Horas extras, pensión alimenticia, IRPF... ¿Qué votaron los diputados este sábado?





La Asamblea Nacional continuó este sábado el examen del parte “recetas” de presupuesto estatal para el año 2026, con debates en el menú sobre una serie de medidas de justicia fiscal, incluido el impuesto Zucman previsto para el final del día. Entre otras cosas, los diputados aprobaron la exención fiscal de la pensión alimenticia -para quienes la reciben- y rechazaron el congelamiento de la escala del impuesto a la renta. Hacemos balance.









• Se aprueba la exención de impuestos para la pensión alimenticia





La enmienda de la ecologista Marie-Charlotte Garin para la exención fiscal de las pensiones alimenticias para los beneficiarios -y en espejo de los impuestos para quienes las pagan- fue adoptada contra el consejo del Gobierno por una amplia coalición de diputados de izquierda, de la Agrupación Nacional, y una parte de los macronistas, principalmente miembros del Renacimiento.





Actualmente, las personas que pagan pensión alimenticia están exentas de impuestos sobre estos montos, mientras que los beneficiarios las pagan, si están sujetas a impuestos. Por tanto, la enmienda invierte la situación, imponiendo un límite a esta ventaja fiscal de 4.000 euros por hijo, con un límite máximo de 12.000 euros al año.





La presidenta del grupo ecologista Cyrielle Chatelain defendió una medida que pone fin a una “doble desigualdad”. Según la exposición de motivos de la modificación, la medida “podría contribuir a reducir el déficit público en unos 450 millones de euros al año”.









La Ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, se mostró desfavorable a la enmienda, al igual que otras sobre el mismo tema, subrayando que conduciría a “Favoreciendo de facto a las mujeres que ya tienen ingresos importantes” en comparación con los más modestos.





A primera hora de la mañana, los diputados habían adoptado una enmienda de Marie-Pierre Rixain (Renacimiento) que exime del impuesto la prestación compensatoria pagada en caso de divorcio al cónyuge menos favorecido económicamente. Actualmente esta suma está sujeta a impuestos cuando el capital se paga durante un período superior a 12 meses.





• Exención total de impuestos por horas extras votadas





La derecha, la extrema derecha y la mayoría de los macronistas aprobaron una enmienda presentada por Laurent Wauquiez, en nombre de su grupo de diputados de LR, que elimina el límite existente de 7.500 euros por encima del cual se gravan las horas extraordinarias.





Laurent Wauquiez defendió una “señal” enviado a “Francia que funciona”su colega Fabien Di Filippo afirmó que quería responder a la demanda de los electores que “Lamento los días de trabajar más para ganar más”. Este eslogan fue el del expresidente Nicolas Sarkozy, que dio origen a la exención fiscal de las horas extraordinarias, suprimida en 2012 antes de ser reinstaurada en 2019, con un límite máximo de 5.000 euros elevado en 2022.









La medida costará mil millones de euros, según la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin. Destacó que el techo ya estaba “muy alto” frente a la media de lo que reciben los empleados por horas extras, para quienes las trabajan, concretamente 1.900 euros. La izquierda se opuso a la medida, que, según dijo, cargaría las finanzas públicas y ralentizaría la creación de empleo.





• Descartan el congelamiento de la escala del impuesto a la renta





Una amplia coalición de diputados, que reúne a la extrema derecha, a la derecha, a una parte de los macronistas y de los insoumis, aprobó otra enmienda de Laurent Wauquiez rechazando la congelación propuesta por el gobierno de la escala del impuesto sobre la renta, en contra de la opinión de la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin.





Esta congelación habría llevado a 200.000 hogares más a pagar este impuesto, privando al proyecto de presupuesto de 2026 de unos ingresos de 2.000 millones de euros.





• Se adoptó un crédito fiscal para los costos de residencias de ancianos.





Los diputados también votaron a favor de una medida de apoyo a los residentes en residencias de ancianos o a sus familias con ingresos modestos, al decidir transformar una reducción fiscal del 25% sobre los costes de alojamiento en un crédito fiscal. Actualmente, sólo los sujetos pasivos se benefician de la reducción fiscal por sus gastos de alojamiento, que por definición no se aplica a los hogares más modestos que no pagan impuestos.





Esta medida, propuesta por Francia Insumisa en el marco del examen del presupuesto de 2026, fue adoptada por estrecho margen con los votos de la extrema derecha y de la izquierda, a excepción de los socialistas que defendieron otra medida similar: un crédito fiscal degresivo en función de los ingresos. “El Estado ayuda a quienes hoy pagan suficientes impuestos para poder ir a una residencia de ancianos y todos los demás se encuentran abandonados”fustigó al diputado rebelde Aurélien Le Coq.





El gobierno está en contra de la medida, que estima en 600 millones de euros.





• Reducción del refugio fiscal para periodistas





Los eurodiputados también aprobaron una reducción del límite de ingresos para beneficiarse del vacío fiscal para los periodistas: actualmente, los periodistas pueden beneficiarse de una reducción de 7.650 euros cuando reciben hasta 93.510 euros al año.





Una enmienda de Denis Masseglia (Renacimiento) reduce este límite a 3,5 salarios mínimos, es decir, hoy 75.676 euros. Fue aprobado en gran medida a mano alzada por los diputados, a pesar de la opinión desfavorable del gobierno. “El objetivo es pedir a quienes puedan que se esfuercen protegiendo a los periodistas que son los más precarios”explicó Denis Masseglia.









El vicepresidente de la RN Sébastien Chenu defendió sin éxito una enmienda que proponía la supresión pura y simple de este “nicho fiscal”que según él cuesta 35 millones de euros al año y es “anacrónico y arcaico”.