el número de muertos es ahora de miles

para ir más lejos





Es difícil saber el alcance exacto de la represión en Irán, ya que las comunicaciones fuera del país siguen siendo inciertas. Pero casi tres semanas después del inicio del gran movimiento de protesta lanzado por los comerciantes el 28 de diciembre de 2025, el número de personas asesinadas por el régimen parece terrible y supera, según algunas ONG, los miles de muertes.





El miércoles 14 de enero, los resultados de la represión cambiaron de escala. Si el número de personas asesinadas varía según las organizaciones y los testigos, todas las cifras son impresionantes. La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega y que mencionó al menos 192 manifestantes muertos el lunes, afirma ahora que al menos 3.428 manifestantes han sido asesinados desde el inicio del movimiento de protesta contra el poder -que se ha fortalecido desde el viernes 9 de enero-, aunque reconoce que esta cifra podría ser mucho mayor. RSI “sigue recibiendo informes de miles de muertes en diferentes ciudades y provincias de Irán”especifica la organización.





Por su parte, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) afirma que más de 2.500 personas han muerto. Entre estos “muertes confirmadas”2.403 manifestantes, entre ellos doce menores y nueve civiles que no participaron en las manifestaciones. La organización añade que fueron asesinados 147 miembros de las fuerzas de seguridad y partidarios del gobierno. También menciona la detención de 18.434 personas en 187 ciudades, la difusión de 97 confesiones forzadas y 1.134 heridos graves.









Yvette Cooper, ministra de Asuntos Exteriores británica, dijo el martes que el gobierno del Reino Unido cree “Que podrían haber matado a 2.000 personas, tal vez más”. “Mi temor es que esta cifra sea considerablemente mayor”añadió, citada por CBS News. El canal estadounidense menciona otra cifra, mucho mayor: según una fuente en Irán, grupos de activistas que han elaborado informes médicos creen que el número de muertos podría ser de al menos 12.000 personas, 20.000 como máximo. Si bien todas estas cifras son inciertas, informes creíbles indican “asesinatos a gran escala llevados a cabo por las fuerzas de seguridad en todo el país”afirma la ONG Human Rights Watch.





“Es como una zona de guerra”





En una escala sin precedentes desde 2022 y el movimiento Mujeres, Vida, Libertad, este movimiento de protesta fue desencadenado en Teherán por comerciantes que protestaban contra el costo de la vida. Las manifestaciones luego se expandieron para criticar el régimen de los mulás y se extendieron a muchas otras ciudades.





Desde entonces, ha aumentado la preocupación por una brutal represión de los manifestantes, mientras que Irán sigue privado de Internet desde el 8 de enero. Las comunicaciones son difíciles con el mundo exterior, lo que complica el trabajo de seguimiento de las ONG. Pero las organizaciones y agencias de inteligencia estadounidenses, citadas por el “New York Times”, coinciden en que la represión actual es mucho más violenta que la de los anteriores movimientos de protesta de los últimos años.









Los testimonios de periodistas y cuidadores de Irán describen terribles escenas de violencia en todo el país. Los testigos citados por el diario neoyorquino describen francotiradores colocados en los tejados para disparar contra la multitud, reuniones pacíficas que se convirtieron en caos bajo las balas y disparos indiscriminados desde coches contra manifestantes. ” EL (fuerzas de seguridad) disparar deliberadamente en la cabeza y los ojos”declaró el martes un médico de Teherán al diario británico The Guardian. “Es como en las películas de guerra, donde vemos a soldados heridos siendo tratados en campo abierto. No tenemos suficiente equipo médico. Es como una zona de guerra”., describió otro.









Un portavoz de la ONG Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, dijo por su parte al “Guardian” que “Incluso cuando utiliza las llamadas armas menos letales, la República Islámica ataca deliberadamente órganos vitales, transformando estas herramientas en instrumentos de mutilación sistemática y discapacidad permanente para aterrorizar a los manifestantes”. La represión se produce incluso en los hospitales, según la organización HRANA, citada por el “New York Times”, que cita testimonios sobre personas heridas detenidas por la policía antes incluso de poder recibir asistencia.





Los vídeos que salen del país –cuando algunos residentes logran obtener una conexión satelital durante unos minutos– muestran filas interminables de bolsas para cadáveres, rodeadas de iraníes que sollozan o buscan a sus familias.





Está prevista una primera ejecución de un manifestante





Un signo de la magnitud del balance es que las autoridades iraníes han reconocido un elevado número de muertes, aunque intentando presentarlas como víctimas de manifestantes violentos o de miembros de las fuerzas de seguridad, subraya el “New York Times”. Un responsable del Ministerio de Sanidad iraní incluso habló al periódico, bajo condición de anonimato, de una cifra de 3.000 muertos, culpando a “terroristas”.





El martes por la mañana, la diplomacia estadounidense anunció que estaba prevista la primera ejecución de un manifestante para el miércoles. “Más de 10.600 manifestantes fueron arrestados. (…) Erfan Soltani, de 26 años, cuya ejecución está prevista para el 14 de enero, es uno de ellos »dijo el Departamento de Estado en un mensaje en farsi el “suspender inmediatamente todas las ejecuciones, incluida la de Erfan Soltani”. “Actuaremos con mucha fuerza si hacen tal cosa”advirtió el martes por la noche el presidente estadounidense, Donald Trump, que sigue amenazando con una intervención militar. También prometió a los manifestantes que “Hay mucha ayuda en camino”sin especificar ni la naturaleza ni el plazo de entrega.









Las condenas internacionales continúan llegando: la ONU dijo “horrorizado” y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunciaron un récord “horrible”diciendo que está trabajando en nuevas sanciones contra Teherán.