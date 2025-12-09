Después de la votación, una geografía política peligrosa para 2027





El 5 de diciembre, la Asamblea Nacional adoptó así la parte de ingresos del presupuesto de la Seguridad Social (PLFSS) para 2026, después de que el Gobierno aceptara incluir varias medidas solicitadas por los socialistas y, en particular, un aumento del CSG sobre las rentas de capital para compensar la suspensión de la reforma de las pensiones, y renunciar al aumento de las franquicias médicas. Esta votación se obtuvo por 166 votos a favor, 140 en contra y 32 abstenciones. 237 diputados no participaron en la votación celebrada el viernes, día en el que la mayoría de ellos se encuentran en la circunscripción.





Una victoria falsa





Este voto positivo es fruto de la conjunción de las voces de los centristas del MoDem, los macronistas del Ensemble pour la République (EPR), el grupo Liot y el grupo socialista. Los diputados de la Agrupación Nacional (RN), la UDR ciottista, La Francia Insumisa (LFI), los ecologistas y los comunistas votaron en contra, mientras que la mayoría de los electos Horizontes, amigos de Edouard Philippe y Los Republicanos (LR) de Bruno Retailleau se abstuvieron, aunque algunos votaron a favor.





A pesar de las apariencias, esta nueva geografía política no perfila una situación más estable para las próximas semanas y meses. Esta votación sólo fue favorable gracias al ausentismo más marcado de los grupos que se oponían al texto. En un contexto de menor ausentismo, como probablemente ocurrirá durante la votación final del PLFSS el martes 9 de diciembre, este texto habría sido rechazado.





En realidad, esta votación marca más bien el fracaso del intento liderado por Sébastien Lecornu de dotar a la Asamblea Nacional resultante de las elecciones de 2024 de una mayoría relativa más estable, capaz de gobernar hasta 2027.





El fracaso de la estrategia Lecornu





Había básicamente dos estrategias posibles para lograrlo. Uno fracasó, el otro no se intentó. El que fracasó fue el desafío de ampliar la “base común” anclando a ella a los socialistas, incluso en la forma de un simple acuerdo de “no censura”. Los esfuerzos que Sébastien Lecornu ha emprendido para garantizarles, si no apoyo, al menos obstinado nihil, han dado sus frutos, como lo atestigua la votación del 5 de diciembre. Pero al mismo tiempo han completado la implosión de la base común, que ciertamente ya está en marcha con vistas a 2027.





LR, pero también Horizons, se han negado abrumadoramente a participar en el juego del más mínimo cuestionamiento significativo de la política económica y social neoliberal aplicada desde hace ocho años y que ha llevado al país al actual callejón sin salida. Mientras que EPR, de Gabriel Attal, sólo lo aceptó a medias y de forma muy restrictiva. Si juzgamos por la votación del 5 de diciembre, nos encontraríamos ahora con una nueva base común compuesta únicamente por el MoDem, el EPR y el PS, numéricamente incluso más débil que la antigua…





La ruptura dentro de la izquierda no melenconista





La otra estrategia que podría haber permitido estabilizar la situación política habría consistido en reunir a la izquierda no melenconista para negociar con una parte del “bloque central” un acuerdo de no censura hasta 2027. Pero al negarse a nombrar Primer Ministro a una personalidad de centro izquierda que pudiera liderar este tipo de negociaciones, Emmanuel Macron logró bloquear tal perspectiva.





Y al aceptar negociar solo con Sébastien Lecornu, el PS corrió el riesgo de aislarse del resto de la izquierda. Hay que decir que los ecologistas también han contribuido significativamente a bloquear cualquier estrategia de convergencia del centro izquierda, aferrándose a toda costa a una línea de unión de toda la izquierda, a pesar del carácter totalmente irreal de esta perspectiva. Como resultado, el PS ciertamente logró romper el “bloque central”, pero al mismo tiempo también se aisló del resto de la izquierda no melenconista en vista de los limitados resultados que logró alcanzar en su negociación solitaria.





Después de la votación del viernes pasado, nos encontramos por el momento con una izquierda fuera del PS reunida en torno a LFI, una nueva base común, debilitada, que reúne al PS, el EPR y el MoDem y un bloque de derecha reforzado por el actual giro de LR hacia una unión de derechas…





La peor configuración posible para 2027





Si estas líneas de fractura persistieran durante las próximas semanas, estaríamos en la peor configuración posible para acercarnos a 2027. La Francia insumisa se vería fortalecida y su candidato potencialmente podría acceder a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (y por lo tanto perderlo ante el RN), el centro socialliberal seguramente se vería un poco revitalizado por la contribución del PS y el abandono de LR, pero totalmente incapaz de ofrecer al país una perspectiva ni remotamente creíble y movilizadora en naturaleza. hacer retroceder tanto a RN como a LFI después de ocho años de macronismo, y finalmente RN habría avanzado más hacia una unión de derechas capaz de darle todos los poderes.





En resumen, es urgente evitar que tal geografía política cristalice y, en particular, evitar que dure la ruptura que se produjo durante la negociación presupuestaria dentro de la izquierda no melenconista.





◗ EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.