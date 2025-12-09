¿Qué está pasando en Guinea-Bissau?





Los soldados anunciaron el miércoles que habían tomado “control total del país” en Guinea-Bissau e interrumpieron el proceso electoral justo antes de los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre. El jueves 27 de noviembre nombraron presidente de transición al general Horta N’Tam, mientras que el jefe de Estado depuesto Umaro Sissoco Embalo abandonaba el país hacia Senegal. Esto es lo que sabemos sobre este nuevo golpe de Estado –sobre el cual hay zonas grises– en este país de África Occidental acostumbrado al malestar político.





• Toma del poder por parte de los militares





El miércoles al mediodía se produjeron intensos disparos en la capital, Bissau, cerca del palacio presidencial, poco antes de que los militares anunciaran que tomarían el poder. “control total del país” Y suspendió el proceso electoral en curso. Todos los programas de medios públicos y privados quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Una fuerte presencia de las fuerzas del orden se podía ver el jueves en las calles de Bissau, casi desiertas por la población y bajo estrecha vigilancia. Los soldados de servicio patrullan toda la zona alrededor del palacio presidencial.





Las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, cerradas el miércoles, fueron reabiertas el jueves, señal de cierta estabilidad a pesar del golpe. El ejército anunció entonces la prohibición de “cualquier manifestación” pero también el levantamiento del toque de queda establecido la víspera y la reapertura inmediata de las escuelas.













• Presidente Umaro Sissoco Embalo en Senegal





El presidente saliente, Umaro Sissoco Embalo, elegido en 2020 y candidato a un segundo mandato de cinco años, estuvo durante un tiempo en manos de los militares.





El jueves por la tarde se unió a Senegal “sano y salvo”en un vuelo fletado por el gobierno senegalés, dijo Dakar.





• El general Horta N’Tam es nombrado presidente de transición





“Me acaban de nombrar para dirigir el Alto Mando” militares para el restablecimiento del orden (HCM), declaró el jueves el general Horta N’Tam, tras prestar juramento en el cuartel general del Estado Mayor. El general N’Tam, hasta ahora jefe del Estado Mayor del ejército del país, es considerado cercano al presidente Embalo en los últimos años. Según los militares, la transición durará un año. Designaron como Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas al general Tomas Djassi, anteriormente Jefe de Estado Mayor del Presidente Embalo.





“Guinea-Bissau está atravesando un período muy difícil de su historia. Las medidas necesarias son urgentes e importantes y requieren la participación de todos”declaró el general N’Tam tras prestar juramento.









El miércoles, los autores del golpe explicaron que querían garantizar la “seguridad nacional y restablecimiento del orden”evocando el descubrimiento por el “información general” de un “Plan para desestabilizar el país con la participación de los capos nacionales de la droga”.





Guinea-Bissau, un país muy pobre de 2,2 millones de habitantes, está afectado por problemas de corrupción y tiene fama de ser un centro de tráfico de drogas entre América del Sur y Europa.





• La ONU denuncia “una violación de los principios democráticos”





El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció un “violación de los principios democráticos” Jueves por la tarde.





Antonio Guterres “subraya que cualquier desprecio por la voluntad del pueblo que votó pacíficamente en las elecciones generales del 23 de noviembre constituye una violación inaceptable de los principios democráticos”declaró su portavoz Stéphane Dujarric en un comunicado de prensa, pidiendo “un restablecimiento inmediato e incondicional del orden constitucional”.





• Un golpe de Estado… que podría beneficiar al presidente derrocado





En las horas posteriores al golpe, el presidente Embalo estuvo localizable por teléfono y pudo hablar con los medios de comunicación internacionales mientras se encontraba en manos de los militares perpetradores del golpe. Miembros de la diáspora de Guinea-Bissau e investigadores se preguntan cuáles son los verdaderos motivos de esta toma del poder, que en realidad podría beneficiar al presidente derrocado.













La directora del Observatorio de Economías Ilícitas de África Occidental (Gi-Toc), Lucia Bird, coincide: “Si los resultados preliminares que circulan en Bissau son correctos, quien tendría más que perder si se anunciaran y confirmaran los resultados electorales es el propio presidente (Embalo)”.





Por su parte, el portavoz del colectivo Firkidja di Pubis, movimiento cívico de la diáspora de Guinea-Bissau, Yussef Gomes, cree que “Este es un movimiento inventado”. Él tiene “por el objetivo fundamental de poner fin a un proceso electoral que demostraría claramente la copiosa derrota de Umaro Sissoco Embalo”dice.





• Elecciones sin el partido histórico





El histórico partido PAIGC, que condujo a la independencia de Guinea-Bissau, no tuvo éxito en estas elecciones presidenciales y legislativas debido a la presentación tardía de sus candidaturas.





Fernando Dias, que se convirtió en el principal oponente de Umaro Sissoco Embalo durante esta elección presidencial, había recibido el poderoso apoyo del principal oponente y líder del PAIGC, Domingos Simoes Pereira.





Los bandos del presidente Embalo, en el poder desde 2020, y de Fernando Días, cantaron victoria el martes.





Guinea-Bissau, situada entre Senegal y Guinea (Conakry), ha sufrido ya cuatro golpes de estado y una serie de intentos de golpe de estado desde su independencia de Portugal en 1974. La proclamación de los resultados electorales ha dado lugar a menudo a disputas.