lo que sabemos sobre los últimos documentos publicados que contienen acusaciones contra Trump





El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el jueves documentos del FBI que describen entrevistas que datan de 2019 y que incluían acusaciones no corroboradas hechas por una mujer contra Donald Trump en relación con el asunto Epstein. Esto es lo que sabemos.









Durante estas entrevistas, esta mujer afirmó haber sido víctima de agresión sexual por parte del magnate inmobiliario y futuro presidente en los años 80 cuando era menor de edad. Se puso en contacto con las autoridades tras el arresto de Jeffrey Epstein en julio de 2019 y posteriormente fue entrevistada cuatro veces por el FBI, entre julio y octubre del mismo año.









En cada una de estas entrevistas, esta mujer, cuya identidad está oculta, acusó a Epstein de agresión sexual.





Durante su segundo interrogatorio, afirmó que Epstein la llevó a Nueva York o Nueva Jersey, donde le presentó a Donald Trump cuando tenía entre 13 y 15 años. Según el informe, dijo que Donald Trump abusó de ella durante el viaje.





Durante la cuarta y última entrevista, en octubre de 2019, la mujer se negó a proporcionar detalles adicionales sobre la supuesta interacción con Donald Trump cuando los agentes la interrogaron, según el resumen de esa entrevista hecho público.





De sus declaraciones se desprende que los hechos que se le imputan a Donald Trump se remontan a principios o mediados de los años 80, periodo durante el cual todavía no parecía estar en contacto con Jeffrey Epstein.









En un comunicado publicado el jueves por la tarde en las redes sociales, el Ministerio de Justicia recuerda que se comprometió el 25 de febrero a comprobar si faltaban documentos que debían incluirse en su base de datos pública sobre el expediente del delincuente sexual fallecido en prisión en agosto de 2019, y a subsanarlos si fuera necesario.









La reciente revelación por parte de los medios estadounidenses de que documentos que mencionaban el nombre de Donald Trump no aparecían en los documentos publicados había provocado nuevas acusaciones de “ocultación” de los demócratas electos contra la administración Trump.





El ministerio justificó el jueves la publicación de estas entrevistas por el hecho de que anteriormente se las había considerado erróneamente como una duplicación de otros documentos.









La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó el viernes “Acusaciones completamente infundadas, sin pruebas, de una mujer problemática y con amplios antecedentes penales”.





“Como hemos dicho repetidamente, el presidente Trump ha sido completamente exonerado por la publicación del expediente Epstein”reafirmó en un comunicado de prensa.









El Departamento de Justicia publicó el 30 de enero. “más de tres millones de páginas” parcialmente redactado de este expediente, afirmando que la administración Trump había cumplido así su obligación, impuesta por una ley adoptada en noviembre por el Congreso, de arrojar luz sobre este explosivo expediente.





Una comisión parlamentaria votó el miércoles a favor de convocar a la ministra de Justicia, Pam Bondi, para explicar la publicación de estos documentos, en una fecha no fijada.





Donald Trump, muy cercano a Jeffrey Epstein cuando ambos se movían entre la jet-set de Nueva York y Florida en los años 1990, afirma haber roto con él mucho antes de que el sistema judicial le preocupara y no tener conocimiento de sus crímenes sexuales.









La mera mención del nombre de una persona en el expediente Epstein no implica a priori que haya cometido un delito.





Pero desde la publicación masiva de documentos el 30 de enero, muchos líderes y personalidades de todo el mundo se han visto salpicados por la revelación de sus vínculos pasados ​​con Jeffrey Epstein, provocando investigaciones criminales, detenciones y dimisiones, principalmente en Europa.