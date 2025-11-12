¿Qué pasó en el France Inter preparado para que el LFI se hiciera con Arcom tras una entrevista con Bompard?





Radio France publicó un mensaje el martes 11 de noviembre corrigiendo los comentarios hechos por el periodista Alix Bouilhaguet de France Télévisions sobre Zohran Mamdani, el nuevo alcalde demócrata de Nueva York, durante una entrevista el domingo con Manuel Bompard (LFI) transmitida por France Inter y el canal Franceinfo. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” lo explica.





• “Usted está aquí para informar a la gente, no para desinformarla”





“Realmente creo que te equivocaste en tu pregunta. » Invitado de “Cuestiones políticas” en los canales France Inter y Franceinfo, el domingo 9 de noviembre, Manuel Bompard tuvo que responder a una pregunta relativa a la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, bien recibida por la izquierda y su partido. “Es abiertamente pro palestino y en su época adoptó el lema “globalizar la Intifada”. En resumen, librar una guerra contra los judíos en todo el mundo. Y cuando le pedimos que condene el 7 de octubre, a menudo da en el clavo y repite que el problema es la ocupación de Israel. ¿No le sorprende? »preguntó el periodista Alix Bouilhaguet.





El coordinador nacional de La France insoumise corrigió la “noticias falsas” insinuaciones. “Perdón señora por decirle esto, pero creo que usted está aquí para informar a la gente, no para desinformarla. Y en este caso, con su pregunta, la está desinformando”replicó el representante electo de LFI. Ante la expresión “globalizar la intifada”, el alcalde de Nueva York “no lo usé”, aseguró Manuel Bompard. “Le preguntamos si le sorprendía que los jóvenes lo usaran y respondió que él no estaba ahí para vigilar las palabras. Se traduce por el hecho de que usó este eslogan”.fustigó.









Zohran Mamdani también “obviamente condenado el 7 de octubre”, añade Manuel Bompard. En cuanto a la financiación del funcionario electo del OOPS, “acusado de connivencia con Hamás” Según el periodista, el ejecutivo rebelde volvió a reformular con firmeza a su interlocutor: “Hay una investigación independiente e internacional que concluyó que no hubo colusión con Hamas. ¿Se da cuenta de la pregunta que me hace? Usted acusa a Zohran Mamdani de financiar a la UNRWA, pero sabe que Francia financia a la UNRWA, y afortunadamente la financia? »





• LFI se apodera de Arcom





Tras el programa, retransmitido en directo, LFI indicó el lunes que se pondría en contacto con Arcom, el regulador audiovisual. “En varias ocasiones durante esta entrevista, el periodista hizo declaraciones fácticamente falsas”escribió el partido político en una carta pública. “ Estos repetidos errores han dado lugar a la difusión de información falsa al público, lo que contraviene gravemente las normas básicas de ética periodística impuestas al servicio público de radiodifusión. »









Haciendo eco de las palabras de Manuel Bompard en el plató, LFI repitió que el alcalde de Nueva York “Se indica explícitamente que no se debe usar” la expresión “globalizar la intifada” y condenó los atentados del 7 de octubre. En cuanto a la financiación de la UNWRA, LFI lamentó que“Semejante formulación equivale a repetir una campaña de desinformación llevada a cabo desde hace meses para desacreditar a una agencia de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia confirmó recientemente que Israel no había aportado pruebas de estas acusaciones y recordó que, como potencia ocupante, debe, por el contrario, facilitar la entrega de ayuda humanitaria a los palestinos..





• Radio France y France Télévisions corrigen algunos comentarios





“Durante (el programa) “Cuestiones políticas”, en el que fue invitado el diputado Manuel Bompard, las preguntas de Alix Bouilhaguet sobre Zohran Mamdani suscitaron interrogantes entre nuestros oyentes. Radio France y France Télévisions responden »dijo el grupo el martes en un mensaje publicado en X y en el sitio web del programa. En este mensaje, firmado por Radio France y France Télévisions, los dos medios desmienten y aclaran varias afirmaciones del periodista sobre el nuevo alcalde de Nueva York, elegido el 4 de noviembre, en particular sobre su posición frente a Israel y Gaza.









Los dos grupos retoman en particular una de las frases pronunciadas por Alix Bouilhaguet durante la emisión, indicando sobre Zohran Mamdani. “Cuando le pedimos que condene el 7 de octubre, a menudo da en el clavo: repite que el problema es la ocupación de Israel. » En su mensaje, Radio Francia indica que“No podemos decir que “da en el blanco”. No podemos decir que no condenó el 7 de octubre, porque desde 2023 denunció “crímenes de guerra”. El 7 de octubre de 2025, volvió a denunciar “horribles crímenes de guerra”. »





• Bompard lamenta la ausencia de “decisiones concretas” frente a la desinformación





En respuesta al mensaje de Radio France y France Télévisions, Manuel Bompard estimó el martes por la tarde “France Inter y France Télévisions reconocen, por tanto, que las preguntas formuladas eran falsas”. “Pero no anuncian ninguna decisión concreta ante esta evidente desinformación”lamentó el diputado.



