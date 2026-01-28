Arno Klarsfeld es objeto de un procedimiento disciplinario en el Consejo de Estado tras sus comentarios sobre las “redadas” de extranjeros

Publicado el 28 de enero de 2026 a las 8:15 am,

actualizado el 28 de enero de 2026 a las 9:07 a.m. Lectura: 2 min.







El Consejo de Estado inició un procedimiento disciplinario contra su asesor Arno Klarsfeld el martes 27 de enero, tras su recurso el sábado 24 de enero contra el lanzamiento de “redadas” en Francia para detener a extranjeros en situación irregular, según una fuente cercana al asunto que confirmó a la Agencia France-Presse informaciones de “Figaro” y Franceinfo.





“Si queremos deshacernos de OQTF (obligaciones de abandonar el territorio francés, nota del editor)debemos organizarnos como lo hace Trump con ICE (Policía de inmigración estadounidense) tipo de grandes redadas en todas partes. Pero al organizar grandes redadas, es decir, al intentar capturar al mayor número posible de extranjeros ilegales, también cometemos injusticias”.había estimado en el canal CNews el hijo de los cazadores de nazis Beate y Serge Klarsfled.





El número uno de la alta jurisdicción administrativa, que ostenta el título de “vicepresidente”Didier-Roland Tabuteau, remitió el asunto a la comisión superior de la institución para “violación de la ética”indicó la fuente cercana al asunto, quien calificó este procedimiento como ” extraño “.









Esta comisión está compuesta por la oficina del Consejo de Estado – con excepción del presidente de litigios y del vicepresidente –, consejeros de Estado electos y tres personalidades calificadas elegidas por el Senado, la Asamblea Nacional y el Presidente de la República.





“Miren lo que está haciendo Trump en Estados Unidos”





Arno Klarsfeld se enfrenta a una sanción que puede ir desde una advertencia hasta la destitución, pasando por una amonestación y una suspensión temporal del Consejo de Estado, donde ha trabajado desde 2010.





El ex abogado participó el sábado por la noche en un debate en el canal propiedad del multimillonario ultraconservador Vincent Bolloré, durante el cual se habló de la violación de una mujer de 90 años en Niza, por la que fue detenido un tunecino ilegal.





“Es complicado deshacerse de todos los antisociales que son OQTF”argumentó. “Miren lo que Trump está haciendo en Estados Unidos, lo está haciendo, es decir, ha decidido una política, una política dura de enviar fuerzas que también lo son y que a veces cometen errores”continuó.





Indignación de la izquierda





Sus declaraciones despertaron indignación en la clase política, particularmente en la izquierda: “La ley del 24 de julio de 1881 permitirá condenar la provocación a la discriminación, al odio y a la violencia, pero también la apología del crimen”estimó el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure, advirtiendo que se pondría en contacto con el fiscal, como ya habían indicado diputados de La France Insoumise, entre ellos Thomas Portes. Este último anunció que también estaba tomando medidas ante Arcom, el regulador de medios.





“Arno Klarsfeld, descendiente de personas arrestadas y deportadas, pide en directo por televisión la redada y captura de los extranjeros presentes en territorio francés. ¿En qué estado de locura se hunde este país? »cuestionó Mathilde Panot, líder de los diputados rebeldes.





Ante las críticas, Arno Klarsfeld intentó defenderse el domingo en X: “Sobre la palabra “redada”, basta con consultar el diccionario y no es lo mismo arrestar a extranjeros que han cometido crímenes y posiblemente enviarlos a casa que secuestrar a niños judíos y enviarlos a Auschwitz, donde serán gaseados. »