Israel anuncia la toma del castillo de Beaufort en el Líbano: ¿por qué es tan simbólica?

Ubicada en una colina que domina el valle de Litani, la fortaleza medieval de Beaufort, un tesoro histórico construido en piedra, ofrece un panorama de postal. Sin embargo, no es conocido como lugar de turismo sino por su ubicación estratégica que permite observar gran parte del sur del Líbano. Durante milenios, ha sido escenario de feroces batallas, sede de los combatientes palestinos en los años 1970 antes de ser ocupada durante 18 años, hasta el año 2000, por Israel. Veintiséis años después, este domingo 31 de mayo, la bandera del Estado judío vuelve a ondear sobre el castillo. Detrás se eleva el humo y los disparos de artillería retumban en bucle.

Israel Katz, ministro de Defensa israelí, confirmó este domingo en su canal de Telegram que su ejército se había apoderado de la fortaleza medieval. El ejército israelí “Amplió sus operaciones en el Líbano, cruzó el río Litani y tomó la cresta Beaufort, uno de los puntos estratégicos más importantes para defender las localidades de Galilea (en el norte de Israel, nota del editor) y preservar la seguridad de nuestros soldados”.escribió en este mensaje saludando el regreso de su ejército, cuarenta y cuatro años después de la primera toma del castillo.

La captura de Beaufort, utilizada como base durante su ocupación del sur del Líbano a finales del siglo XX, ilustra la mortífera ofensiva israelí en el país de Cedar en los últimos días. Y esto, a pesar de un alto el fuego teóricamente vigente desde el 17 de abril, que de hecho nunca ha sido respetado en la región. Este domingo, el ejército israelí declaró en la red social “se está expandiendo a otras áreas” después de cruzar el río Litani el viernes. La captura de la fortaleza es “un paso espectacular y un punto de inflexión decisivo” en la ofensiva del ejército israelí, estimó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El sábado, el Primer Ministro libanés Nawaf Salam acusó a Israel de llevar a cabo una “política de tierra arrasada” contra su país. Desde el inicio de las hostilidades, 3.371 libaneses han muerto en ataques israelíes y más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

La situación llevó al Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, a solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “ Nada puede justificar la prolongación de las operaciones militares israelíes en el Líbano y su ocupación cada vez más profunda del territorio libanés”. declaró el jefe de la diplomacia francesa a BFMTV.

No es la primera vez que el castillo de Beaufort, llamado en árabe Qala’at ash-Shqif, que significa Castillo de la Roca Alta, es escenario de enfrentamientos. Este monumento histórico data del período cruzado; Fue nombrado “Beau Fort” por ellos en el siglo XII. Los templarios fueron expulsados ​​en 1268 por los mamelucos liderados por el sultán al-Zahir Baybars.

En el siglo XX, el castillo fue reinvertido por combatientes de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) justo después de la derrota de la Guerra de los Seis Días en 1967 contra Israel. Desde la cresta rocosa que se eleva a 300 metros se puede observar todo el valle. Desde lo alto de este castillo se pueden ver varios castillos de Subeibeh en el Golán, Toron y Maron al sur, Sagette, Tyr y Chamaa en la costa. El 8 de junio de 1982, después de una batalla extremadamente violenta, Israel capturó el castillo de Beaufort. El ejército del Estado judío permaneció allí hasta mayo de 2000, cuando terminó la ocupación del sur del Líbano.

Además de esta vista de numerosos puntos estratégicos, el castillo de Beaufort también se beneficia de una red de pasajes subterráneos a 65 metros bajo la superficie terrestre, según informó el guardián de la fortaleza al sitio de información “Middle East Eye” en 2016. “El castillo tiene túneles que llegan hasta el río Litani. Han existido desde la época de los cruzados y no son túneles de nueva construcción, lo que le da al sitio un valor defensivo adicional.subraya el general de brigada retirado Bassam Yassine al diario panárabe “Asharq Al-Awsat”.

La fortaleza también tiene un importante valor patrimonial. En noviembre de 2024, durante una guerra anterior entre Israel y Hezbolá, la UNESCO concedió “protección reforzada temporal” a 34 sitios patrimoniales ubicados en el Líbano, incluidos Tiro y el Castillo de Beaufort.

El municipio de Arnoun, donde se encuentra el castillo, publicó el jueves un comunicado en Facebook instando a las autoridades libanesas y a las organizaciones internacionales a actuar para preservar el monumento.

Los ataques israelíes contra sitios patrimoniales obligaron al ministro de Cultura libanés, Ghassan Salamé, a reaccionar el jueves. “Un gran número de estos sitios se benefician de una protección reforzada por parte de la UNESCO, lo que hace imperativo preservarlos de cualquier ataque aéreo o de artillería israelí”dijo. Y el Primer Ministro añadió: “Nada puede justificar los continuos ataques contra las regiones de Tiro y Nabatiyé, ni la destrucción de sus monumentos históricos. »