Hungría señalada por la justicia europea por su trato a las personas LGBT+

Hungría tiene “ violó el derecho de la Unión ” en ” estigmatizar y marginar » Personas LGBT+, considera una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), saludada por la Comisión Europea como “ histórico » este martes 21 de abril. Sentencia que sigue a una acción por infracción presentada por la Comisión Europea contra Hungría, la primera contra un Estado miembro de la UE.

Publicada este martes, la sentencia considera que las restricciones impuestas por Budapest durante el gobierno de Viktor Orbán, salvo la protección de los menores, no están justificadas. El TJUE, que vela por la aplicación uniforme del Derecho de la UE en los Estados miembros, considera que Hungría ha obstaculizado el acceso a contenidos LGBT+ en el ámbito audiovisual o publicitario.

La ley no respeta” la prohibición de la discriminación basada en el sexo y la orientación sexual » consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La sentencia señala un “ preferencia por determinadas identidades y orientaciones sexuales y detrimento de otras, que en consecuencia son estigmatizadas »

La legislación húngara supuestamente viola el derecho a la dignidad humana, al tratar a las personas LGBT+ como “ una amenaza para la sociedad “.Budapest estigmatiza y margina a las personas no cisgénero (cuando el género asignado al nacer es el mismo por el que se define una persona)”, asociándolos con el ” delincuencia pedófila “. “ Esta ley es contraria a la identidad misma de la Unión como orden jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo. », también podemos leer en la sentencia del Tribunal.

Fue en junio de 2021 que Hungría adoptó este texto que prohíbe la ” promoción “ de homosexualidad entre menores, causando preocupación entre los defensores de derechos. El texto dice en particular: “ La pornografía y el contenido que represente la sexualidad o promueva la desviación de la identidad de género, la reasignación de sexo y la homosexualidad no deben ser accesibles a menores de 18 años. »

Por tanto, esta ley forma parte de un endurecimiento de la legislación de Orbán contra las personas de la comunidad LGBT+. El mismo año, el Parlamento húngaro prohibió el reconocimiento de la identidad de género de las personas transgénero e intersexuales en el registro civil.

Además, la ONG Reclaim, que defiende a personas miembros de estas minorías sexuales, denunció las multas que reciben las librerías por haber distribuido obras con personajes LGBT+ en sus secciones infantiles.

Varias ONG del país, incluida Amnistía Internacional, celebraron la decisión “ histórico » en una reacción común. “ La política de exclusión y estigmatización del gobierno de Orbán no tiene cabida en la UE », señalan estas ONG, que también se alegran de que el TJUE observe “ por primera vez una violación de los valores comunes “.

La portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, afirmó que “ Ahora le corresponde al gobierno húngaro implementar esta decisión. “.

Después de 16 años en el poder, el conservador Viktor Orbán perdió las elecciones legislativas del 12 de abril ante el conservador proeuropeo Péter Magyar. Este último afirmó la tarde de su victoria que Hungría había elegido ser un país donde “ nadie es estigmatizado por amar diferente o de manera diferente a la mayoría “.