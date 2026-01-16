¿Qué pasaría si tuviéramos los robots equivocados?





CES 2026 parece un desfile de moda para humanoides: Atlas, Digit, LG CLOiD, A2/X2… caminan, bailan, manipulan y llenan nuestros feeds de LinkedIn con vídeos “wow”. Nos prometen que pronto estarán en todas partes: en nuestras fábricas, nuestros almacenes, nuestros hogares. Pero tan pronto como miramos cómo funcionan realmente estos robots y qué se necesitaría para mantenerlos funcionando continuamente en una fábrica europea (sujeta a la Directiva de Maquinaria), el panorama se vuelve mucho menos glamoroso.





Detrás del revuelo, en su mayoría robots controlados a distancia





Detrás del factor sorpresa y de los vídeos de LinkedIn, lo que impresiona es muy real: ciertos humanoides muestran varias decenas de grados de libertad (hasta 56 para los más avanzados), con gestos sorprendentemente fluidos, manos cada vez más hábiles y movimientos en terrenos irregulares que dan la ilusión de un cuerpo perfectamente controlado.





Pero lo que los vídeos rara vez muestran es la otra cara de la historia: muchas manifestaciones son teleoperadas o coreografiadas meticulosamente de antemano, en espacios muy controlados, a veces detrás de barreras, y bajo la vigilancia constante de equipos técnicos. Es decir, todavía estamos muy lejos de un robot capaz de mantener un puesto de trabajo durante ocho o dieciséis horas seguidas, soportando los vaivenes de la realidad, sin un robótico al mando que supla el más mínimo hueco.





Directiva sobre seguridad y máquinas: el punto ciego del discurso de marketing





En Europa, un robot industrial (incluido un humanoide) es ante todo una máquina, sujeta al nuevo Reglamento (UE) 2023/1230 relativo a las máquinas, que está sustituyendo progresivamente a la antigua Directiva. Se trata de un análisis de riesgos completo, dispositivos de parada de emergencia, limitación de fuerzas, velocidades y energías en caso de interacción entre humanos y robots, pero también, a partir de ahora, requisitos reforzados en los aspectos de software y ciberseguridad de las máquinas conectadas. El nuevo Reglamento de Maquinaria integra los riesgos de manipulación remota, actualizaciones vulnerables o fallos de software, y está muy vinculado a la futura Ley de Ciberresiliencia. Al mismo tiempo, la Ley de IA, que regula los sistemas de IA de “alto riesgo”, impone requisitos de gestión de riesgos, robustez, trazabilidad y supervisión humana a los algoritmos integrados en estos robots, lo que tendrá un impacto directo en el diseño y funcionamiento de humanoides autónomos en un entorno industrial.









Para un humanoide bípedo, hay un punto especialmente problemático: necesita energía para mantenerse erguido. Una parada de emergencia “clásica” (categoría 0, corte de corriente) provoca su… caída, con gran riesgo de caer sobre un operador u otra máquina.​





Mientras un humanoide no tenga un estado estable de “sin energía”, las lógicas habituales de apagado y seguridad se vuelven muy difíciles de aplicar.





Las organizaciones de normalización han identificado claramente el tema: para llenar este vacío, en relación con la Directiva de Máquinas, está en marcha un nuevo proyecto de norma ISO para “robots móviles dinámicamente estables” (con patas, ruedas, etc.). Pero este trabajo lleva tiempo y hoy en día nadie recomienda seriamente colocar un humanoide autónomo en las proximidades de los operadores sin una protección reforzada.





Humanoides: un lujo energético en un mundo en transición





Un humanoide tiene de 100 a 180 motores, cajas de cambios, sensores y potentes ordenadores con un alto coste energético… para realizar a menudo tareas sencillas. Cuando analizamos los comentarios de los usuarios después de las primeras PoC (Prueba de concepto), mencionan una autonomía de solo unas pocas horas en uso dinámico y paquetes de baterías grandes, pesados ​​y costosos, con limitaciones de gestión térmica y ciclos frecuentes de carga/intercambio.









Al mismo tiempo, las investigaciones muestran que todavía no estamos explotando plenamente el potencial de los actuadores más eficientes (reciclaje de energía, actuadores elásticos), en particular para la locomoción bípeda. En un contexto en el que la industria habla de sobriedad energética, tensión en las redes y trayectorias bajas en carbono, la pregunta se vuelve inquietante: ¿por qué elegir la arquitectura que consume más energía (un bípedo general) para tareas repetitivas, en lugar de robots poliarticulados o cartesianos? ¿mucha menos energía?





Mantenimiento: cuando la complejidad explota, la disponibilidad colapsa





En los talleres ya sabemos que un torno o una fresadora CNC, más complejos que una máquina convencional, pueden parar la producción durante horas, o incluso días, mientras se necesita tiempo para diagnosticar y obtener la pieza adecuada.





Con un humanoide cambiamos de escala:





muchos más ejes mecánicos, por tanto más modos de fallo y desgaste;

multitud de sensores (visión multicámara, LiDAR, IMU, sensores de fuerza/par, etc.);

una pila de software (tiempo real, percepción, planificación, IA) que hace que el diagnóstico sea más largo y dependiente de especialistas.





Los datos disponibles sobre robótica ya muestran la importancia del mantenimiento predictivo para limitar el tiempo de inactividad no planificado en los robots “clásicos”; MTBF y MTTR se están convirtiendo en cuestiones críticas para los fabricantes. Transpuesto a un humanoide, esto plantea una pregunta muy concreta para un industrial: ¿Es aceptable que la disponibilidad de mi línea dependa de una máquina cuya reparación requiere un experto poco común y piezas patentadas a varios miles de kilómetros de distancia?





Lo no dicho: ¿para qué sirve realmente la forma humanoide?





En los intercambios con algunos fabricantes, el discurso es sorprendentemente lúcido: saben que, tal como están las cosas, sus humanoides no funcionarán libremente entre los operadores, dadas las limitaciones de seguridad y energéticas, pero la forma humanoide es muy práctica… ¡para que los humanos puedan hacerse cargo del trabajo si el robot se avería, sin repensar todo el diseño de la línea y de las herramientas!





Es un cambio interesante: el marketing habla de robots que “reemplazan” la fuerza laboral, mientras que la ingeniería sabe que será necesario, durante mucho tiempo, dimensionar la estación para que los humanos puedan salvar la situación cuando el robot salga a realizar tareas de mantenimiento.





En entornos extremos (inspección de lugares peligrosos, energía nuclear, determinadas infraestructuras), este compromiso puede tener sentido, especialmente en modo semiautónomo o operado a distancia. Pero estos siguen siendo casos de uso especializados…





¿Qué necesita realmente la industria?





Si volvemos a poner un pie en el taller, las necesidades expresadas por los fabricantes suelen ser muy claras: necesitan soluciones fiables, cuyos tiempos de inactividad sean predecibles, controlados y compatibles con las limitaciones de producción. Quieren sistemas energéticamente eficientes que se integren sin problemas en trayectorias bajas en carbono que ya son lo suficientemente exigentes.





También buscan robots verdaderamente cooperativos y ágiles, capaces de mejorar las condiciones de trabajo sin imponer una capa adicional de opacidad tecnológica ni hacer que el sitio dependa de un único proveedor.









Se trata a menudo de robots especializados, altamente optimizados para una familia de tareas, cobots diseñados teniendo en cuenta la ergonomía real de la posición, ayudas de manipulación sencillas (exoesqueletos robustos, AGV o AMR) y, cada vez más, a través de mantenimiento predictivo y bloques de autodiagnóstico que favorecen la disponibilidad real de los equipos en lugar del “efecto sorpresa” de demostraciones espectaculares.





El futuro de la industria no se decidirá por la silueta más o menos humana del robot, sino por su capacidad para trabajar durante mucho tiempo, de forma segura, con nosotros… y por el planeta.





¡Y ahora es tu turno!





Lo que crea valor duradero en las fábricas no es el robot más espectacular, sino la arquitectura más robusta, la más comprensible para los equipos, la más consistente con las limitaciones energéticas y regulatorias. Cada proyecto nos devuelve a la misma pregunta: ¿queremos apostar nuestra competitividad a humanoides aún frágiles, o construir pacientemente un ecosistema de robots más modestos, pero simples, mantenibles, comprensibles para los operadores y verdaderamente útiles en el día a día?









Personalmente, y a la vista de lo que observo en el terreno, la robótica no puede reducirse a una carrera por la imagen: debe ser una palanca para un futuro deseable, donde conciliemos el rendimiento industrial, la seguridad de los trabajadores y el respeto de los límites planetarios. Con este espíritu, invito a integradores, responsables de mantenimiento, HSE, directivos industriales y fabricantes a alimentar el debate: ¿qué limitaciones considera que bloquean realmente el despliegue de humanoides en un marco regido por el Reglamento de Máquinas y la Ley de IA, y dónde ve, por el contrario, casos de uso que realmente contribuirían a este futuro deseable y no sólo una moda pasajera?