qué recordar del discurso de Macron sobre la situación en Oriente Medio





Emmanuel Macron se dirigió a los franceses este martes 3 de marzo sobre la guerra en Irán y sus repercusiones en Oriente Próximo y Medio, cuatro días después de la ofensiva israelí-estadounidense contra Teherán. El jefe de Estado advirtió el lunes de un riesgo “de conflagración en nuestras fronteras” tras el lanzamiento de la ofensiva israelí-estadounidense en Irán el sábado.









“La República Islámica de Irán tiene la primera responsabilidad por esta situación”indicó Emmanuel Macron. El Jefe de Estado habló de la “graves consecuencias para la paz y la seguridad de todos” desde el estallido de la guerra en Oriente Medio. Deploró la intervención israelí y estadounidense. “fuera del derecho internacional, que no podemos aprobar”. “La historia nunca llora a los verdugos de su pueblo”añadió, sin embargo, refiriéndose al Líder Supremo Ali Jamenei.









“Hemos reforzado la seguridad de nuestras bases militares en la región. Dos de ellas sufrieron ataques limitados que causaron daños materiales”indicó Emmanuel Macron. El presidente anunció que Francia había “Derribaron drones en defensa propia, desde las primeras horas del conflicto, para defender el espacio aéreo de nuestros aliados”.













El presidente mencionó a los aproximadamente 400.000 franceses “presente en la región”. Dos “primeros vuelos” Llegará la repatriación de franceses de Oriente Medio en guerra ” del “ este martes por la tarde en París. Emmanuel Macron también anunció medidas para aumentar la seguridad en el territorio nacional. “A petición mía, el gobierno ha reforzado el sistema de protección militar Sentinel y la vigilancia en torno a los lugares y personas más expuestos”añadió en referencia a las patrullas de soldados en territorio francés.













Emmanuel Macron advirtió a Israel contra una operación terrestre en el Líbano que “una escalada peligrosa y un error estratégico”aunque creía que Hezbollah había cometido “un fallo importante” atacando primero a Israel. “En las últimas horas, la guerra se ha extendido al Líbano, desde donde Hezbollah cometió el grave error de atacar a Israel y poner en peligro a los libaneses”dijo durante su discurso televisado. “Según se informa, Israel está decidiendo una operación terrestre: esto también sería una escalada peligrosa y un error estratégico”añadió, pidiéndole que “respetar el territorio libanés y su integridad”. “Francia apoya a las autoridades libanesas en sus valientes esfuerzos por recuperar el control de su seguridad. »









Emmanuel Macron anunció refuerzos militares en Oriente Medio en guerra, incluido el portaaviones Charles de Gaulle. “Ordené al portaaviones Charles de Gaulle, a sus medios aéreos y a su fragata de escolta que se dirigieran hacia el Mediterráneo”aseguró. También anunció el envío a la región de aviones Rafale, sistemas de defensa antiaérea y radares aerotransportados, que fueron desplegados “estas últimas horas”así como el envío a Chipre de la fragata Languedoc y de medios antiaéreos.









El presidente anunció que buscaba formar una coalición para reunir recursos, “incluidos los militares”con el objetivo de asegurar la “rutas marítimas esenciales para la economía global”. “Hoy, el Estrecho de Ormuz está efectivamente cerrado (…) El Canal de Suez y el Mar Rojo también están bajo tensión y amenazados”dijo durante un discurso solemne. “Estamos tomando la iniciativa de construir una coalición con el fin de reunir los medios, incluidos los recursos militares, para reanudar y asegurar el tráfico en estas rutas marítimas esenciales para la economía global”añadió.



