Presupuesto 2026: el examen del texto comenzó este lunes en la Asamblea Nacional, aquí está el cronograma para los próximos días

Publicado el 20 de octubre de 2025 a las 12:04 p.m.,

actualizado el 20 de octubre de 2025 a las 12:53 p.m. Lectura: 2 min.







Tras el rechazo de las mociones de censura por parte de la Asamblea Nacional, los diputados y senadores podrán iniciar las discusiones presupuestarias sobre el proyecto de ley de finanzas (PLF) y el proyecto de ley de finanzas de la Seguridad Social (PLFSS). Tras su presentación en el Consejo de Ministros, el PLF será examinado por la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja del Parlamento a partir de este lunes 20 de octubre a las 9 horas.





• Debates parlamentarios potencialmente acalorados





Dicha comisión examinará el aspecto “ingresos” hasta la tarde del miércoles 22 de octubre. Luego, el texto será debatido en el hemiciclo todos los días a partir del viernes 24 de octubre, a excepción del jueves 30 de octubre, día reservado al nicho parlamentario de la Asamblea Nacional (RN). Los debates sobre las cuestiones fiscales y sobre la tributación de las rentas más elevadas prometen ser largos y acalorados, ya que el Primer Ministro Sébastien Lecornu ha descartado la utilización del artículo 49.3 de la Constitución que permite adoptar un texto sin votación, por primera vez desde 2021. Si se examinan todas las enmiendas a tiempo, la votación está prevista para el martes 4 de noviembre a las 15.00 horas. El mismo modelo se repetirá luego para la segunda parte del FLP, dedicada al gasto.









En cuanto al presupuesto de la Seguridad Social, su examen comenzará en la Comisión de Asuntos Sociales a partir del jueves 23 de octubre, tras la audiencia del martes 21 de octubre a los ministros interesados. El texto llegará luego al hemiciclo el martes 4 de noviembre por la tarde. Es en el marco de una modificación de este texto que se debatirá la suspensión de la reforma de las pensiones. La votación del PLFSS está programada para el miércoles 12 de noviembre a las 3 p.m.





Dominado por la derecha y el centro, el Senado, tomado después de la Asamblea, podrá entonces modificar los dos textos. “El Senado no amputará los quince días de debate a los que tiene derecho para examinar el proyecto de ley”declaró ya Gérard Larcher, presidente (Les Républicains) de la cámara alta del Parlamento, ante el micrófono de RTL.





• Un presupuesto adoptado antes del 31 de diciembre





Los plazos son ajustados: la Constitución exige que la Asamblea Nacional vote el presupuesto en cuarenta días para la primera lectura, y luego el Senado en quince. Si el Parlamento no aprueba el presupuesto en un plazo total de setenta días, es decir, antes del 1ejem enero, el gobierno puede ponerlo en vigor mediante ordenanza.





Sin embargo, los grupos parlamentarios parecen dispuestos a limitar el número de enmiendas presentadas, estableciendo una forma de disciplina poco común en los últimos años. “Presentaremos menos de 250 enmiendas y las dejaremos ahí para que haya debates reales”prometió Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista.









La RN también dice que está dispuesta a limitarse. Eric Coquerel, presidente (La France insoumise) de la Comisión de Finanzas, se había fijado el objetivo de presentar sólo 1.200 enmiendas en la comisión y espera alrededor del doble en sesión pública.





Como último recurso, si no surge una mayoría, el gobierno puede optar por recurrir a una “ley especial”, que le permita “seguir recaudando los impuestos existentes” a la espera de la votación de un presupuesto real, como en 2024, tras la censura del gobierno de Michel Barnier.