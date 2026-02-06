Debemos salvar Y reformar la ONU para inventar el orden internacional del mañana





La carta del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dirigida el 28 de enero a todos los Estados miembros, comienza con estas palabras: “Le escribo para resaltar la gravedad de nuestra situación financiera. En una palabra, estamos en la hora de la verdad. » El ex primer ministro portugués, al frente de la ONU desde 2017, es directo: la organización dejará de pagar en junio, un “colapso financiero inminente” si los estados miembros no toman las decisiones necesarias. Pero ¿quién puede y, sobre todo, quién quiere salvar a la ONU? Sabemos quién lo quiere muerto: en el momento en que Guterres lanzó su alarmante mensaje, Estados Unidos ultimaba su salida de la Organización Mundial de la Salud, una de las agencias del sistema de la ONU, e incluso se negó a pagar su deuda; y el Departamento de Estado en Washington anunció recientemente que Estados Unidos se retiraba de unas 66 estructuras internacionales calificadas como“inútil, ineficaz o perjudicial”.





Al mismo tiempo, Donald Trump celebró en Davos el nacimiento de su “Consejo de la Paz”, que tiene todo para convertirse en un competidor del Consejo de Seguridad de la ONU, totalmente en manos del líder de la primera potencia mundial y de su club de amigos. Un consejo cuyo presidente –el propio Trump, por tanto…