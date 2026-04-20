Massimo Dutti abre un pop-up en torno al “lujo tranquilo”, entre moda, arte y diseño

Publicado el 20 de abril de 2026 a las 14:50 horas. Lectura: 1 min.

Esta semana, 7, rue Froissard du 3mi El barrio parisino se convierte en el nuevo campo de expresión de Massimo Dutti. La marca premium del grupo Inditex ha elegido este espacio efímero para presentar su línea. Edición limitada primavera-verano 2026 en un ambiente de acogedora elegancia, diseñado en torno a referencias culturales y creativas.

La puesta en escena, de impecable pureza, reúne ropa, complementos, mobiliario, objetos de decoración y arte en una misma gramática estética. MASSIMO DUTTI

La puesta en escena, de impecable pureza, reúne ropa, complementos, mobiliario, objetos de decoración y arte en una misma gramática estética. ¿La idea? Despliegue el universo de Massimo Dutti en un completo arte de vivir. El enfoque amplía este posicionamiento de lujo discreto y accesible que la marca viene perfeccionando desde hace varias temporadas.

La colección encarna esta visión de la moda reflexiva que se revela en la nobleza de los materiales y la precisión de los cortes. Cuero, lino, algodón y seda europea juegan con una amplitud controlada y una paleta de tonos neutros que interactúan para formar un vestuario femenino y masculino atemporal y duradero. La precisión del detalle se deja ver en los acabados, como el corte limpio de una sisa de cuero sin costuras, la amplitud controlada de una chaqueta de algodón con cinturón en las caderas o incluso el de una falda pareo fluida de seda de morera, que recuerda a la del armario de Carolyn Bessett.

La colección primavera verano 2026 de Edición Limitada de Massimo Dutti. MASSIMO DUTTI

Pero la singularidad de este lugar, que invita al paseo, se debe también a su cuidado. Aquí se pueden adquirir todos los elementos de este espacio, desde la decoración hasta la ropa. El mobiliario, verdadera columna vertebral de la puesta en escena, incluye piezas icónicas de Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand y Jacques Adnet, seleccionadas por las galerías Jacques Lacoste y Patrick Seguin. Tapices de Simone Prouvé y taburetes vintage crean una decoración que recuerda menos a una boutique que a un interior de coleccionista.

El recorrido continúa con una selección de libros de arte de la librería Yvon Lambert. MASSIMO DUTTI

El viaje continúa con una selección de libros de arte de la librería Yvon Lambert, un café de Café Nuances y arreglos florales de Nina Charles. Son tantos los elementos que anclan este proyecto en un contexto cultural y extienden este momento experiencial –que nos gustaría que continuara– más allá de la ropa.

◗ Pop-up Massimo Dutti, del 17 al 26 de abril de 2026, en 7, rue Froissard, 75003 París.