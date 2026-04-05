Explosiones en Teherán, se espera el discurso de Trump sobre Irán... Actualización sobre la situación

Explosiones despertaron este miércoles 1 de abril varios barrios de Teherán, después de que Donald Trump, en un nuevo cambio de opinión, afirmara que Estados Unidos “se iría” de Irán en “dos o tres semanas”no importa si se llega a un acuerdo o no.

Donald Trump se dirigirá a la nación estadounidense el miércoles por la noche sobre el tema de Irán, anunció el martes el portavoz de la Casa Blanca en la cadena X: “Mañana por la tarde a las 9 p.m. local (Las tres de la madrugada del jueves en París, nota del editor)El presidente Trump se dirigirá a la nación con nueva e importante información sobre Irán »escribió Karoline Leavitt.

Iniciada el 28 de febrero por ataques israelíes-estadounidenses, la guerra en Medio Oriente, que está sacudiendo la economía mundial y ha dejado miles de muertos, no muestra signos de respiro.

El martes, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos abandonaría Irán “muy pronto”En “dos o tres semanas”no importó que se llegara a un acuerdo y el estrecho de Ormuz bloqueado por la República Islámica ya no era su problema. El que había prometido el lunes“aniquilar” la estratégica isla iraní de Kharg, así como pozos petroleros y centrales eléctricas si no se llega a un acuerdo ” rápidamente “ sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz esta vez aseguró que la conclusión o no de un acuerdo es “sin importancia”.

“Nos iremos muy pronto. Y si Francia u otro país quiere quedarse con su petróleo o su gas, irán directamente al Estrecho de Ormuz”. (…) y se las arreglarán solos.”repitió sobre este corredor marítimo estratégico bloqueado por Teherán desde el inicio del conflicto.

Emmanuel Macron elogió el miércoles en Tokio la “previsibilidad” de Europa en contraste con la imprevisibilidad atribuida a los Estados Unidos de Donald Trump, criticado, sin ser identificado, por haber lanzado una guerra en Medio Oriente sin ” prevenir “ sus aliados todavía están afectados por su impacto económico.

“Sé que a veces se puede ver a Europa como un continente más lento que otros”afirmó el presidente francés, ante una audiencia de empresarios e inversores japoneses, en el segundo día de su visita a Japón.

Pero “La previsibilidad tiene valor, y lo hemos demostrado todos estos últimos años, y me atrevo a decir nuevamente estas últimas semanas: estamos donde sabes que iremos”añadió. “No está mal en estos tiempos, créanme”insistió. Por el contrario, criticó a quienes dicen “vamos mucho más rápido”pero “no sabes si pasado mañana seguirán en este lugar y si mañana no tomarán una decisión que podría hacerte daño sin siquiera avisarte”.

Israel informó de un ataque con misiles desde Yemen, el tercero lanzado según él por los rebeldes hutíes proiraníes que entraron en el conflicto en los últimos días, cuando Kuwait y Bahréin informaron de incendios, respectivamente, en su aeropuerto y en las instalaciones de una empresa, tras ataques atribuidos a Teherán.

Frente a las costas de Qatar, un petrolero resultó dañado por un proyectil. Y en los Emiratos Árabes Unidos, un ciudadano bangladesí murió a causa de los restos de un proyectil después de que se interceptara un ataque con drones.

En el campo opuesto, la televisión estatal iraní anunció explosiones en el norte, este y centro de Teherán el miércoles por la mañana, antes de que Israel dijera que había llevado a cabo una “Ola de huelgas a gran escala” en la capital.

El ejército estadounidense también “arrojaron municiones de precisión sobre objetivos militares subterráneos en el corazón de Irán”según el mando militar estadounidense para Oriente Medio.

La Guardia Revolucionaria enumera en un comunicado de prensa a 18 empresas estadounidenses, entre ellas Google, Apple, Meta y Tesla, acusándolas de“espionaje” y amenazando con ” destrucción “ sus instalaciones en represalia por cualquier nuevo “asesinato” funcionarios en Irán.

La Unión Europea pidió a Irán que garantice “libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz, mientras que una comisión parlamentaria iraní aprobó un proyecto destinado a imponer derechos de paso a los barcos que transitan por este cuello de botella, según los medios estatales. El texto incluye un “prohibición de paso” para Estados Unidos e Israel.

En el Líbano, bombardeado desde principios de marzo por Israel en su guerra contra el movimiento proiraní Hezbollah, las autoridades anunciaron durante la noche siete nuevas muertes, y el ejército israelí, por su parte, se congratula de haber matado a un “alto comandante” de Hezbollah así como un “terrorista de alto rango” en la región de Beirut.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido que su país tiene intención de ocupar parte del sur del Líbano una vez que termine la guerra, y Beirut está preocupado por una posible “nueva ocupación” del país, como la ONU.

Durante el discurso de apertura de las celebraciones de la Pascua judía, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que Irán ya no constituye un país “amenaza existencial”. “Hemos roto el poder de los ejércitos terroristas iraníes que nos rodeaban como un lazo” impidiendo que Irán “apresurarse hacia el desarrollo de armas nucleares y decenas de miles de misiles balísticos”declaró. “Ya no pueden amenazar nuestra existencia”.

Sin embargo, a diferencia de su aliado Donald Trump, considera que “la campaña no ha terminado (…). Continuaremos aplastando al régimen terrorista, fortaleceremos las zonas de seguridad que nos rodean y lograremos nuestros objetivos”..

Del lado iraní, Teherán reiteró sus condiciones para el fin del conflicto: el presidente Massoud Pezeshkian exigió “las garantías necesarias para evitar la repetición de la agresión”el pago de compensaciones financieras y el cese de las hostilidades en todos los frentes.

Si Washington garantiza que las discusiones “hacerse más fuerte”Teherán sigue negando la existencia de conversaciones. “Recibo mensajes directamente de (El corresponsal especial estadounidense Steve) Witkoff, como antes, y eso no quiere decir que estemos en negociaciones”subrayó el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, en el canal Al Jazeera.