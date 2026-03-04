“Decir que el régimen colapsará porque Jamenei ya no está es un error”





El 28 de febrero, el régimen iraní, según Donald Trump, perdió a 48 líderes, incluido su líder supremo Ali Khamenei. El impacto de la muerte de la máxima autoridad iraní desde 1989 abre un período de profunda incertidumbre. Un comité formado por tres personalidades: el ayatolá Alireza Arafi, el presidente iraní Massoud Pezeshkian y el presidente del Tribunal Supremo Gholamhossein Mohseni Ejei están garantizando actualmente la transición, de conformidad con la Constitución de la República Islámica. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, también estaría a cargo. Esta importante pregunta persiste: ¿cuánto tiempo podrán resistir los Guardias Revolucionarios? Mientras Teherán inicia respuestas contra Israel y contra todos los países del Golfo que albergan una base militar estadounidense en su suelo, la socióloga franco-iraní Azadeh Kian, directora del Centro de Enseñanza, Documentación e Investigación de Estudios Feministas (Cedref) de la Universidad de la Cité de París, descifra el estado actual del régimen iraní.





¿Qué consecuencias podría tener la eliminación de Ali Jamenei para el régimen iraní?





Azadeh Kian La República Islámica de Irán es un régimen institucionalizado, muy diferente del régimen del sha que dependía únicamente del monarca. Antes de los ataques israelí-estadounidenses, Ali Jamenei ya había…