¿Qué es el “pacto Dutreil” y por qué está en la mira del Tribunal de Cuentas?





Mientras los debates sobre el proyecto de presupuesto comienzan este viernes 24 de octubre en la Asamblea Nacional, el Tribunal de Cuentas señala el vacío fiscal del “pacto Dutreil” en un informe cuyo resumen fue consultado por “Le Monde”. Este vacío fiscal habría generado una pérdida de ingresos fiscales de 5.500 millones de euros en 2024, según este informe.





• ¿Qué es el “pacto Dutreil”?





El “pacto Dutreil” se puso en marcha por iniciativa del entonces Secretario de Estado para las pequeñas y medianas empresas (PYME), Renaud Dutreil, durante el gobierno de Jean-Pierre Raffarin (2002-2004). La ley Dutreil, promulgada el 1ejem Agosto de 2003, permite desgravaciones fiscales durante las transferencias de empresas familiares.





En detalle, el sistema permite una reducción fiscal del 75% de la “base imponible”, es decir, del valor de la empresa y una reducción fiscal del 50% cuando se trata de una donación realizada por una persona menor de 70 años. A cambio, el heredero se compromete a mantener el negocio en la familia durante varios años.









A principios de los años 2000, Renaud Dutreil argumentó la creación de este vacío fiscal con dos argumentos. El sistema tendría la virtud de permitir el desarrollo de la empresa gracias a la continuidad de la gobernanza. También impediría la adquisición de empresas francesas por parte de inversores extranjeros.





• ¿Por qué el sistema fue criticado por el Tribunal de Cuentas?





En veinte años de existencia, el “pacto Dutreil” nunca ha sido evaluado para ver si realmente cumplía estos objetivos iniciales. Su coste se estimó incluso en 500 millones de euros al año en cada ley de finanzas aprobada entre 2011 y 2024. Muy por debajo de lo que realmente costaría, según el resumen del Tribunal de Cuentas revelado por “le Monde”.





Este informe, cuya publicación se espera dentro de algunas semanas según el primer presidente del Tribunal de Cuentas, Pierre Moscovici, es fruto de un año de trabajo. Para realizar esta evaluación los magistrados financieros contaron con la ayuda del Instituto de Políticas Públicas.









Los Sabios de la Rue Cambon señalan que “eficiencia económica” de este mecanismo que deroga el derecho común es ” débil “. Según “Le Monde”, el número de transferencias en el marco del pacto Dutreil se duplicó entre los períodos 2013-2016 y 2017-2023, y la progresión continuó en 2024, lo que se tradujo en una pérdida de ingresos fiscales de 1,2 mil millones de euros en 2020 y de 5,5 mil millones de euros en 2024. Además, las empresas que fueron objeto de transmisiones a través de este régimen son principalmente de “sectores de comercio y distribución”quedando claramente por detrás la industria, aunque se presenta como “prioridad apuntada por el sistema”.









• ¿Hacia un debate sobre este vacío fiscal en la Asamblea Nacional?





En pleno debate sobre el presupuesto, cuando el objetivo es reducir el déficit al 4,7% del PIB, el informe del Tribunal de Cuentas podría tener un efecto importante. Sobre todo porque los llamamientos a reformar este sistema ya están aumentando.









El Comité de Finanzas de la Asamblea Nacional adoptó varias enmiendas para reformar el sistema, por ejemplo ampliando el período mínimo de tenencia de las acciones transferidas. Según “Le Monde”, el Tribunal de Cuentas recomienda, por su parte, reducir el porcentaje de reducción en un 75% si la empresa se revende justo después de finalizar el período durante el cual los beneficiarios deben conservar la propiedad, o ampliar dicho período.





Por parte del Gobierno, el actual Ministro de las PYME, Serge Papin, admitió la existencia de “ciertos abusos evidentes que distorsionan el espíritu del sistema” en una entrevista publicada el 19 de octubre en “la Tribune Dimanche” y pidió su devolución “más equitativo y eficiente”.



