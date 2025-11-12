Los debates sobre el presupuesto de la Seguridad Social se reanudan con el examen de la suspensión de la reforma de las pensiones

Publicado el 12 de noviembre de 2025 a las 7:30 a.m. Lectura: 2 min.







Tras una interrupción el domingo a medianoche con varios centenares de enmiendas aún por estudiar, los debates sobre el presupuesto de la Seguridad Social se reanudan este miércoles 12 de noviembre para una última jornada, empezando por la suspensión de la reforma de las pensiones, que cristaliza las tensiones en la izquierda.









El sábado, los diputados aprobaron por cable una parte “recetas” reescrito en gran medida con la medida crucial de suspender la reforma de las pensiones, una promesa del gobierno de Sébastien Lecornu para intentar protegerse de la censura del PS. Luego comenzaron a examinar la sección sobre ” gastos “durante discusiones que a menudo son muy profundas y se llevan a cabo con calma. Pero el calendario es muy ajustado: unas 380 enmiendas todavía estaban en el menú a medianoche del domingo, antes de dos días de descanso debido al armisticio del 11 de noviembre. Llegar a una votación sobre todo el texto dentro del plazo constitucional reservado a la Asamblea en primera lectura, que expira el miércoles a medianoche, parece, por tanto, complicado.





Los debates no se reanudarán hasta el miércoles a las 15 horas, en una franja horaria dedicada prioritariamente, por decisión del Gobierno, al artículo que suspende la reforma de las pensiones, una promesa del Gobierno de Sébastien Lecornu para intentar evitar la censura del PS. Una manera de celebrar el debate ante un hemiciclo completo, garantizando al mismo tiempo que pueda realizarse el examen de esta reforma tan controvertida, que normalmente se sitúa al final del texto.





“Nos oponemos a la idea de que la discusión pueda terminar en la Asamblea Nacional sin votación”declaró el domingo por la tarde en el hemiciclo el coordinador del LFI, Manuel Bompard. “Es posible completar el examen del texto en las 7,5 horas que nos quedan, desde el momento en que reduzcamos a la mitad el número de enmiendas presentadas”añadió, afirmando que su grupo estaba dispuesto a hacerlo. “No percibimos ningún afán por parte del Gobierno de ir a votar, eso está clarísimo”juzgó en BFMTV Cyrielle Chatelain, jefa del grupo ecologista.





Un ejecutivo del sector gubernamental en la Asamblea estimó también que el Gobierno podría querer que los debates no terminen, para evitar una arriesgada votación final sobre todo el texto. Y según él, el Partido Socialista puede tener la misma tentación. “No es tan malo”. si no hay votación, “pero no está tan mal si vamos nosotros también”afirmó el domingo por la tarde un diputado socialista, subrayando que lo importante sería sobre todo la “votación final en segunda lectura”. “El problema de la época es: ¿todo esto es legible para la gente que llega? »





La izquierda sigue igual de fracturada en la Asamblea





El debate sobre la suspensión de la reforma de las pensiones, arrebatada por los socialistas, era una condición sine qua non para la no censura del gobierno de Sébastien Lecornu; lógicamente votarán a favor. Es una de las múltiples ilustraciones de la fractura de la izquierda en la Asamblea, mientras rebeldes y socialistas han multiplicado las invectivas entre sí, en el hemiciclo o en X, como abajo, entre Manuel Bompard y Olivier Faure.









Los Insoumis anunciaron que votarían en contra, como en comisión. “Convalidar el retraso de la reforma equivaldría a convalidar (…) el aplazamiento de la edad legal de jubilación a los 64 años”afirmó la diputada Ségolène Amiot.









Una línea divisoria que también divide a los sindicatos, ya que la CFDT acogió con agrado una “verdadera victoria”cuando la CGT castiga a un “turno sencillo” pagado por el “jubilados actuales y futuros”. La mayoría de los comunistas deberían abstenerse, posición que habían mantenido los ecologistas en la comisión.





La votación muy reñida del sábado por parte “recetas”con 176 votos a favor y 161 en contra, sugiere una ecuación aún más difícil en caso de votación sobre todo el proyecto de ley. Porque el gobierno se benefició de los votos favorables de los socialistas y de algunos votos a favor y abstenciones de comunistas y ecologistas, deseosos de continuar los debates. Pero el terreno puede no ser tan favorable para el texto en su conjunto. La Agrupación Nacional, opuesta al partido “recetas” y un aumento del CSG sobre patrimonio ganado por la izquierda, anunció que votaría en contra de todo el texto.