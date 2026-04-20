¿Qué necesita la izquierda?

La izquierda francesa lo está haciendo mal. Desde hace muchos años no consigue reunir más del 30% de los votos. Aunque finalmente conservó París, Lyon y Marsella, perdió muchas ciudades pequeñas y medianas durante las últimas elecciones municipales… En 2017 y 2022, no logró llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Qué necesita para lograr influir en el plazo de 2027, crucial para el país? En primer lugar, una estructuración colectiva de la izquierda no melenconista y dotar a esta izquierda de un programa común de gobierno como propone la llamada “Construcción 2027”. Sólo entonces podrá surgir la cuestión de elegir un candidato para 2027.

Hay una gran cantidad de candidatos deseosos de representar a la izquierda en este momento. Jean-Luc Mélenchon ya está en orden de batalla. Desde la expulsión de las voces disidentes de LFI en 2024, su movimiento está más corporativizado que nunca y el ostracismo sufrido en las últimas semanas por sus deslices más o menos controlados ha tenido como resultado cerrar filas a su alrededor como reflejo de una fortaleza asediada.

Las generaciones jóvenes altamente educadas que se sienten degradadas y los suburbios donde se concentran las poblaciones de origen inmigrante le dan una base electoral sólida., alrededor del 10% de los votos. Pero debido a la política de furia seguida por el LFI y a los anatemas que este movimiento lanza constantemente, la capacidad de Jean-Luc Mélenchon para unirse más allá de esto ha disminuido considerablemente desde 2022. Jean-Luc Mélenchon ya no puede cristalizar el “voto útil” de la izquierda. Y tanto más cuanto que, en el improbable caso de que llegue a la segunda vuelta, esto se traduciría en una victoria aplastante para el RN, ya que el odio que suscita en el centro y en la derecha es muy fuerte.

Por parte de la izquierda no melenchonista, la fragmentación no permite actualmente ofrecer una alternativa seria a Jean-Luc Mélenchon. Esto no es por defecto de personalidades de calidad: François Ruffin, Clémentine Autain, Marine Tondelier, Sandrine Rousseau, Olivier Faure, Boris Vallaud, François Hollande, Jérôme Guedj, Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve están dispuestos a dedicarse a ello. Pero para tener una pequeña posibilidad de pasar a segunda ronda sólo hay lugar para uno o uno de ellos y ellos.

Nada podría ser más sencillo en este caso: organicemos unas primarias abiertas para decidir entre ellos. Ésta es la respuesta que parece a la vez la más obvia y la más democrática. Y es el que había comenzado a implementarse en el marco de lo que se llamó el proceso de Bagneux, iniciado por Lucie Castets, la efímera candidata al puesto de Primera Ministra en nombre del Nuevo Frente Popular en 2024. Pero, como suele suceder, las respuestas más obvias no son las mejores ni las más efectivas.

Varios de los candidatos potenciales mencionados anteriormente se niegan inicialmente a someterse a tal ejercicio, y en particular Raphaël Glucksmann, quien, según las encuestas, está actualmente en mejor posición para desempeñar este papel. Pero lo más fundamental es que el proceso primario en sí presenta, en esta etapa, fallas fatales.

En primer lugar, la experiencia reciente es la de repetidos fracasos en las primarias para decidir de manera útil entre candidatos de izquierda en 2017 y 2022: no fue suficiente para movilizar a las multitudes a priori. Además, por sí sola, una primaria necesariamente empuja a los candidatos potenciales a diferenciarse lo más posible entre sí y lograr recuperarse al final de la votación sigue siendo un desafío para el ganador cuando sólo quedan unas pocas semanas para hacer campaña.

Finalmente, incluso suponiendo que todo vaya bien, hay pocas posibilidades de que el candidato elegido por los simpatizantes de izquierda más motivados que habrán venido esté políticamente posicionado en un punto de equilibrio que les permita recuperarse en gran medida en la primera vuelta y ganar en la segunda, ya que la brecha se ha vuelto tan significativa entre estos simpatizantes de izquierda motivados y todo el electorado.

En definitiva, por todos estos motivos, la solución a priori obvia de las primarias, que había apoyado por mi parte en 2017 como en 2022, ya no me parece nada adecuada. Aunque ahora tenemos muy poco tiempo, lo que le falta a la izquierda no melenconista antes de poder abordar la cuestión de su encarnación común en las elecciones presidenciales es una estructura política, un programa de gobierno y un equipo para llevarlo a cabo colectivamente. No hay ningún atajo que nos permita evitar estos requisitos previos si esta izquierda no melenconista quiere poder tener influencia en 2027.

En cuanto a la estructuración, para los ecologistas se trata esencialmente de reconocer que el futuro de su partido y de la izquierda no puede pasar por una alianza con el LFI, sino que debe pasar por una alianza privilegiada e institucionalizada con el PS, como finalmente ocurrió en casi todas partes en las elecciones municipales. El futuro de la ecología no se encuentra ni se puede encontrar en la movilización de las llagas radicalizadas desde el centro de la ciudad únicamente.

Y el PS debe admitir que no puede prescindir de una coalición duradera con los ecologistas, los pequeños partidos de izquierda y los comunistas. La esperanza de reconquistar el electorado de izquierda de los macronistas sobre la base de un holandés social liberal renovado parece animar a la derecha del PS y de la Place publique. Ésta es una ilusión peligrosa. El país ya no quiere oír hablar de esta izquierda blanda que siempre cede ante los ricos y los patrones. Y aquellos que abandonaron la izquierda entre los macronistas y aún no han regresado, ahora se han convertido en personas de derecha convencidas y endurecidas. Es cierto que debemos poder contar con ellos en la segunda vuelta contra la RN, pero hacerles bailar en la primera es una estrategia condenada al fracaso.

Por lo tanto, se trata inmediatamente de construir una confederación que tenga en su centro una alianza entre los ecologistas y el PS y sea capaz de agrupar en torno a ellos a la Generación del Después. s, el Partido Comunista, la Plaza Pública… Por supuesto, será necesario que esta confederación atraiga y dé cabida en su seno a las numerosas personalidades de la sociedad civil que, en la izquierda, se han mantenido alejadas de los partidos políticos en los últimos años debido a la fragmentación del panorama y a la ausencia de una perspectiva unitaria seria.

Esta confederación tendría un programa común de gobierno, un acuerdo para candidatos únicos en las elecciones legislativas y un gobierno en la sombra Probablemente ilustrará su carácter como colectivo, un equipo dispuesto a ofrecer una alternativa al país. Con la perspectiva potencial de una fusión como acaba de ocurrir en los Países Bajos después de algunos años de coalición entre ambientalistas y socialdemócratas.

En particular, en lo que respecta al programa, queda todo por hacer. Los partidarios de las primarias de Bagneux han evitado hasta ahora este trabajo presentando el programa del Nuevo Frente Popular de 2024. Este programa enciclopédico desarrollado en tres días puede haber contribuido en cierta medida a salvar el mobiliario, pero evidentemente no es capaz de convencer a la mayoría de nuestros conciudadanos. Su lado de Papá Noel, que promete todo a todos sin una financiación sólida, es totalmente inadecuado para las limitaciones de la época. No puede servir como base para prepararse para 2027. Se trata más bien de identificar una decena de medidas clave, que probablemente ilustren tanto el deseo de una transformación profunda y radical de la izquierda no melenconista como la credibilidad y la seriedad de su enfoque en un contexto presupuestario muy restringido.

Desgraciadamente, sólo una vez finalizados estos trabajos preliminares podremos abordar, en el marco de esta confederación, la cuestión de elegir a la persona a la que apoyar en las elecciones presidenciales de 2027. Por este motivo, por mi parte, he apoyado el planteamiento del llamamiento. “ Building 2027” iniciado por Boris Vallaud y Yannick Jadot que se sitúa en esta perspectiva.

¿Qué hacer en ese momento? Por supuesto, será demasiado tarde para organizar unas primarias abiertas. Será necesario, dentro de esta propia confederación, tomar la decisión de apoyar a un candidato. En ese momento, será necesario negociar con él o ella con total claridad los términos de un acuerdo para construir un gobierno y una coalición que lo apoye en caso de victoria en las elecciones presidenciales. Este apoyo no será necesariamente suficiente para desconectar a todos los demás candidatos individuales presentes en el campo de la izquierda no melenconista, pero podemos apostar a que será suficiente para crear una poderosa dinámica de votación útil a favor de tal o cual candidato.

El tiempo es limitado y el programa de trabajo descrito anteriormente es obviamente muy ambicioso en este tiempo limitado. Pero tengo la profunda convicción de que no existe ningún atajo para la izquierda no melenconista que permita saltarse uno u otro de estos pasos. Ante el desafío crucial de 2027 podemos y debemos hacerlo…