Los guardianes advierten a EE.UU. que "ya no estarán seguros", el conflicto se extiende al Líbano... Actualización de la situación





En el tercer día de la operación militar estadounidense-israelí contra Irán, los ataques israelíes que continúan contra los bastiones del Hezbolá proiraní en el Líbano dejaron 52 muertos y 154 heridos, según un nuevo informe oficial del lunes.









Por su parte, Teherán, sacudido por potentes explosiones durante la jornada, está intensificando los ataques en toda la región, en particular en los países del Golfo. El régimen iraní, todavía en el poder, ha indicado que se niega a negociar con Estados Unidos, acusando a Donald Trump de haber sumido a Oriente Medio en ” caos “ con su “sueños ilusorios”.





La Guardia Revolucionaria ha advertido a Estados Unidos que no “más seguro”. “El enemigo debe saber que sus días de gloria han terminado y que ya no estará seguro en ningún lugar del mundo, ni siquiera en casa”.dijo la unidad de élite de los Guardianes, la Fuerza Quds, que supervisa las operaciones externas, en un comunicado transmitido por la televisión estatal. Hacemos balance de la situación.









Hezbollah había prometido “Lidiar con la agresión” Estadounidense-israelí contra Irán tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei. El movimiento islamista armado proiraní con base en el Líbano puso en práctica sus amenazas y afirmó el lunes haber disparado misiles y drones hacia Israel, por primera vez en este conflicto.

















Teherán “No negociará con Estados Unidos”afirmó el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. Acusó a Donald Trump de empujar a Oriente Medio hacia ” caos “ con su “sueños ilusorios”.





Según el Pentágono, el cuartel general de la Guardia Revolucionaria (el ejército ideológico de la República Islámica de Irán) fue destruido. Las autoridades iraníes no han hecho comentarios. Los medios iraníes, sin embargo, confirmaron la muerte de varios altos funcionarios del país, entre ellos el jefe de la Guardia Revolucionaria, el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas y el ministro de Defensa. Ataques estadounidenses-israelíes matan a 48 personas “líderes” Irán, según Donald Trump, que no dio detalles. La Guardia Revolucionaria advirtió a Estados Unidos el lunes que no “más seguro”.









Estados Unidos anunció este lunes que había perdido un cuarto soldado en el marco de la operación en Irán. Estas no serán las últimas pérdidas en este conflicto, ya había advertido la víspera Donald Trump, prometiendo “vengar” su muerte. Como el día anterior, al anunciar la operación militar, lanzó un llamamiento al pueblo iraní: “Recupera el poder, Estados Unidos está contigo”. También instó una vez más a la Guardia Revolucionaria a “bajad los brazos” o morir.









“Cuatro a cinco semanas” : esta es la estimación que dio sobre la duración de las operaciones estadounidenses, en el “New York Times”, sin dar detalles. También dijo al diario que había “tres muy buenas opciones” de candidatos para liderar Irán en el futuro, sin revelar ningún nombre. Más tarde le dijo a ABC que el ataque había sido “Tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos” para apoderarse de Irán.





“Ya estamos muy por delante de nuestras previsiones. Pero sea cual sea el retraso, no importa, cueste lo que cueste, siempre lo conseguiremos”dijo Donald Trump al final del día durante una ceremonia en la Casa Blanca, añadiendo que “Tenemos las capacidades necesarias para ir mucho más allá” 4 o 5 semanas. Por su parte, el jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, indicó que su país estaba “Listo para una larga guerra”.









El ejército israelí indicó este lunes que seguía realizando “huelgas a gran escala” en Teherán “contra objetivos del régimen terrorista iraní”. La agencia de noticias iraní Tasnim, por su parte, informó de explosiones en la capital. Según informes de los medios de comunicación, edificios residenciales fueron alcanzados por un ataque con misiles en el oeste del país. La agencia de noticias iraní ISNA dijo que los ataques tuvieron como objetivo la sede de los servicios de emergencia de Teherán. La provincia de Yazd, en el centro de Irán, también fue golpeada el lunes por ataques israelíes y estadounidenses, informó un funcionario iraní.





La Media Luna Roja iraní anunció un número de muertos de 555 desde el sábado. Al menos 35 en la provincia de Fars (sur), 27 en el noroeste y al menos tres en Sanandaj (oeste), según funcionarios locales.









Irán también acusó a Israel y a Estados Unidos de haber atacado nuevamente el sitio nuclear de Natanz, ya objeto de bombardeos en junio durante la guerra de 12 días. “Los regímenes criminales de Estados Unidos e Israel, continuando con su agresión, atacaron nuevamente el sitio nuclear de Natanz el domingo por la tarde, en dos ataques brutales”escribió en una carta citada por la agencia Irna el jefe de la Organización Iraní de Energía Atómica, Mohammad Eslami. Su homólogo de la Agencia de Energía Nuclear de las Naciones Unidas (OIEA), Rafael Grossi, afirmó el lunes que no había “sin indicación” que las instalaciones nucleares iraníes han sido atacadas desde el lanzamiento de los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán el sábado.









yo” extensión “ hostilidades en el Medio Oriente “pone en grave peligro la vida de los civiles”alertó este lunes el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), dos días después de los primeros ataques israelíes-estadounidenses contra Irán. “La escala de las principales operaciones militares que asolan Oriente Medio corre el riesgo de arrastrar a la región -y más allá- a un nuevo conflicto armado a gran escala que abrumará todas las capacidades de respuesta humanitaria. Sin medidas urgentes para reducir la situación y hacer cumplir las reglas de la guerra, más civiles perderán la vida.”afirmó Mirjana Spoljaric en un comunicado.

















Los Emiratos Árabes Unidos informaron de un ataque con drones que provocó un incendio en un sitio de almacenamiento de combustible en la capital, Abu Dhabi. Los Guardias Revolucionarios también afirmaron haber atacado un petrolero en el Estrecho de Ormuz, presentado como vinculado a Estados Unidos. “El petrolero ATHE NOVA, uno de los aliados estadounidenses en el Estrecho de Ormuz, sigue en llamas tras ser alcanzado por dos drones”dijo el Cuerpo de Guardianes. El sábado indicaron que este estrecho, punto de cruce clave para el comercio mundial de petróleo, estaba “de facto” cerrado a la navegación, por ser peligroso debido a los ataques estadounidenses e israelíes.













Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, la esposa del líder supremo Ali Khamenei asesinada el sábado por ataques estadounidenses contra su residencia en Teherán, murió el lunes a causa de sus heridas, según varios medios iraníes, incluida la agencia Tasnim. Según Tasnim, tenía 79 años y estaba en coma desde los ataques.