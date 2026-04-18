¿Cambiaría la marea en Europa?

Hacía mucho tiempo que no recibíamos tan buenas noticias en Europa. La amplia derrota del nacional populista húngaro Viktor Orbán constituye un verdadero motivo de esperanza para los demócratas europeos, así como una severa advertencia para la extrema derecha global. Orbán, líder autoritario y defensor de la “democracia antiliberal”, que socavó metódicamente el Estado de derecho debilitando todos los contrapoderes, fue derrotado por Péter Magyar, un hombre de su bando, que hizo campaña contra la corrupción y la vasalla del país a Putin.

Orbán, la espina clavada de la Unión Europea, el agente de influencia de Trump y la inspiración de todos los nacionalpopulistas del Viejo Continente, cayó después de dieciséis años de reinado indiscutible. El que se consideraba indestructible fue expulsado del poder por los húngaros, a pesar de estar expuesto implacablemente a su propaganda. Pero las urnas han hablado y son definitivas: la gente siempre acaba exigiendo rendición de cuentas, incluso a quienes quieren engañarles.

La victoria del nuevo Primer Ministro, Péter Magyar, es tanto más impresionante cuanto que su partido, Tisza, obtuvo una mayoría absoluta en el Parlamento, lo que debería dejarle vía libre para “desenmarañar” el cerrojo institucional forjado por Orbán. Tendrá así un mayor margen de maniobra legislativo que el liberal polaco Donald Tusk, quien, tras arrebatar el poder a la extrema derecha en 2023, sigue luchando por restablecer el Estado de derecho en su país. Sin embargo, tanto en Polonia como en Hungría, son el desgaste del nacionalpopulismo, la corrupción endémica que genera y, sobre todo, las dificultades económicas que acumula, lo que ha debilitado su supuesta popularidad. Después de Rumanía en 2025, que resistió el intento de manipulación rusa de sus elecciones presidenciales, la derrota de Orbán es un nuevo golpe para la extrema derecha europea, cuya influencia está disminuyendo en el Consejo Europeo. Incluso Giorgia Meloni, también involucrada en asuntos internos, perdió recientemente el referéndum que había iniciado para amordazar al poder judicial italiano.

¿Podría estar cambiando la marea en Europa y más allá? La derrota de Orbán constituye, en cualquier caso, una auténtica grieta en la frente de los autócratas de todo el mundo. Se trata de un amargo fracaso para Putin, que con el ex Primer Ministro húngaro pierde su caballo de Troya en la Unión Europea y la barrera que hasta ahora impedía a los Veintisiete adoptar un préstamo de 90 mil millones de euros de ayuda prometidos a Ucrania. Se trata de un claro revés para el presidente ruso, que constantemente ha colocado sus peones en los antiguos países satélites soviéticos y que, sin ofender a los ideólogos de Moscú, no ha logrado derrotar a su vecino ucraniano en cuatro años de conflicto.

El mismo revés significativo para Donald Trump, que nunca ocultó su admiración por Orbán y que había enviado al vicepresidente JD Vance a Budapest para influir en la votación. Apreciamos el resultado: es razonable creer que este viaje resultó totalmente contraproducente a los ojos de una población húngara afectada, como el resto del mundo, por las desastrosas consecuencias de la política internacional de Trump.

Para la extrema derecha francesa, y en particular para la Agrupación Nacional, la derrota de Viktor Orbán es también un serio aviso. Hace unos días, Marine Le Pen también viajó a Budapest para apoyarla “amigo” Orbán, entonces descrito como “visionario” y de “pionero”. La victoria de Péter Magyar, adquirida gracias a un programa proeuropeo y antiPutin, frena este entusiasmo manifestado. Confirma cómo el contexto internacional pesa ahora en las elecciones europeas, en un momento en que la guerra en Irán, que se ha vuelto incontrolable, revela la locura de Trump y donde la injerencia rusa constituye un poderoso retroceso. Esperemos que las futuras elecciones presidenciales francesas no sean una excepción.