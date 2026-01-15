El coraje y la determinación de un pueblo.

para ir más lejos





¿Ha perdido el mundo toda brújula? En los últimos días, nuestras certezas geopolíticas han quedado destrozadas, hundidas en la Bahía de Caracas tras el golpe de Estado de Donald Trump en Venezuela. El presidente estadounidense, que desde entonces ha multiplicado las amenazas hacia Groenlandia, Cuba, pero también Irán, parece decidido a moldear el planeta, que se suspende en sus declaraciones como otros tantos oráculos. Porque sí, debemos tomarnos en serio el nuevo imperialismo estadounidense, que está desestabilizando las cancillerías occidentales y destruyendo las alianzas tradicionales.









El viejo orden mundial, alguna vez defendido por Estados Unidos en nombre de la democracia y las libertades, ha llegado definitivamente a su fin. En su lugar se impone una política de agresividad de geometría variable, dictada únicamente por los intereses de Washington. Los últimos días al menos han disipado nuestras ilusiones: hemos entrado en una fase de desestabilización global, dominada por el equilibrio de poder y el choque de imperios.





En este nuevo juego, las apariencias engañan. Trump es aún más atronador porque sus verdaderos adversarios, China y Rusia, se están moviendo silenciosamente. El imperialismo estadounidense enmascara así una paradoja: también puede leerse como un síntoma de su fragilidad estratégica. Contestada por China, cuyo ascenso en poder económico y tecnológico está desestabilizando su liderazgo, y derrotada diplomáticamente por una Rusia que no quiere renunciar a ninguna de sus ambiciones territoriales en Ucrania, la América de Trump busca contrarrestar su pérdida de hegemonía con brillantez diplomática y demostraciones de fuerza militar. Esta no es la actitud de un imperio sereno, sino la de una potencia a la defensiva, que por tanto se ha vuelto mucho más impredecible. Los primeros en pagar el precio son los países de este famoso “hemisferio occidental” reclamado por Washington: desde América Latina hasta Groenlandia, ahora son tratados –y reclamados– como peones estratégicos esenciales para mantener la preeminencia estadounidense.





Los europeos redescubren la tragedia de la Historia





La segunda víctima de este brutal realineamiento es, evidentemente, Europa. El despertar es amargo para el Viejo Continente, ahora olvidado por los Estados Unidos, que ya no ven cómo pueden seguir siendo útiles. Debilitada por la guerra en Ucrania, que amenaza su estabilidad, Europa perdió inicialmente el tiempo y tuvo todas las dificultades del mundo para admitir la realidad del abandono estadounidense. Las amenazas directas contra Dinamarca, poseedora de Groenlandia y miembro de la OTAN y de la Unión Europea, finalmente la han sacado de su letargo. Privada del paraguas estadounidense, enfrentada a un antiguo aliado abiertamente hostil, Europa está atrapada entre las grandes potencias, llamada a ser respetada y, por tanto, a rearmarse. Con dolor, los europeos están redescubriendo la tragedia de la Historia. La cuestión de su autonomía y soberanía estratégicas será una cuestión crucial en las próximas elecciones: el riesgo de ser definitivamente subyugados por la presidencia de Trump será importante si triunfa la extrema derecha, particularmente en Francia.









Mientras tanto, y debido a que nada es simple o lógico en este mundo de brutos, el mundo está pendiente de la reacción estadounidense a la sangrienta represión en curso en Irán. Ciertamente, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que no permitirá que la dictadura de los mulás ataque impunemente a su población civil. Pero, una vez más, nada dice lo que realmente está dispuesto a hacer el presidente estadounidense, cuyo imperialismo no se preocupa por ningún valor, a pesar de su inquebrantable alianza con Israel.









Los iraníes en rebelión, cuya determinación e increíble coraje hay que saludar, podrían pagar el alto precio de su soledad, aunque el régimen sólo pende de un hilo. Casi medio siglo después de la revolución islámica de 1979, el curso de la historia nunca pareció tan cerca de revertirse. La caída de los mulás iraníes sería una inmensa agitación para el mundo y Oriente Medio, que probablemente sacudiría fundamentalmente la situación internacional. Y la señal, esta vez bienvenida, de que nuestros fundamentos definitivamente han cambiado.