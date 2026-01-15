qué recordar del encuentro entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos en la Casa Blanca





Estados Unidos inflexible. Una delegación de Dinamarca y Groenlandia fue recibida el miércoles 14 de enero en la Casa Blanca para una reunión de alto riesgo, después de que Donald Trump expresara una vez más su deseo de adquirir el territorio ártico. Desde su regreso al poder, Donald Trump ha hablado regularmente de tomar el control de la inmensa isla, estratégica pero escasamente poblada.





El presidente estadounidense, ausente de la reunión, había preparado el escenario, escribiendo antes de su lanzamiento en su red social Truth: Estados Unidos “ Necesitamos a Groenlandia por razones de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. “. Esto es lo que debes recordar.





· Un “desacuerdo fundamental” que persiste





Dinamarca y Estados Unidos tienen una “desacuerdo fundamental” acerca de Groenlandia, dijo el miércoles el Ministro de Asuntos Exteriores danés después de una reunión en la Casa Blanca con funcionarios estadounidenses, hablando de posiciones que ” diferente “. “Está vacío”









“Está claro que el presidente (el estadounidense Donald Trump) tiene el deseo de apoderarse de Groenlandia”afirmó Lars Løkke Rasmussen a la prensa. Sin embargo, no es “absolutamente no necesario” que Estados Unidos tome el control de este territorio autónomo danés, estimó. El Ministro de Asuntos Exteriores danés esperaba plantear “algunos malentendidos” durante la reunión en Washington, mientras Dinamarca y Groenlandia rechazan cualquier idea de anexar la isla a Estados Unidos.





La reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia con el Secretario de Estado Marco Rubio y el Vicepresidente JD Vance duró poco más de una hora. “Acordamos que debemos mirar hacia el futuro y trabajar por un acuerdo fortalecido entre los países”afirmó la jefa de la diplomacia groenlandesa, Vivian Motzfeldt.





· “Elegimos Dinamarca”, dice el Primer Ministro groenlandés





“Si tenemos que elegir ahora mismo entre Estados Unidos y Dinamarca, elegimos Dinamarca”afirmó el martes el jefe del Gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, durante un viaje a Copenhague.









“Groenlandia no pertenecerá a los Estados Unidos. Groenlandia no será gobernada por los Estados Unidos. Groenlandia no será parte de los Estados Unidos »insistió.





· Dinamarca refuerza su presencia militar…





Copenhague recuerda haber invertido cerca de 90 mil millones de coronas (12 mil millones de euros) para reforzar su presencia militar en el Ártico. Pero Donald Trump fácilmente ridiculiza estos esfuerzos. Volvió a afirmar el miércoles que “Dos trineos tirados por perros no fueron suficientes” para defender el territorio.





En un intento por apaciguar a Washington, Dinamarca prometió que “reforzar su presencia militar” en Groenlandia a partir del miércoles, y diálogo con la OTAN para incrementar la presencia aliada en el Ártico. Suecia ha anunciado que enviará personal militar a Groenlandia para realizar ejercicios, a petición de Copenhague.





Pero el presidente americano considera que sólo una simple y pura adhesión del territorio a los Estados Unidos garantizará su seguridad frente a los apetitos de Pekín y Moscú. “Defendemos lo que tenemos, no defendemos lo que alquilamos”dijo recientemente.









Al mismo tiempo que la reunión, mientras Dinamarca anuncia que refuerza su presencia militar, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, estimó que una ofensiva estadounidense sobre Groenlandia, codiciada por Donald Trump, es inminente. “improbable”. “Esta es una pregunta muy hipotética. Considero poco probable que un país de la OTAN ataque a otro país de la OTAN”.declaró el ministro en respuesta a una pregunta sobre esta posibilidad.





·… y pide “cooperación respetuosa” con Estados Unidos





El Ministro de Asuntos Exteriores danés solicitó el miércoles una “cooperación respetuosa” con Estados Unidos tras una reunión en la Casa Blanca con funcionarios estadounidenses en Groenlandia que concluyó, según el ministro, con un desacuerdo.





“Está claro que el presidente (el estadounidense Donald Trump) tiene el deseo de apoderarse de Groenlandia”dijo Lars Løkke Rasmussen a la prensa, ¿quién quiere “trabajar estrechamente con Estados Unidos, pero esto, por supuesto, debe ser una cooperación respetuosa”.





Durante las discusiones, la Casa Blanca publicó una caricatura sobre X, con el título: “¿Hacia dónde, hombre de Groenlandia? » La ilustración muestra dos trineos tirados por perros, frente a dos posibles destinos: América simbolizada por la Casa Blanca bajo un gran cielo azul, o China y Rusia, representadas por la Muralla China y la Plaza Roja en la oscuridad.









· Para la Unión Europea “Groenlandia pertenece a sus habitantes”





Los habitantes de Groenlandia “puede contar con nosotros”aseguró el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Es importante que los groenlandeses sepan –a través de acciones y no sólo de palabras– que respetamos sus aspiraciones e intereses y que pueden contar con nosotros”insistió el jefe del Ejecutivo europeo durante una rueda de prensa en Bruselas. “Groenlandia pertenece a su gente”añadió.









En el Parlamento Europeo, los líderes de los grupos políticos de izquierda, centro y derecha condenaron “inequívocamente” las declaraciones de la administración estadounidense sobre Groenlandia, que constituyen “una flagrante violación del derecho internacional”insistieron en una declaración conjunta. “Cualquier intento externo de cambiar el status quo es inaceptable”añadieron, dando su apoyo a Groenlandia y Dinamarca.





· Una misión militar europea organizada en Groenlandia









Suecia y Alemania anunciaron durante la jornada que iban a desplegar personal militar en esta isla ártica que atrae el deseo del presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de esta misión de reconocimiento. “con vistas a posibles contribuciones militares destinadas a ayudar a Dinamarca a garantizar la seguridad en la región”según el Ministerio de Defensa alemán.