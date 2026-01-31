qué contiene el texto que está a punto de ser adoptado, después de cuatro meses de debate





El final de una secuencia interminable. El primer ministro Sébastien Lecornu sacó este viernes 30 de enero por tercera vez por la mañana el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el presupuesto de 2026 y poner fin a los debates. Salir de la ley especial, “Baqueta para hacer girar al país” después de Maud Bregeon. La copia final, que aún debería sobrevivir –sin dificultades– a dos mociones de censura a principios de la próxima semana y al dictamen del Consejo Constitucional podría ser promulgada a mediados de febrero. Esto es lo que contiene el texto.





Las empresas participarán en los ingresos.





Cambio de tono respecto a la política de abastecimiento de Emmanuel Macron: las empresas se implicarán mucho. El recargo sobre los beneficios de las grandes empresas se prorrogará al menos hasta 2026 y debería aportar 7.300 millones de euros, en lugar de los 4.000 millones previstos inicialmente. El Gobierno también anuló la reducción prevista de la contribución al valor añadido empresarial (CVAE), recuperando así 1.300 millones. Propuestas hechas directamente por el Primer Ministro para obtener la no censura de los diputados del Partido Socialista.





Si los empresarios denunciaron estos retrocesos, el gobierno destacó la estabilidad del marco fiscal: “El 99% de las empresas no verán cambios impositivos en 2026”subrayó la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin. De hecho, las medianas empresas (ETI) quedarán exentas del sistema.





El texto también prevé el establecimiento de un impuesto a las sociedades tenedoras de activos y la eliminación de varias lagunas fiscales.





Estabilidad fiscal para los hogares





En cuanto a los hogares, la estabilidad también tiene prioridad, ya que el Gobierno ha renunciado a congelar la escala del impuesto sobre la renta. Los jubilados mantienen su reducción del 10% en este impuesto.





En la copia también se encuentran nuevos impuestos. El de 2 euros para los paquetes pequeños con un valor inferior a 150 euros procedentes de países no pertenecientes a la UE o el aumento del de los timbres fiscales necesarios para una primera solicitud o la renovación de un permiso de residencia… El del vapeo, por su parte, ha sido retirado.





Pero los socialistas no lograron aprobar las medidas impositivas a los altos ingresos que habían apoyado, ya sea el impuesto Zucman o una nueva versión del impuesto a la riqueza. El impuesto a las sociedades holding, reducido al mínimo, debería generar alrededor de 100 millones de euros al año.





Mayor gasto en el ejército.





Los créditos de defensa aumentarán en 6.500 millones, cuando otras misiones vean sus presupuestos estancarse o incluso disminuir, excluyendo a los ministerios gubernamentales.





Reducción de la dotación Francia 2030





El programa de inversiones Francia 2030 se redujo en 1.100 millones de euros, mientras que el Fondo Verde para apoyar la transición ecológica en los territorios vio su presupuesto caer de 1.150 millones en 2025 a 850 millones en 2026. Una caída ciertamente menos pronunciada de lo esperado pero que empuja a la “pelea del siglo”.





El bono de actividad revalorizado





Los socialistas se alegraron de haber obtenido un aumento de 50 euros mensuales de media en el bono de actividad pagado a los trabajadores con bajos ingresos.





Generalización de comidas a 1 euro para estudiantes





Otros motivos de satisfacción para ellos son la generalización de las comidas a un euro para los estudiantes, apoyada por la diputada socialista Fatiha Keloua Hachi, la revalorización de las ayudas personalizadas a la vivienda (APL), o incluso una sangría menor de lo esperado para los ingresos de los propietarios sociales.









Eliminación de 4.000 plazas docentes





Por otro lado, toda la izquierda se une para denunciar la eliminación de 4.000 puestos docentes para el inicio del curso escolar 2026, prueba de un presupuesto aún considerado “imperfecto” por el partido rosa.





El déficit al 5% del PIB





El punto de vista de la derecha con respecto a este presupuesto es el déficit estatal. La copia inicial preveía reducirlo públicamente al 4,7% del PIB en 2026, frente al 5,4% del PIB en 2025. Finalmente se estabilizará en el 5%, debido a las concesiones otorgadas en particular al PS, ya sea en el presupuesto de la Seguridad Social o en el del Estado.





Sébastien Lecornu subraya ante los diputados el martes que “Por primera vez en mucho tiempo (…) el gasto realmente se está desacelerando. En 2026, el aumento del gasto público en términos de volumen cae al 0,9% frente al 1,7% en 2025 y más del 2% en años anteriores..