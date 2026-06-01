¿“Cero reuniones” en los Campos Elíseos? El pedido del alcalde distrital, una “falsa buena idea” para Núñez

Publicado el 31 de mayo de 2026 a las 17:04 horas. Lectura: 1 min.

El ayuntamiento del distrito 8, escenario de excesos en los Campos Elíseos tras la victoria del PSG, convoca para este domingo 31 de mayo “reunión cero” en la famosa avenida, un “buena idea falsa” según Laurent Núñez.

“El sábado por la noche, al margen de la final de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, la avenida de los Campos Elíseos y sus alrededores dejaron de ser un espacio de fiesta para convertirse en un escenario de guerrilla urbana”denuncia el ayuntamiento en un virulento comunicado de prensa.

“Dado que es imposible celebrar un partido sin que se convierta en un disturbio, la única respuesta de sentido común es una nueva doctrina: “reuniones cero””exige.

“Hubo manifestaciones festivas que estuvieron salpicadas de cierto número de excesos, lo que corresponde a la situación que habíamos planeado y por tanto anticipado”aseguró el ministro del Interior, Laurent Núñez, durante una conferencia de prensa alrededor de la 01:30 horas de este domingo.

Pero para la alcaldesa del distrito 8 de LR, LR Catherine Lécuyer, los resultados de la noche son “una acusación de impotencia pública”con “Múltiples actos de violencia contra la policía, disparos de mortero contra la policía y contra viviendas, quema de cubos de basura y de coches, daños a vehículos policiales, numerosos saqueos”.

“Ya no gestionamos los excesos, los soportamos. La estrategia preventiva ha llegado a sus límites. El concepto de “daño cero” ya no resiste la violencia de las bandas organizadas que ya ni siquiera se toman la molestia de disfrazarse de simpatizantes”.continúa el ayuntamiento, que teme “una tragedia mortal”.

Interrogado durante una rueda de prensa, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, consideró que era “una falsa buena idea” quien no lo hará “no aplicado”.

“Impedir el acceso a los Campos Elíseos es una mala idea, movilizaría casi la mitad del sistema (…) movilizaría mucho personal para que la gente se dispersara por otros lugares de la capital”juzgó el ex jefe de policía de París, asegurando que ningún negocio fue objeto de vandalismo en los Campos.

Los jugadores del París Saint-Germain serán esperados este domingo en el Campo de Marte, en el distrito 7 – hace un año estaba precisamente en los Campos Elíseos -, donde comulgarán con cerca de 100.000 personas, antes de ser recibidos por la tarde en el Elíseo por Emmanuel Macron, para luego regresar a su Parque de los Príncipes por la tarde.