Los suburbios estadounidenses frente al resto del mundo

Las tensiones actuales sobre el petróleo de Oriente Medio no son sólo geopolíticas. Al amenazar con apoderarse de las reservas de petróleo de Irán, pocas semanas después de haber fomentado una “Golpe de Estado fósil” en Venezuela y amenazó con apoderarse de Groenlandia y su rico subsuelo, el presidente de Estados Unidos revela la violencia en la que se basa lo que Ulrich Brand y Markus Wissen describen como “modo de vida imperial” de Occidente y, más particularmente, de Estados Unidos. Recuerde que con 17 toneladas equivalentes de CO₂ per cápita en 2024 (frente a 7 de la Unión Europea), Estados Unidos se encuentra entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero per cápita del mundo.

El transporte es su principal fuente de emisiones directas. Entre estos últimos, los SUV, camiones y turismos suman el 80%. Detrás de estas figuras se esconde una organización espacial específica en torno a uno de los principales pilares del orden social estadounidense: los suburbios en expansión de las grandes metrópolis. Pero el metabolismo suburbano en el que se basa elestilo de vida americanocon su tríptico de casa individual, centro comercial y coche obligatorio, depende de una fuente absolutamente vital: la energía abundante y barata.

Este modelo tomó forma a principios del siglo XX.mi siglo. A medida que la colonización llega a su fin, la epopeya del frente pionero da paso gradualmente al sueño de poseer una parcela de tierra individual y segura. Poco supervisado por las autoridades públicas, el rápido crecimiento urbano constituye una bendición para los promotores inmobiliarios. Compran terrenos periféricos a precios bajos antes de conectarlos mediante infraestructura de transporte. Los Ángeles, que hoy se extiende por casi cien kilómetros, encarna la quintaesencia de esta producción privada de la ciudad relevada, a mediados del siglo XX.mi siglo, por parte del Estado federal que subvenciona masivamente la vivienda suburbana y la infraestructura de autopistas. La expansión urbana se está convirtiendo en la nueva frontera.

La eficacia de esta verdadera máquina de producir viviendas baratas reside en maximizar la lógica de lo que Henri Lefebvre llama“espacio abstracto” : un espacio mensurable, intercambiable e intercambiable, homogéneo y monótono, producido para maximizar la circulación y el consumo. En definitiva, un espacio logístico, pero no político, y sobre todo un espacio cuya aparente pacificación se basa en la exteriorización de una violencia invisibilizada por la distancia.

La explosión de Suburbia (término que designa todos los suburbios residenciales (suburbios) de las grandes metrópolis estadounidenses, nota del editor) De hecho, es inseparable de la masificación del automóvil, que se basa en la reducción de su coste. Sin embargo, esto se lleva a cabo al precio de la alienación de la clase trabajadora, que acepta la disciplina de la cadena taylorista a cambio del sueño suburbano fordista. Pero también se basa en la lejana violencia colonial de las plantaciones de caucho que producen caucho para neumáticos a costa de la destrucción del bosque primario y la mortalidad masiva de la fuerza laboral casi esclavizada de los culis indios y chinos.

Puro producto de la industrialización de la vivienda, del automóvil y del equipamiento doméstico, los interminables suburbios son acusados ​​de producir a cambio, en serie, un sujeto político específico: un propietario endeudado y conservador unido a un consumidor dependiente de energía barata. Esta figura evoca la de “hombre unidimensional” detectado por Herbert Marcuse desde principios de los años 1960: un individuo que se integra al capitalismo a costa de que la sociedad de consumo moldee sus necesidades, aspiraciones y representaciones.

A partir de entonces, este individuo se caracteriza en particular por una obsesión por el valor de su casa. Al ser percibida como estrechamente vinculada a su entorno inmediato, es tradicionalmente hostil a la ciudad central y su diversidad social y étnica. Los suburbios han sido durante mucho tiempo el epicentro de la segregación racial. En el corazón de Estados Unidos abandonado, Detroit, la capital caída de la industria automotriz estadounidense, todavía ofrece hoy una división particularmente espectacular entre una ciudad central ultrapauperizada y predominantemente afroamericana que vota a más del 90% demócrata y los suburbios, los más populares de los cuales siguen siendo predominantemente trumpistas.

La energía abundante y de bajo coste en la que se sustenta este modelo se basa en la explotación de un entorno lejano. En este ámbito, sin embargo, el compromiso antiurbano mediante el cual el Estado compra la paz social en los suburbios no es fijo. Hoy se está reconfigurando a través de un tecno-solucionismo que pretende responder a la crisis climática sin cuestionar los fundamentos materiales de la expansión urbana.

El auge de los vehículos eléctricos, encarnado por el éxito de Tesla y luego acelerado por la “Ley de Reducción de la Inflación” de la administración Biden, antes de verse debilitado por la eliminación de las ayudas fiscales de la administración Trump, ofrece un ejemplo sorprendente de ello. Al electrificar el automóvil individual en lugar de cuestionar las distancias, el desperdicio de energía y la dependencia del automóvil que estructuran el espacio suburbano, la transición estadounidense tiende a renovar el mismo metabolismo, simplemente cambiando el combustible.

Porque si la electrificación promete una reducción de las emisiones de carbono, a su vez depende de la extracción masiva de litio, cobalto, níquel y tierras raras. En definitiva, reproducir Suburbia supone necesariamente, ya sea que se trate de petróleo o de minerales críticos, una extensión de extracciónpor la chequera y a veces por la cañonera. A partir de entonces, la sucesiva integración en el metabolismo suburbano de los yacimientos petrolíferos iraquíes, de las arenas bituminosas de Alberta o del cinturón del Orinoco venezolano, antes quizás del mañana del subsuelo de Groenlandia, perfila así una geografía de zonas de interior sacrificadas, con habitantes desposeídos y ecosistemas permanentemente degradados.

Pero estas hectáreas fantasma explotadas por los suburbios globales permanecen invisibles desde la comodidad con aire acondicionado de un SUV, térmico o eléctrico, que cruza las autopistas de Dallas, Phoenix o Atlanta. La comparación entre esta última región metropolitana y una ciudad europea de tamaño comparable es, a este respecto, esclarecedora: para una población equivalente, la superficie de la metrópoli de Atlanta es varias veces mayor que la de Barcelona, ​​pionera en un urbanismo pionero.

Finalmente, entre la extracción inicial y el consumo final, otro eslabón juega un papel crucial en esta cadena mortal: el procesamiento. Volvamos aquí a Houston. Gigantesco puerto petrolero y terminal de oleoductos, esta interfaz entre el planeta y los suburbios se encuentra entre las 10 ciudades más contaminantes del mundo, a pesar de tener sólo 7 millones de habitantes. Casi desprovista de regulación, en última instancia parece menos una ciudad que una inmensa zona posturbana de varias decenas de miles de kilómetros cuadrados estructurada en torno a grandes infraestructuras de transporte.

Sin embargo, la desproporcionada huella ecológica de este gigantesco suburbio no se debe sólo a los coches y al aire acondicionado de las casas: también resulta de una importante concentración de industrias de procesamiento petroquímico (gasolina, plásticos, betún, electrodomésticos, envases para la distribución masiva, etc.), es decir, precisamente los combustibles y materiales necesarios para la reproducción del estilo de vida suburbano. Y esto es lo que en última instancia explica por qué Houston, la verdadera capital del metabolismo suburbano, contamina más por sí sola que muchos países.

Salir del extractivismo energético supone, por tanto, para las fuerzas antiimperialistas estadounidenses construir una crítica del impasse suburbano y promover un modelo urbano menos dependiente del coche y de la casa individual. Desde este punto de vista, la politización silenciosa de los suburbios bajo el efecto de múltiples temores (inflación y ejecuciones inmobiliarias, pero también olas de calor, incendios, escasez de agua, contaminación atmosférica, etc.) introduce conflictos y abre una brecha, ciertamente desde la única defensa de la calidad de vida, pero que bien podría llevar a plantear la cuestión del modelo urbano a pesar de sí misma.

En Europa, donde todavía existen formas urbanas compactas, heredadas de una larga historia de regulación del suelo, espacios públicos y transporte público, la cuestión es igualmente política. Porque este legado está hoy amenazado por fuerzas conservadoras, a menudo vinculadas al capital fósil, que están deshaciendo las regulaciones territoriales y trabajando para continuar la expansión urbana. Ante la crisis geopolítica, climática y energética, ¿y si la alternativa real residiera menos en la tecnología que en la forma en que diseñamos la ciudad?

EXPRESO ORGÁNICO

Max Rousseau Es geógrafo y politólogo de la Escuela de Ordenamiento Territorial Sostenible (ENTPE). Es, en particular, el autor de “La decadencia urbana. Francia en una perspectiva internacional”. » (dir., con N. Cauchi-Duval y V. Béal, Editions du Croquant, 2021) y “Más rápido que el corazón de un mortal. Desurbanización y resistencia en la América abandonada » (con V. Béal, Grevis, 2021).