¿Disolución? Baja probabilidad y alto riesgo.





Las fuertes nevadas y los fuertes vientos que sacudieron Francia a principios de 2026 no perdonaron al gobierno, que también se vio amenazado por tormentas. Mientras que las discusiones presupuestarias se reanudaron este martes 13 de enero, el miércoles 14 de enero se discutirán dos mociones de censura. La primera es una iniciativa de La France insoumise y cuestiona al gobierno por el acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), y la situación en Venezuela, mientras que la segunda, presentada por la extrema derecha, también se justifica por la conclusión de este acuerdo, al que Francia se opuso, y la actual crisis presupuestaria.





Prácticamente no tienen posibilidades de ser adoptados. De hecho, la izquierda indicó que no votaría por el de extrema derecha y el Partido Socialista indicó que no votaría por el de La France insoumise. De hecho, siempre se ha opuesto al acuerdo con Mercosur, pero considera, con razón, que el Gobierno no es responsable de su firma por parte de la Unión Europea, mientras que Francia se opuso.





A pesar de su cierto rechazo, el gobierno tendrá otros obstáculos que superar. Si Sébastien Lecornu probablemente se equivocó al hacer saber que había pedido al Ministro del Interior que estuviera dispuesto a organizar elecciones legislativas anticipadas en marzo, al mismo tiempo que las elecciones municipales, quienes lo vieron como una reacción, o incluso una amenaza, en relación con estas dos mociones de censura se equivocaron. Esta petición parece más ligada a la continuación de la serie presupuestaria.





El Primer Ministro persiste en no querer utilizar el artículo 49, párr. 3 de la Constitución, que permitiría adoptar el presupuesto sin que una mayoría vote realmente a su favor. Sin embargo, el Partido Socialista ha indicado claramente que no votará a favor, lo que es obvio porque entonces se uniría a la mayoría gubernamental. Lo que era válido para el presupuesto de la Seguridad Social, que incluía la suspensión de la reforma de las pensiones, no es aplicable al presupuesto del Estado, auténtico marcador de la política deseada por el Gobierno. Además, los demás partidos de izquierda, ya sea La France insoumise o los comunistas y ecologistas, han indicado con la misma claridad que votarían en contra.





En estas circunstancias, hay pocas soluciones, mientras el gobierno continúa las negociaciones.





En primer lugar, en caso de fracaso de estas negociaciones, la ejecución del presupuesto mediante ordenanza sigue siendo posible hasta el día de hoy, ya que el Parlamento aún no se ha pronunciado y ha expirado el plazo de setenta días previsto en el artículo 47 de la Constitución. Por otra parte, ya ha quedado demostrado que sólo el proyecto de ley inicial puede implementarse mediante ordenanza, sin posibilidad de incorporar la más mínima modificación. Sin embargo, esto sería un fracaso del método Lecornu.





En segundo lugar, el gobierno puede esperar que estas negociaciones den como resultado un acuerdo de no censura con el Partido Socialista. De hecho, es políticamente más aceptable para este último justificar que, aunque se opone al gobierno, no desea privar a Francia y a los franceses de un presupuesto que votar a favor de la ley de finanzas. En este caso, el Primer Ministro tendrá que resignarse a activar esta herramienta constitucional controvertida pero democrática que es el 49,3.





Todo parece indicar que está dispuesto a hacerlo, ya que la propia Ministra de Presupuestos ha indicado que no descarta nada que pueda dar a los franceses un presupuesto. Sin embargo, sin duda tiene razón, por el momento, en persistir en su renuncia porque, en cuanto admita querer activarla, la situación se tensará y reinará la desconfianza. Por tanto, es preferible mantener esta línea mientras continúen las negociaciones.





Es en este contexto que el gobierno ha demostrado que se prepara para una posible disolución. Pero no es que él la deseara. Si se aprobara una moción de censura, tras un 49.3, la dimisión del gobierno sería constitucionalmente forzada y la disolución sería políticamente inevitable. Organizadas al mismo tiempo que las elecciones municipales, las elecciones legislativas anticipadas serían especialmente arriesgadas. Los extremos todavía están luchando por establecerse verdaderamente a nivel local, porque los votantes distinguen entre cuestiones locales y nacionales. Pero si las elecciones municipales y legislativas se organizaran el mismo día, la confusión de las cuestiones sería real.





Esta es la razón por la que la disolución ciertamente conllevaría un gran riesgo de derrota para los partidos llamados “gobernantes”, pero la probabilidad de que esto suceda es baja. Y recordar que puede suceder constituye una palanca, torpe pero honesta, para forzar negociaciones.





Jean-Philippe Derosier Es profesor asociado de derecho público en la Universidad de Lille y titular de la cátedra de estudios parlamentarios. Puede leer periódicamente su carta blanca en el sitio web “New Obs” “Un ojo puesto en la Constitución”.