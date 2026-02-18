Cinco sospechosos detenidos, entre ellos el asistente de un diputado del LFI, nuevos vídeos... ¿Dónde está la investigación tras la muerte de Quentin Deranque?

























La víspera, el joven había negado, a través de su abogado, “ser responsables de esta tragedia” y dijo “mantener a disposición de la justicia”. Se había retirado de sus funciones con Raphaël Arnault “tiempo de investigación”había precisado Mᵉ Bertrand Sayn.





Tras el anuncio de la detención de Jacques-Elie Favrot, Raphaël Arnault recordó en un mensaje publicado en la red social “se comprometió (…) a rescindir su contrato”. “Ahora corresponde a la investigación determinar responsabilidades”continúa el diputado rebelde.













Un poco antes, el Primer Ministro Sébastien Lecornu pidió a La France insoumise (LFI) que “hacer las tareas del hogar” en sus filas pero también en sus “acerca de” y su “ideas”frente a la jefa de los diputados Mathilde Panot, que acababa de denunciar a quienes “instrumentalizar” la muerte del activista nacionalista Quentin Deranque por “muy sucio” LFI.









En medio de una sesión particularmente tensa de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional, durante la cual se guardó un minuto de silencio en la inauguración, el jefe del Gobierno describió“abyecto” la defensa insubordinada.





El movimiento de Jean-Luc Mélenchon está siendo atacado desde la muerte del joven de 23 años. “No aceptamos que la violencia física, venga de donde venga, se utilice para resolver conflictos. Quienes utilizan este drama para difamarnos deben parar”martillaba en el hemiciclo la jefa de los diputados del Insoumis, Mathilde Panot. Aplaudido por los diputados desde las filas macronistas hasta la Agrupación Nacional, Sébastien Lecornu respondió con dureza: “Lo que acabas de hacer es absolutamente despreciable y despreciable”.





Por la tarde, el fundador del movimiento Jean-Luc Mélenchon indicó que LFI “no acepta lecciones” Por Sébastien Lecornu. Los atacantes de Quentin Deranque “deshonrado” golpeando al joven activista nacionalista “de una manera que evidentemente conlleva el riesgo de causar la muerte”denunció Jean-Luc Mélenchon.









“En la violencia, ya sea defensiva u ofensiva, y lo digo en nombre de todos, no todos los golpes están permitidos”insistió durante una conferencia en París ante activistas. “Cualquiera que sea la opinión de sus padres, no hay justificación para devolverles a su hijo muerto”dijo también el tribuno rebelde sobre Quentin Deranque.









El jueves 12 de febrero, alrededor de las 17:30 horas, siete activistas del colectivo identitario Némésis despliegan una pancarta frente a Sciences Po Lyon para protestar contra la llegada de Rima Hassan. Las jóvenes pidieron a sus amigos que estuvieran presentes para garantizar su seguridad, pero no intervinieron cuando varias personas intentaron quitar la pancarta, dijo el fiscal de Lyon, Thierry Dran.





Según la historia de Nemesis, un activista es estrangulado y otro arrojado al suelo en la pelea. Recibieron ITT de dos y cinco días, informó el magistrado.





Alrededor de las 18 horas, en las calles aledañas, “Hay una batalla campal entre miembros de la ultraizquierda y la ultraderecha”según una fuente cercana al asunto. En nuevas imágenes publicadas en Internet el martes por “Le Canard Enchaîné”, vemos a una treintena de enmascarados intercambiando golpes en una violenta pelea entre activistas de extrema izquierda y extrema derecha. Estas imágenes muestran a dos grupos atrapados en una gran pelea colectiva en el distrito 7 de la capital de la Galia, en la intersección del bulevar Yves Farge y Victor Lagrange.









Un periodista del diario local “Le Progrès” también fue testigo de esta pelea. En un vídeo con el rostro cubierto, dice que “Vi dos grupos peleando”. “Estaban en fila con un grupo que retrocedía hacia las plataformas. Estaban peleando, no tenían armas y estaban todos encapuchados”. él continúa.









El grupo de Quentin Derenque huyó, pero el joven se encontró aislado, junto con otras dos personas, a quienes arrojaron al suelo y golpearon. Los otros dos lograron escapar, pero Quentin Deranque permaneció en el suelo y recibió violentos puñetazos y patadas de al menos seis personas, según otro vídeo del lugar.





Cuando sus atacantes se marchan, el joven está consciente, pero confundido. Un amigo intenta llevarlo a casa. Recorren un kilómetro y medio, pero el estado de Quentin Deranque empeora. Los servicios de emergencia lo pidieron ayuda y lo trasladaron en coma al hospital. Sufría un grave traumatismo craneoencefálico y fue declarado muerto el sábado al mediodía.