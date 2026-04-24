Entonces, ¿qué pasó con la “Junta de Paz” de Donald Trump? A mediados de enero, el presidente estadounidense publicó una carta que presentaba los contornos internacionales de este organismo que pretende competir con la ONU, con una entrada de mil millones de dólares para un puesto permanente.

El Consejo de Paz, que originalmente debía supervisar el plan estadounidense destinado a poner fin a la guerra de Israel en Gaza, asume en sus estatutos el deseo de proponer una alternativa al sistema internacional existente. ella avanza “la necesidad de un organismo internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz” Y “el coraje de alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”, una clara alusión a las Naciones Unidas. Tres meses después y mientras Estados Unidos libra ahora una guerra contra Irán, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

Hasta la fecha, según el sitio web de la organización, veintisiete países, entre unos sesenta invitados, se han convertido oficialmente en miembros del Consejo de Paz junto con Estados Unidos: Albania, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajstán, Kosovo, Kuwait, Marruecos, Mongolia, Uzbekistán, Pakistán, Paraguay, Qatar, El Salvador, Türkiye y Vietnam. Nos encontramos principalmente con aliados o países alineados con las políticas de Donald Trump, señaló la ONG Amnistía Internacional a principios de marzo.

El consejo ejecutivo de la organización, cuya composición puede consultarse en el sitio web de la organización, está compuesto en particular por personas cercanas a Donald Trump, entre ellas el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el emisario del presidente, Steve Witkoff, y su asesor y yerno, Jared Kushner. También encontramos a Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y al ex primer ministro británico Tony Blair. En marzo, Amnistía Internacional informó que “Otros jefes de Estado han sido invitados a participar, como Vladimir Putin, que hasta la fecha no se ha incorporado al Consejo”.

La primera reunión del Consejo de Paz tuvo lugar en Washington el 19 de febrero. Reunió a una cincuentena de países. Algunos eran miembros de la organización. Los demás estaban presentes como “observadores”. Si países como Francia, Reino Unido, Alemania o España se negaron a participar, otros, como Italia, Rumanía, Grecia o Chipre, lo hicieron como “observadores”. La Comisión Europea también asistió a esta primera reunión en calidad de “observador”, sin el acuerdo de los Estados miembros de la Unión Europea.

¿Dónde están los Veintisiete, tres meses después de la creación del Consejo de Paz y dos meses después de su primera reunión? El lunes 20 de abril, durante una rueda de prensa del comité de enlace ad hoc para la ayuda al desarrollo del pueblo palestino, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea y vicepresidenta de la Comisión Europea, indicó “trabajar con el Consejo de Paz pero no unirnos a él”. “Tal como se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la acción del Consejo fue de naturaleza más limitada y temporal. Pero la carta no menciona estos puntos”justificó, subrayando a pesar de todo la necesidad de “todos trabajando juntos por el mismo objetivo”.

En cuanto a su acción, representantes de la El Consejo de Paz mantuvo conversaciones con la multinacional estatal DP World, con sede en Dubai, sobre la gestión de cadenas de suministro y proyectos de infraestructura en la Franja de Gaza, informó el Financial Times el martes (21 de abril). El diario británico indica que las conversaciones se centraron en las perspectivas de una asociación entre ambas entidades para la gestión de la logística.

Estos esfuerzos se centrarían en la ayuda humanitaria y otros bienes que ingresan al enclave palestino, incluidos el almacenamiento, los sistemas de seguimiento y la seguridad. También se planteó la idea de construir un nuevo puerto en Gaza o en la vecina costa egipcia, construido por la empresa de los Emiratos Árabes Unidos, que también podría desarrollar una zona de libre comercio en el territorio.

El lunes, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Unión Europea anunciaron que estimaban las necesidades de reconstrucción durante los próximos diez años en el enclave en 71.400 millones de dólares (60.700 millones de euros).