¿Puede Donald Trump salvarnos de la extrema derecha?





Desde hace un año, Donald Trump ha intensificado sus ataques contra Europa atacando nuestra economía con derechos aduaneros exorbitantes, atacando las normas que protegen nuestros datos personales y nuestra democracia en el ámbito digital, aliándose con nuestro enemigo Vladimir Putin para obligar a Ucrania a capitular y, en el último período, amenazando incluso con conquistar militarmente Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca. Al mismo tiempo, en los propios Estados Unidos lidera una política que todo el mundo considera que amenaza cada vez más abiertamente la democracia y las libertades no sólo de los inmigrantes sino de todos los estadounidenses, como hemos visto estos últimos días en Minneapolis.





Esta doble radicalización plantea un dilema para la extrema derecha francesa y europea, que inicialmente acogió la victoria de Donald Trump como una bendición. Durante los primeros meses, su regreso a la Casa Blanca pareció impulsarla y aumentar sus posibilidades de lograr cambiar la situación, particularmente en Francia. Este ya no es el caso hoy.





Es realmente difícil, cuando uno se presenta como nacionalista y soberanista, dar la impresión de seguir las consignas y representar en Francia una potencia extranjera abiertamente hostil hacia nuestro país, como los Estados Unidos de Donald Trump, que ahora están a la vista de todos. Y esto es tanto más evidente cuanto que Estados Unidos siempre ha suscitado en Francia un sentimiento de marcada desconfianza en todos los campos políticos.









La extrema derecha francesa también ha invertido esfuerzos considerables durante los últimos veinte años para tratar de ganar respetabilidad y convencer a ciudadanos comunes, patrones, notables y altos funcionarios de que la Agrupación Nacional era en realidad una fuerza política razonable, respetuosa de la ley y el orden, a la que se podían confiar las llaves del país sin riesgo.





Por lo tanto, le resulta difícil ver a Donald Trump ilustrando cada día en horario de máxima audiencia lo que significaría realmente una victoria de la extrema derecha en términos de desorden, de cuestionamiento del Estado de derecho, incluidos los derechos de propiedad, y de amenazas a los derechos y libertades de las personas de todo tipo, y no sólo de los negros, los homosexuales o los árabes…





Frente a Trump, la extrema derecha ya no sabe dónde vive





Frente a Donald Trump, la extrema derecha ya no sabe realmente dónde vive y está profundamente dividida a este respecto. Esto es lo que acaba de ilustrar el estudio Eurobazooka realizado por la empresa Cluster 17 para el sitio de Le Grand Continent en cuatro países: Francia, Alemania, Italia y España.





¿Deberíamos considerar a Donald Trump un amigo de Europa? El 18% de los partidarios de la Agrupación Nacional (RN) lo cree, pero el 25% opina lo contrario y el resto no sabe qué pensar al respecto. ¿Qué impulsa la política exterior de Donald Trump? ¿La recolonización del mundo y la depredación de los recursos naturales? El 40% de los partidarios de RN así lo cree. ¿O no sería más bien la defensa de la libertad y la legítima protección de los intereses estadounidenses, como cree el 45% de otros simpatizantes de RN? ¿Deberíamos enviar tropas francesas a Groenlandia para disuadir a Trump, como dice el 37% de los partidarios de RN, o oponernos a él, como opina el 51% de ellos?





Es evidente que los simpatizantes de la extrema derecha ya no saben qué postura adoptar respecto de Donald Trump. Y, por extensión, tampoco lo hacen sus líderes: si parecen seguirlo y defenderlo demasiado, corren el riesgo de perder la mitad de su base. Si, por el contrario, se distancian de él y lo critican abiertamente, se enojarán con la otra mitad de sus seguidores… Mientras que, por otro lado, Donald Trump y su respuesta están dando lugar, también según esta misma encuesta Eurobazooka, a una convergencia muy fuerte, aunque no necesariamente esperada, entre la izquierda, incluida La France insoumise (LFI), y el centro macronista.









Este debilitamiento de la posición de la extrema derecha a causa de Donald Trump ciertamente no es visible por el momento en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, podemos esperar razonablemente que cuanto más se acerque la fecha límite y la cuestión de la actitud hacia el presidente estadounidense del futuro jefe del Estado francés se vuelva central en el debate, más evidente será la incapacidad de la RN para proteger a los franceses de las usurpaciones de Donald Trump y los tecnofascistas que lo apoyan. Está claro que no pueden hacer otra cosa que apoyar la vasallización del país y de Europa.





Por supuesto, esto no impide que todos los demócratas demostremos cada día a nuestros conciudadanos cómo estos llamados nacionalistas y soberanistas serían incapaces de protegernos de nuestros enemigos, Donald Trump y Vladimir Putin, si llegaran al poder.









Guillaume Duvalcopresidente del club de la Casa Común y ex redactor jefe de “Alternativas Económicas”, redactó los discursos de Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex vicepresidente de la Comisión.