La discreta inversión de Timothée Chalamet en una marca de relojes de ultralujo

Timothée Chalamet, que ha perdido ligeramente terreno en la escena internacional del cool desde su frenética (y fallida) carrera por el Oscar al mejor actor, acaba de demostrar que no es tan testarudo: el actor franco-estadounidense ha adquirido una participación minoritaria en el capital de una marca confidencial y respetada de alta relojería, Urban Jürgensen. Fundada en Dinamarca en 1773, “UJ” fue en su día proveedor de la Corte y relojero de la Royal Navy.

Después de un largo sueño, la casa vuelve a ser noticia desde su compra en 2021 por la familia Rosenfield, que luego unió fuerzas con el gran maestro relojero Kari Voutilainen. Actualmente radicada en Bienne, Suiza, UJ ha adornado a menudo la muñeca de Chalamet en los últimos meses, en particular en la portada de la “Vogue” estadounidense de diciembre de 2025. De musa a inversora, aquí está la esbelta estrella embarcada en la aventura.

“Hace unos años, explica el actor un director al que admiro profundamente despertó mi interés por la relojería artesanal, esa que requiere años de disciplina, paciencia y maestría. Empecé a considerarlo como la hermana gemela del cine: una forma de expresión precisa, pero a otra escala. Uno vive en una pantalla IMAX, el otro en un espacio de unas pocas decenas de milímetros, pero ambos tienen la capacidad de contener mundos enteros en su interior. »

Probablemente nunca hayamos visto una alianza de este tipo, entre una celebridad con una notoriedad casi vergonzosa y una marca tan confidencial. Pero para Chalamet (que estuvo cerca de Cartier durante mucho tiempo), sería un verdadero flechazo. Coleccionista de relojes, fue quien contactó con los responsables de Urban Jürgensen. La corriente ha ido tan bien que el actor también debería ejercer como asesor creativo para “varios proyectos e iniciativas”. Podemos apostar a que tiene buen gusto, aunque la audacia sartorial que demuestra habitualmente va mucho más allá del clasicismo chic de Urban Jürgensen.

UJ sigue la estela de las pequeñas casas independientes de alta relojería, que están cosechando un éxito increíble con sus relojes ensamblados a mano, con diseños tan atrevidos como respetuosos de la tradición. Urban Jürgensen, coronado en otoño de 2025 con el trofeo al reloj masculino del año por el Grand Prix d’Horlogerie de Genève, se sitúa en rangos de precios muy elevados y sólo fabrica unos pocos cientos de modelos al año.