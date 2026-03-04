Al menos ocho muertos en ataques rusos, incluido uno en un tren





Al menos ocho personas murieron en Ucrania tras los ataques rusos, dijeron las autoridades ucranianas el lunes 2 de marzo. Uno de estos ataques alcanzó un tren de cercanías, matando a una persona e hiriendo a varias otras.









En Kramatorsk, ciudad cercana a la línea del frente y amenazada por el avance de las tropas rusas en el este de Ucrania, tres personas murieron el lunes por la mañana y otras dos resultaron heridas, anunció el gobernador regional Vadym Filachkine.





Otras dos personas murieron en la localidad de Druzhkivka, a unos diez kilómetros de Kramatorsk, en una serie de ataques que también dejaron 11 heridos, añadió Vadym Filachkine.





En la región de Cherniguiv (norte), un octogenario fue asesinado durante la noche. Un hombre de 55 años murió durante ataques con drones rusos que afectaron varias zonas de la región de Dnipropetrovsk (este), según las autoridades locales. “Los rescatistas extrajeron su cuerpo entre los escombros de una de las casas destruidas”afirmó el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja.









Un dron ruso también atacó el compartimiento de un tren de cercanías Kryvyï Rig en la región de Dnipropetrovsk, matando a un pasajero e hiriendo a nueve pasajeros, dijo el viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksiï Kuleba. Los pasajeros fueron evacuados y los heridos hospitalizados, añadió.









La guerra entre Ucrania y Rusia continúa y entra en su quinto año, a pesar de las presiones de Washington para encontrar una solución diplomática al conflicto. Recientemente se han celebrado varias sesiones de conversaciones bajo mediación estadounidense, sin que todavía se hayan producido resultados concretos.