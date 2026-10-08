“La lucha continúa”: en España, la muerte de Maricarmen Abascal, símbolo de la crisis inmobiliaria, reaviva la protesta social

En el campamento instalado cerca de la Puerta del Sol de Madrid, el ambiente es de luto: en el suelo, hileras de velas iluminan débilmente las losas de la plaza. Los activistas se abrazan, emocionados, tras guardar un minuto de silencio en memoria del octogenario. Maricarmen Abascal, la octogenaria cuya expulsión desató una enorme ola de protestas en España que llevó a la convocatoria de elecciones anticipadas, falleció el miércoles 7 de octubre. Una muerte que despertó emoción e indignación entre los activistas por el derecho a la vivienda.

“¡No toleraremos una expulsión más! »

La octogenaria se había convertido en un símbolo de las dificultades que afrontan muchos españoles en el mercado inmobiliario cuando fue desalojada en camilla de su apartamento en Madrid después de que su casa fuera comprada por una inmobiliaria que había aumentado considerablemente el alquiler. Triste ironía de la historia: llevada al hospital tras su desalojo, finalmente murió antes de poder regresar a su alojamiento, a pesar de que finalmente se había llegado a un acuerdo para permitirle regresar a casa.

“Maricarmen vive, la lucha continúa”, “¡No toleraremos una expulsión más! »corearon cientos de manifestantes reunidos cerca del Parlamento en el centro de Madrid el miércoles por la noche. Muchos procedían de la cercana Puerta del Sol, donde cientos de manifestantes están acampados desde hace diez días para expresar su enfado, instalados en esta plaza tan turística del centro de Madrid desde el inicio de este movimiento nacido tras la expulsión de Maricarmen Abascal, el 23 de septiembre.

“Matamos a Maricarmen. Los últimos días de una mujer de 87 años estuvieron llenos de angustia y los pasó en el hospital »denunció, con la voz quebrada por la emoción, Nora Boumghait, una empleada de marketing de 25 años. “Si todo esto empezó por ella, por ella seguirá”espetó ella.

Elecciones adelantadas al 29 de noviembre

Ante la intensificación de las movilizaciones, el Gobierno de izquierda -minoritario- de Pedro Sánchez promulgó la semana pasada dos decretos que incluyen medidas destinadas a intentar contener la crisis inmobiliaria, textos rechazados el pasado viernes por los diputados. Estos rechazos empujaron a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones legislativas al 29 de noviembre.

Tras la muerte del octogenario, el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, expresó el “todo (su) cariño” a los familiares y seres queridos de Maricarmen Abascal. “También envío un abrazo a todos aquellos que hoy sienten como propia esta pérdida”añadió.

Su rival de derecha en las próximas elecciones legislativas, Alberto Núñez Feijóo, pidió ” respeto “y para evitar “cualquier uso interesado” de esta muerte, en los albores de una campaña electoral en la que la vivienda será sin duda un tema clave.

En el Parlamento Europeo, algunos eurodiputados de izquierda también convirtieron a Maricarmen Abascal en un hombre al blandir su retrato, informó la eurodiputada del PS Chloé Ridel en la red social X.

Problemas recurrentes de vivienda en España

En España, la vivienda se ha convertido casi en una misión imposible para los hogares con rentas bajas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio bruto mensual en España se sitúa en unos 2.460 euros antes de impuestos (los salarios se pagan generalmente en 14 cuotas al año en España). A modo de comparación, alquilar un piso de 50 m2 en la capital española costaba de media 1.170 euros al mes en septiembre, según el portal de internet Idealista, o casi la mitad del salario bruto medio, lejos de la tasa del 30% ampliamente recomendada por organismos públicos y profesionales de la vivienda.

Muchos españoles acusan a las plataformas turísticas, como Airbnb, y a los fondos de inversión de hacer subir los precios comprando inmuebles y reduciendo la oferta para la población. Estos “fondos buitre”como los llaman los manifestantes y el gobierno de izquierda, concentran la ira en las procesiones y campamentos que se han agolpado.

Una crisis tanto más sensible cuanto que España, que según el Gobierno tiene más de 27 millones de viviendas para 50 millones de habitantes, es un país donde la propiedad inmobiliaria está históricamente muy arraigada. Una herencia, en particular de la dictadura franquista, de la que el Ministro de Vivienda dijo un día: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios. »

Sin embargo, este modelo se está desmoronando: mientras que casi tres de cada cuatro hogares son propietarios de su vivienda principal, algo más de la mitad de los menores de 30 años vivían en viviendas de alquiler en 2025, según el INE.

Por ello, los principales sindicatos españoles convocaron el miércoles una huelga general para el 11 de noviembre, a menos de tres semanas de las elecciones, para exigir “mejores salarios” Y “alojamiento digno”. “La cuestión de la vivienda está en el centro de los debates, pero el precio a pagar para llegar hasta allí ha sido demasiado alto”deploró el miércoles el sindicato de inquilinos.