¿Qué muestra el nuevo vídeo publicado por “Le Progrès”?





El periódico “Le Progrès” publicó este jueves 5 de marzo un nuevo vídeo en el que podemos ver al activista identitario cercano al movimiento neofascista Quentin Deranque pocos minutos después del violento enfrentamiento entre los activistas radicales de extrema derecha, partidarios del colectivo femonacionalista Neménis, y los antifascistas, el jueves 12 de febrero en Lyon.









Casi un mes después del atentado, este vídeo aclara el desarrollo de los acontecimientos y las decisiones tomadas por los activistas de extrema derecha tras la paliza sufrida por Quentin Deranque. Suficiente para matizar o incluso contrarrestar, en parte, el relato de la extrema derecha tras la muerte de Quentin Deranque. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” analiza el contenido de este nuevo vídeo.









El vídeo obtenido por “Le Progrès” fue realizado a las 18.07 horas. el 12 de febrero en Lyon, rue Victor Lagrange. La misma calle donde acababa de producirse el ataque a Quentin Deranque, atropellada por varios individuos.





Chaqueta azul, pasamontañas en la cabeza, manos ensangrentadas y mirada demacrada: el activista identitario Quentin Deranque aparece en las imágenes, junto a un amigo, que también tiene una mano manchada de sangre. En la breve secuencia de unos treinta segundos, filmada pocos minutos después del ataque, los dos activistas que están de pie están pasivos, no los vemos hablando.













Miran a cinco o seis vecinos o transeúntes que los rodean, que discuten entre ellos, sobre todo sobre su estado de salud, sin que sepamos exactamente quién está hablando.









En la calle Victor Lagrange, los pocos transeúntes visibles en el vídeo hablan de dos personas con las manos cubiertas de sangre, mientras un testigo indica que la ayuda está en camino. “Están enviando a alguien pero no se teletransportan, vendrán cuando puedan”escuchamos.









Una señora comparte su asombro, según comenta “Le Progrès”: “¡A este señor le dieron un golpe en la cabeza!”. A lo que responde una voz masculina : “No, pero estas son cosas que asumen. Creo que para eso estaban ahí”.





“ ¿Estaba ahí para eso, para que le golpearan en la cabeza? ¿Ves la información? », reacciona la mujer. Una pregunta que hace que la voz de otro hombre responda: “ “Fue una pelea organizada, había dos grupos peleando, ¿vale?».









En el audio difundido por “Le Progrès”, escuchamos una voz que dice “Yo sería tú, me iría”. Una sugerencia apoyada por otra persona: “En tu lugar yo haría lo mismo”.





Otros abogan por la atención directa. “Creo que necesita ir al hospital Saint-Jo (seph) porque parece que se encuentra muy mal…”sugiere un hombre. Antes de agregar: “Pero si no quiere tener problemas con la policía, creo que debería irse”. Para la señora que habló antes, la propuesta del hospital es la más prudente: “Sí, eso es lo que digo, necesita ir al hospital…”.









Ante mandatos contradictorios, los dos activistas deciden. Deciden irse antes de que llegue la ayuda. Recorren casi 2 km, atravesando el Ródano y el Saona, hasta el muelle Fulchiron. Allí, casi 1 hora y 40 minutos después de los actos de violencia, Quentin Deranque finalmente fue atendido por los servicios de emergencia, que fueron llamados debido al empeoramiento de su estado de angustia. Transportado en coma al hospital Edouard-Herriot, al sureste de Lyon, murió en el hospital a causa de sus heridas el 14 de febrero hacia las 12:30 horas.





Después de una ola de detenciones los días 17 y 18 de febrero, seis hombres fueron acusados ​​de “homicidio intencional”sospechoso de haber propinado golpes directamente, y uno por “complicidad”. Otros dos hombres fueron imputados este viernes y puestos en prisión preventiva.