¿Qué nos enseña la derrota de Viktor Orbán?

En junio de 1989, un joven desconocido llamado Viktor Orbán habló ante la multitud reunida en la Plaza de los Héroes de Budapest, con motivo del solemne nuevo entierro de Imre Nagy. Nagy, ex primer ministro comunista y líder de la revolución húngara de 1956, fue ejecutado dos años después por el régimen comunista. En su discurso, Orbán exigió elecciones libres y la retirada de las tropas soviéticas del país. Este valiente acto marcó los inicios de Fidesz, inicialmente un movimiento estudiantil liberal y proeuropeo.

En septiembre de 1989, Orbán recibió una beca en la Universidad de Oxford, financiada por la fundación de George Soros, para estudiar el concepto de “sociedad abierta”. (sociedad abierta). Inspirada en el filósofo liberal Karl Popper, la “sociedad abierta” afirma el principio de democracias inclusivas, que defienden a las minorías y promueven el compromiso cívico de los ciudadanos.

Entonces comenzó el irresistible viaje hacia la derecha y la extrema derecha del ex oponente al comunismo. En julio de 2014, Orbán esbozó los contornos del régimen. “iliberal” que quería construir, en un discurso pronunciado en Băile Tușnad, Rumania. A “democracia iliberal” Rechaza el liberalismo político basado en la autonomía individual y el respeto a los derechos naturales (libertad, seguridad, libertad de expresión, etc.). Propuso un nuevo tipo de gobernanza en la que “interés nacional” (o el Estado) debe prevalecer sobre los derechos individuales. Enumeró los países que inspiraron su acción política: China, India, Rusia, Turquía y Singapur.

A partir de ahí, Orbán se convirtió en la figura emblemática de la extrema derecha internacional, llegando incluso a respaldar, en 2022, la idea de “gran reemplazo”, la historia apocalíptica de la ultraderecha durante más de veinte años. El mismo año declaró: “Nosotros los húngaros no somos una raza mestiza y no queremos serlo. » Orbán se convirtió en el defensor de “valores familiares tradicionales” y atacó a la comunidad LGBTQ. Lideró una campaña antisemita contra George Soros, su exmentor, que tuvo que trasladar su universidad centroeuropea fuera de Hungría en 2019.

Manteniendo relaciones estrechas y cordiales tanto con Donald Trump como con Vladimir Putin, Viktor Orbán permaneció en el poder de manera ininterrumpida durante casi dieciséis años, después de haber gobernado por primera vez entre 1998 y 2002. Este largo período en el poder le permitió implementar su proyecto antiliberal: los medios de comunicación públicos y la justicia están bajo su control, la libertad de pensamiento y de expresión está restringida en todas partes (especialmente en las universidades) y su estilo de gobierno ha sido brutal; como Trump y Putin, no dudó en insultar, calumniar, propagar noticias falsas o intimidar a sus oponentes políticos.

La victoria del conservador Péter Magyar (aliado de Orbán hasta 2024) da esperanzas sobre el fin de este antiliberalismo. La ola anti-Orbán se basa en una participación electoral excepcional. Tisza, el nuevo partido gobernante, obtuvo dos tercios de los escaños del Parlamento. Se podrían implementar reformas contra la corrupción y la concentración de poderes económicos y mediáticos en manos de los partidarios de Orbán. También podemos prever un compromiso constructivo con los socios europeos de Hungría y el apoyo a la ayuda a Ucrania.

¿Qué lecciones podemos aprender de la primera gran derrota de un gobierno de extrema derecha, cuando fuerzas aliadas de Orbán amenazan con tomar el poder, en particular la Agrupación Nacional (RN) en Francia?

La primera observación es que la democracia liberal, odiada por la extrema derecha y despreciada por la izquierda radical, es resistente. La noche de las elecciones, multitudes jubilosas en las calles de Budapest corearon: “¡Europa!” ¡Europa! ¡Europa! “, así como “¡Fuera Rusia!” » Estos lemas dicen más que un programa. Significan que las libertades públicas son populares y que los húngaros tienen la sensación de que están garantizadas, no por un régimen autoritario, sino por un régimen liberal.

Sin embargo, hay que matizar la cuestión: Orbán permaneció en el poder durante casi dieciséis años. Fue reelegido a pesar de su deriva autoritaria, los ataques contra sus oponentes y el amordazamiento de las libertades públicas. Añadiríamos que fue tanto la paupérrima situación económica del país como el autoritarismo lo que precipitó la caída del gobierno de Orbán. Además, el nuevo Parlamento no incluye ningún diputado de izquierda. Los tres grupos parlamentarios son de derecha (Tisza) o de extrema derecha (Fidesz y Mi Hazánk Mozgalom). Péter Magyar dirigió una campaña popular enérgica y populista para evitar ser etiquetado como “liberal”. Por lo tanto, el rechazo del poder de extrema derecha no garantiza una oscilación automática del péndulo hacia la izquierda. Sigue siendo tan débil y fragmentado hoy como cuando Orbán dominaba la escena política nacional.

Pero no rehuyamos nuestro placer: Magyar declaró la noche de su victoria que había heredado una “estado anormal”, que restablecería el Estado de derecho, así como las relaciones de trabajo pacíficas con la Unión Europea (UE) y la OTAN. Estos son ciertamente compromisos básicos, pero fundamentales. La segunda observación es que, si vencer a Orbán en las urnas fue difícil, romper con el orbanismo que se ha infiltrado en el aparato estatal, los medios de comunicación y el sistema judicial será mucho más complicado y llevará tiempo. En Polonia, el conservador Donald Tusk lucha por restablecer el Estado de derecho socavado por Ley y Justicia, el partido de extrema derecha que estuvo en el poder entre 2015 y 2023.

Otra lección que podemos aprender de las elecciones húngaras: si no debemos subestimar el poder del daño que un gobierno de extrema derecha puede infligir al Estado de derecho, tampoco debemos sobreestimar la naturaleza de este peligro. Por muy antiliberal que fuera, el régimen de Orbánesque no era un nuevo fascismo. Además, los anticuerpos democráticos funcionaron relativamente bien con el tiempo. Hungría es miembro de la UE y esta membresía conlleva fuertes limitaciones, en particular la de respetar el veredicto de las urnas. Orbán admitió inmediatamente su derrota, al igual que Giorgia Meloni, que recientemente perdió un referéndum sobre la reforma judicial. El neofascista químicamente más puro –o cercano a él– es Donald Trump, que siempre ha rechazado su derrota en 2020.

La derrota de Orbán no pone fin a la ola de partidos populistas de extrema derecha en el gobierno ni al asalto al poder. Giorgia Meloni en Italia o Robert Fico en Eslovaquia se adhieren, total o parcialmente, al proyecto antiliberal de Orbán. La Agrupación Nacional podría ganar las elecciones presidenciales dentro de un año, lo que reactivaría la dinámica política a favor de estos grupos.

Lo que en última instancia nos enseña el caso húngaro es que las derrotas de la extrema derecha no eliminan el riesgo de “retirada democrática” (retroceso democrático). De hecho, la UE parece incapaz de imaginar una estrategia para contener a la extrema derecha. Sin embargo, el caso húngaro demostró cuánto poder tenía la derecha radical para causar daño una vez en el poder. Un Estado miembro que deja de respetar el Estado de Derecho no puede ser excluido de la UE. Las sanciones económicas son posibles, pero son difíciles de aplicar cuando los Estados miembros se oponen a ellas. Tras el revés de Orbán, se presenta la oportunidad de reflexionar sobre este gran problema: pero ¿tendrá la UE la ambición?