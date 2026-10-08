“Algo une la crisis estudiantil y el asunto Bardella…”

Por casualidad, la crisis estudiantil y el asunto Bardella coinciden. Sin embargo, algo une estos dos acontecimientos aparentemente completamente heterogéneos: la forma en que ciertas autoridades políticas y mediáticas los abordan y tratan, revelando el desprecio por la justicia y el odio a la verdad que tiende a imponerse en ciertos sectores de la sociedad y en los poderes que la dirigen o aspiran a liderarla.

Este desprecio y odio son los signos más preocupantes del nihilismo. Por nihilismo entiendo la actitud consistente en subordinar todo al propio interés, erigido como fin supremo y confundido con una fuerza arbitraria.

Las manifestaciones estudiantiles llegan apenas unas semanas después de un verano abrasador y un final de año agotador, tanto física como psicológicamente, donde pudimos medir nuestra inadaptación colectiva al cambio climático y la falta de recursos de nuestros servicios públicos.

Los estudiantes defienden exigencias racionales, muchas veces acordes con los principios educativos y los conocimientos recibidos durante su escolarización. No sólo están legitimados para expresarse sobre el estado del sistema escolar, por su condición de estudiantes, sino que también están perfectamente situados para alertarnos sobre el estado del mundo y su futuro, por su corta edad. En una sociedad incapaz de reformarse y responder a las emergencias del tiempo, su hartazgo es un signo de lucidez creativa.

En lugar de partir de tales postulados, el gobierno, buena parte del campo mediático y la esfera política han optado por descalificar este movimiento, descontextualizarlo y validar una respuesta policial al mismo. El ministro Laurent Nuñez declaró el 2 de octubre, en TF1, “sin instrucciones de restricción” no se le da a las fuerzas del orden. El imperativo de orden prevalece sobre la exigencia de justicia porque se acusa a esta exigencia de no ser más que un pretexto para la violencia; por lo tanto, se considera legítimo ser reprimido. Sin embargo, esta interpretación distorsionada del movimiento ignora la existencia de violencia policial y omite la responsabilidad de los adultos, particularmente de los funcionarios electos: establecer vínculos de confianza mutua y mediación institucional para evitar que la situación degenere y las personas resulten heridas.

Al mismo tiempo, las revelaciones de Mediapart sobre las declaraciones antisemitas de Jordan Bardella en su juventud provocaron un desmentido total por parte de la extrema derecha y una tímida cautela por parte de algunos medios de comunicación o personalidades de derecha, como Bruno Retailleau. (“Nunca aullo con la manada. ») Esta prudencia constituye un apoyo y oculta mal una proximidad ideológica y un interés político que ya no es necesario demostrar.

No es tanto que la verdad y la ética ya no importen, porque, en ese caso, ¿por qué hacer tanto esfuerzo para negar lo obvio, es decir, que Jordan Bardella es efectivamente el autor de los comentarios que se le atribuyen? – es más bien que no parecen tener ninguna fuerza vinculante: mentir públicamente a millones de personas, negarse a reconocer la autoría de comentarios racistas, esto no es suficiente para descalificar a un aspirante a gobierno cuando es de extrema derecha.

El interés une a la RN y a parte de la población en un pacto de hipocresía: se trata de oponer a la verdad la afirmación pura y simple de lo contrario. Esto no convence a mucha gente, pero tiene la ventaja de mantener las apariencias morales. La expresión de La Rochefoucauld es perfectamente apropiada aquí: “La hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud. » Esta forma de proceder retrasa la toma de conciencia de la verdadera naturaleza del nihilismo y de sus consecuencias cuando aumenta en poder: triunfo de la fuerza, destrucción del bien público, deshumanización.

Lo peor nunca es seguro: desde las filas estudiantiles hasta las oficinas de ciertos medios de comunicación, se trabaja para que las palabras de justicia y verdad recuperen su significado y vitalidad y sean los principios fundacionales de la renovación de nuestra sociedad.

EXPRESO ORGÁNICO

Foucauld Giuliani es filósofo, autor de “La esperanza revivida. De Arthur Rimbaud y Philippe Jaccottet » (Ediciones Van Dieren, 2026)