“¿Qué país mutila a su juventud?” : en la procesión de la escuela secundaria en París, los padres entre el apoyo al movimiento y la ira contra la policía

Video Durante la manifestación que reunió a decenas de miles de personas el martes en la capital, numerosos padres y profesores acudieron para apoyar a los estudiantes de secundaria y universitarios movilizados, pero también para gritar su ira contra la policía.

“No disparamos a los jóvenes”proclama Isabelle, madre de dos estudiantes de secundaria y de un estudiante universitario, que se sorprende al tener que recordar este mensaje. Como ella, muchos padres y profesores completaron las filas de la manifestación parisina en apoyo de los estudiantes de secundaria el martes 6 de octubre.

Después de varios casos de violencia policial, como el de este joven ciego de un ojo por un disparo de LBD en Tours o incluso Eden, de 14 años, gravemente herido en la cara en Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise) por un disparo de lanzagranadas, el tema está en boca de todos. “Es horrible cuando eres padre y ves eso”añade Isabelle, portando con orgullo su cartel: “Niños enojados, padres solidarios”. Durante la procesión, otros carteles blandidos sobre la multitud denuncian la violencia policial: “Los estudiantes de secundaria apuntan al bachillerato, el BAC apunta a la cabeza”, “Menos policías, más dinero” o incluso “Gritamos SOS, envían el CRS”.

Entre la multitud, François Hilfiger, profesor del REP, dice haber visto a sus compañeros creando un cordón de seguridad entre los estudiantes de secundaria y el CRS. “Para evitar que nos arranquen las manos y nos arranquen los ojos”. “Lo que me pasa por las entrañas es la violencia que sufren estos niños. El Estado francés debe calmarse y cambiar sus estrategias policiales”proclama.

Más adelante en la marcha, Claire, Pietro y Corinne, los tres padres, están allí para apoyar a los estudiantes de secundaria. “Me sorprende mucho que mi país se comporte así con sus jóvenes”. afirma Claire, madre y profesora en la Universidad Paris-Cité. “No es normal que un país como Francia no sepa gestionar pacíficamente una movilización, especialmente con menores”, ella añade. “Es cierto que puede haber manifestaciones violentas de estudiantes, pero eso nunca debe justificar esta represión con tanta barbarie”añade Pietro, agente de vigilancia en un museo. “¿Cuál es el problema con la policía en este país? »pregunta.

Desde el inicio de las movilizaciones de los escolares, la Inspección General de la Policía Nacional ha abierto 18 investigaciones. Hasta la fecha, se han realizado más de 6.500 detenciones, incluidas 488 sólo el martes. Y los estudiantes de secundaria a veces fueron confrontados varias veces por la policía. “Me gasearon trece veces”explica Mélody, de 15 años, estudiante del instituto Jean-Vilar de Meaux (Sena y Marne). “Me gustaría que eso cambiara, somos estudiantes de secundaria, intentamos hacernos escuchar. ¡Pero nos tiran proyectiles, nos gasean por todos lados! »testifica. Otros estudiantes de secundaria corrieron la misma suerte: “Acabo de participar en un bloqueo, sin violencia, pero me gasearon y me desmayé”añade Jade, estudiante del instituto Louise-Michel de Bobigny (Sena-Saint-Denis).

“Los estudiantes de secundaria filman todo con rigor militante y madurez ejemplar”felicita a Francesco, padre de un estudiante de secundaria y estudiante, antes de agregar: “Pero las imágenes que vemos son insoportables. ¿Qué país mutila a su juventud? » Muchos padres expresan su enojo por la forma en que la policía reprimió la movilización de sus hijos. “No pude dormir”testifica Samuel, técnico en trabajos verticales y padre de tres hijos. “Es lamentable ver cómo se trata a nuestros niños sólo por unas pocas demandas legítimas”. explica.

Olivier, actor y padre de un reciente estudiante de bachillerato, comparte su punto de vista: “Las demandas son legítimas, pero la represión nunca será una respuesta. » Escandalizado, concluye con esta reflexión: “La forma en que tratamos a los jóvenes es un barómetro de la sociedad. »