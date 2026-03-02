Descifrados los votos pro Putin de Jordan Bardella en el Parlamento Europeo





“Justo ahora en el Parlamento Europeo, la manifestación nacional (RN) y Jordan Bardella votan en contra del préstamo europeo a Ucrania. Sin este préstamo, es simple: Ucrania colapsa. Una vez más, actúan como relevo de Putin y traicionan los intereses vitales de Europa y Francia. » Este es un mensaje publicado el 11 de febrero, a las 12:24 p.m. Sharp, en la red X, del eurodiputado socialdemócrata Raphaël Glucksmann. Unos minutos antes, en Estrasburgo, la abrumadora mayoría de la cámara aprobó un préstamo de 90 mil millones de euros financiado con un préstamo de la Unión Europea (UE) a los mercados financieros y destinado a apoyar a Kiev contra Moscú (458 votos a favor, 140 en contra y 44 abstenciones). Pero el presidente del RN, la delegación frontista y sus aliados en Fidesz, el partido del primer ministro húngaro Viktor Orbán, votaron en contra.





Lo que siguió fue una virtual escaramuza entre los dos posibles candidatos para las elecciones presidenciales francesas de 2027. Bardella habla de una “propaganda” los macronistas reanudaron “desvergonzado”mientras el préstamo llegará “cargar las finanzas públicas” y pesar “en la billetera francesa…