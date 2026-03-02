qué recordar del discurso de Macron sobre las armas nucleares francesas





Emmanuel Macron anunció este lunes 2 de marzo, durante un discurso desde la base de Ile Longue (Finisterre), que Francia entraba “progresivo” en una nueva etapa de su disuasión nuclear, que calificó de “disuasión avanzada”.





“Debemos fortalecer nuestra disuasión nuclear ante la combinación de amenazas y debemos pensar en nuestra estrategia de disuasión en lo profundo del continente europeo, en el pleno respeto de nuestra soberanía, con el establecimiento gradual de lo que llamaré disuasión avanzada”declaró el presidente francés.









La arquitectura global de control de armas nucleares está tan debilitada que parece una “campo de ruinas”criticó, recordando que varios tratados internacionales están ahora inoperantes o amenazados. Emmanuel Macron lamentó que la degradación internacional “no se presta bien a la confianza necesaria para reconstruir los estándares de seguridad colectiva”.









La guerra contra Irán, lanzada por Estados Unidos e Israel, “lleva y llevará su parte de inestabilidad y posible conflagración en nuestras fronteras”dijo Emanuel Macron. Evocar los riesgos relacionados con “un Irán con capacidades nucleares y balísticas aún no destruidas”el presidente agregó que “volveremos en los próximos días” sobre este tema. El domingo, Emmanuel Macron ya había anunciado que Francia “mejorar la postura y el apoyo defensivo” después de los ataques iraníes contra países del Golfo, en particular los Emiratos Árabes Unidos, donde fue atacado un hangar en una base francesa.









Francia aumentará el número de sus ojivas nucleares. Ya no comunicará las cifras de su arsenal nuclear, “a diferencia de lo que pudo haber sido el caso en el pasado”añadió el presidente francés. Pero “No se trata de entrar en ninguna carrera armamentista. Ésta nunca ha sido nuestra doctrina”aclaró.













Emmanuel Macron anunció que Francia podrá “despliegues de circunstancias” de medios estratégicos vinculados a la disuasión nuclear entre sus aliados europeos. Citó a Alemania, el Reino Unido –el único otro país del continente que tiene un ejército nuclear–, pero también a los Países Bajos y Polonia, hasta ahora más reacios. “La cooperación comenzará con ejercicios conjuntos”explica con más detalle el jefe de Estado.









“La disuasión avanzada que proponemos es un esfuerzo distinto que complementa perfectamente el de la OTAN, tanto estratégica como técnicamente”aseguró Emmanuel Macron. Ocho países europeos “aceptado” participar: el Reino Unido, Alemania, Polonia, los Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca. Estos países podrán, en particular, acoger “fuerzas aéreas estratégicas” del Ejército del Aire francés, que así podrá “difundidos por las profundidades del continente europeo” Para “complicar el cálculo de nuestros adversarios”explicó el presidente.









Allá “disuasión avanzada” también puede implicar la señalización, es decir, la demostración de capacidades nucleares, “incluso más allá de nuestras estrictas fronteras”o incluso “la participación convencional de fuerzas aliadas en nuestras actividades nucleares”al igual que los ejercicios militares en los que los británicos ya participaron recientemente, añadió Emmanuel Macron. “La cadena de mando es completamente clara y la decisión última” para iniciar el fuego nuclear “Vuelve solo al Presidente de la República”pese a todo, reafirmó Emmanuel Macron.









Francia, Alemania y Reino Unido “Trabajaremos juntos en proyectos de misiles de muy largo alcance”declaró Emmanuel Macron. “Esto nos dará nuevas opciones para gestionar la escalada de forma convencional”subrayó el presidente francés, precisando que esta colaboración forma parte de “como parte de (la) llamada iniciativa ELSA” (Enfoque europeo de ataque de largo alcance, nota del editor) lanzado en 2024 y que también incluye a Italia, Polonia y Suecia.