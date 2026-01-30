Fallece René Backmann, reportero comprometido y gran figura de “New Obs”





Recuerdo a René Backmann riéndose. Antes de que una persona enojada terminara su frase, su mirada irónica se iluminó detrás de sus gafas. Y su risa estalló, irreprimible, desactivando el lenguaje rígido de los que están en el poder y la hipocresía de todos los poderes. Fue su primera protesta contra las injusticias de este mundo. El segundo fue hacer periodismo. Con pugnacidad y lucidez. “Los periodistas deberían ser un contrapoderexplicó a los lectores del “Nouvel Observateur” en 2007. A menudo sueñan con estar en el poder. A veces son sólo un instrumento de poder (consciente o no). Y muchas veces no son nada. Sin consecuencias. »





Investigador y editor comprometido (este podría ser su epitafio), René Backmann fue un modelo de rigor e independencia. Nacido en 1944 en Clermont-Ferrand en el seno de una familia de clase trabajadora comprometida con el sindicalismo cristiano, estaba destinado a encarnar las aspiraciones y los valores de la generación del baby boom. Como tantas otras, la guerra de Argelia justificó su rebelión contra el viejo mundo. Para confundirlo, el joven René optó por investigar más a fondo. Graduado en el Centro de formación de periodistas (promoción de 1966), fue descubierto por Philippe Viannay, ex combatiente de la resistencia, fundador de la escuela y luego administrador del “Nuevo Observador”, relanzado dos años antes por el periodista Jean Daniel y el empresario Claude Perdriel.





El semanario, que confía en Pierre Mendès France, entonces la gran esperanza de la izquierda democrática, envió a Backmann a Grenoble, una ciudad que conocía bien. Con la periodista Josette Alia, la joven reportera cubre la campaña legislativa del ex Presidente del Consejo, una campaña moderna orquestada por Claude Perdriel (conciertos, folletos, suplemento local gratuito). Un artículo de Backmann que critica la gestión del centro cultural local provoca la ira de Mendès, que exige su despido. Rechazo categórico de Jean Daniel. Hasta aquí el episodio fundacional.





1968 hace el resto. En el departamento “Nuestro tiempo”, responsable de la juventud y la educación, René Backmann es el único periodista que ha presenciado el nacimiento del movimiento 22 de marzo lanzado por Daniel Cohn-Bendit en la facultad de Nanterre donde estudia su novia. Columnista en el corazón del fermento estudiantil y de las asambleas generales de la Sorbona, llevó el viento de revuelta al “Nuevo Obs” y sacudió la dirección. Con el “izquierdistas” de la redacción, exige la “colectivización” De la editorial de Jean Daniel. Rechazo categórico del accionista Claude Perdriel. In situ, Backmann coescribió con su colega Lucien Rioux una primera reseña del movimiento: “La explosión de mayo de 1968. Historia completa de los acontecimientos”.





Compromiso contra el neocolonialismo y los abusos contra los derechos humanos





Backmann está plenamente comprometido en protestar contra el régimen gaullista. Denuncia la represión policial y las payasadas del Servicio de Acción Cívica (SAC) dirigido por Charles Pasqua. Con su amigo Claude Angeli, que se convertiría en director de “Canard Enchaîné”, publicó “Les Polices de la Nouvelle Société”, una virulenta denuncia de “la evolución cada vez más autoritaria del sistema”. En 1970, una investigación sobre el incendio de la discoteca 5-7 (146 víctimas) le valió amenazas de muerte por parte del crimen organizado. Claude Perdriel lo esconde en su propia casa.





Miembro activo del ala izquierdista del periódico, Backmann pronto reinó en la sociedad de editores. En 1972, denunciando la deriva comercial de una nueva fórmula destinada a contrarrestar la creación de “Point”, organizó una consulta a la redacción, convocó una Asamblea General Anual y denunció la “chabanismo” jefes de servicios políticos y exteriores, obligándolos a dimitir. Furia de Jean Daniel, que cierra la puerta de la reunión. Backmann estuvo privado de un tema durante más de un año. Pero vuelve a la palestra cubriendo la revolución de los claveles en Portugal. Una de las páginas más ricas de la historia de “New Obs”.









Su campo se convirtió en un importante reportaje. De Angola a Zimbabwe, pasando por Mozambique, Rodesia y Uganda (marzo de 1979), denuncia el neocolonialismo, el racismo y los ataques a los derechos humanos. Y se involucra en el movimiento humanitario Médicos sin Fronteras junto a Rony Brauman y contra la tendencia más crítica del “tercermundismo”. » representado por Bernard Kouchner.





Backmann se mostró sensible a la causa palestina y acabó abordando la cuestión de Oriente Medio, donde incrementó su labor periodística a partir de 1983. Sin complacerse con los excesos de los regímenes árabes, fue recompensado en 1991 con el premio de la Fundación Mumm por su investigación sobre “el Islam y los financistas del fundamentalismo”. Al frente del servicio exterior en sustitución de François Schlosser desde 2002, publicó una notable investigación sobre “Un muro en Palestina” (Fayard, 2006). En 2014, la venta del semanario de su vida de Claude Perdriel a Xavier Niel, Pierre Bergé y Matthieu Pigasse le convenció de dejarlo.





Continuando con su trabajo para el sitio Mediapart, René Backmann ha tenido que luchar, en los últimos años, contra la enfermedad de Parkinson y el cáncer. Lo hizo con la misma valentía y lucidez que lo llevaron a escribir en las heridas de un mundo que soñaba sería mejor. Adiós, René.





El funeral de René Backmann tendrá lugar el jueves 5 de febrero, a las 13:30 horas, en la sala Coupole del crematorio Père Lachaise de París. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y, en particular, con su esposa, la periodista y escritora Pascale Froment.