¿Qué es la cereulida, la sustancia tóxica en cuestión?





Después de Nestlé en las últimas semanas, la empresa francesa Lactalis anunció este miércoles 21 de enero el lanzamiento de una amplia retirada de leche infantil en varios países, entre ellos Francia, China, Australia y México. Las autoridades francesas han establecido un vínculo entre estas dos campañas: un proveedor chino.









Las retiradas de Lactalis y Nestlé están motivadas por la posible presencia de “cereulida” en las leches infantiles, que sin embargo están muy controladas ya que se utilizan con los lactantes, además de o como alimento alternativo a la leche materna. ¿Pero qué es esta toxina? ¿Qué causa? ¿Y es peligroso?





• ¿Qué es la cereulida?





La cereulida es un componente tóxico producido en determinadas condiciones por una familia de bacterias, Bacillus cereus. Estos últimos están ampliamente presentes en el medio ambiente (tierra, agua, plantas, etc.) y, por tanto, en muchos alimentos: están lejos de provocar una infección sistemática.





Pero ciertas bacterias de esta familia tienen una propiedad particular. Cuando se recalientan a una temperatura insuficiente para eliminarlos y luego se enfrían, se forman “esporas” y producir cereulida. La presencia de cereulida se ha observado a menudo en arroz recalentado y luego enfriado, lo que le dio a esta infección el sobrenombre de “síndrome del arroz frito”.









En el caso de las leches retiradas, según informa el sitio del gobierno francés Rappel Conso sobre una retirada de la marca Guigoz (Nestlé), “un ingrediente de un proveedor (que) es la fuente de la posible presencia de cereulida de un aceite rico en ácido araquidónico (ARA)”. Este ácido es un componente que se agrega a la leche infantil para acercarse más a la leche materna, donde está presente de forma natural. Se produce artificialmente mediante fermentación microbiana y luego se incorpora a un aceite.





• ¿Qué causa esta toxina?





Esta sustancia se llama “emético” : es decir, provoca vómitos en las horas siguientes a su absorción.





“Los síntomas de la forma emética de intoxicación, es decir, náuseas y vómitos, así como a veces diarrea, aparecen entre una y cinco horas después de la absorción de la forma emética y duran menos de 24 horas”explica un artículo sobre la intoxicación por Bacillus cereus publicado en la revista “Microbes and Infection”.









• ¿Es peligrosa esta sustancia?





En cualquier caso, las infecciones por Bacillus cereus son raras: alrededor de cinco casos por millón de habitantes al año en Francia, según el Ministerio de Agricultura francés, que las califica como “muy generalmente benigno”.





Pero los vómitos pueden causar complicaciones graves en pacientes vulnerables como los ancianos, las mujeres embarazadas y, en este caso, los bebés.





Las autoridades sanitarias francesas indicaron el martes que se estaban llevando a cabo investigaciones tras la muerte de un bebé que consumió leche infantil producida por Nestlé, sin que por el momento sea posible establecer un vínculo directo.