalía de París emitió a finales de enero órdenes de detención contra los tres responsables fácticos y jurídicos de la plataforma, también atacada como persona jurídica.





La fiscalía explicó que se vio obligada a hacerlo porque los protagonistas, citados, no se habían presentado ante la justicia francesa.