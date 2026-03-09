El pánico se extiende a Beirut, Europa entra en conflicto... Actualización sobre la situación





En Medio Oriente la guerra continúa y se expande día a día. Mientras Azerbaiyán amenaza a Irán este jueves 5 de marzo con represalias tras las incursiones con aviones no tripulados, Israel e Irán se embarcan en nuevas ofensivas, aumentando las tensiones diplomáticas en la región y más allá. Sin embargo, Europa, temerosa de involucrarse directamente en la guerra, se vio arrastrada al conflicto tras los ataques a Chipre y a sus aliados occidentales en el Golfo. Esto es lo que sabemos.









En Irán, varias explosiones sacudieron Teherán y sus alrededores occidentales, según los medios locales iraníes. La agencia de noticias iraní Tasnim informó anteriormente sobre explosiones sin dar detalles sobre los posibles impactos. El ejército israelí dijo que lanzó este jueves “una ola de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en todo Teherán”.









En Israel, el territorio vuelve a ser objetivo de una andanada de misiles disparados desde Irán. “Se están activando sistemas de defensa para interceptar esta amenaza”dijo el ejército en un comunicado.





La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que había atacado el aeropuerto internacional Ben Gurion en Israel, así como una base aérea en el área. “Hoy al amanecer se lanzaron misiles pesados ​​Khorramshahr-4, portadores de una ojiva de una tonelada (…) hacia el corazón de Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurion y la base del 27º Escuadrón de la Fuerza Aérea situada en el aeropuerto”declararon los Guardianes en un comunicado de prensa transmitido por la agencia Tasnim.









La televisión estatal iraní afirmó que drones de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, habían alcanzado el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln desplegado en la región del Golfo desde finales de enero.





La televisión iraní no dio más detalles por el momento. El lunes, la Guardia Revolucionaria afirmó haber alcanzado el portaaviones con cuatro misiles iraníes, uno ” mentir “ había replicado el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom).









Ante el riesgo de ataques, el ejército israelí pidió a los residentes de todos los suburbios del sur de Beirut, uno de los bastiones del Hezbolá proiraní donde viven cientos de miles de personas, que evacuaran ” inmediatamente “.













El Líbano se vio arrastrado a la guerra el lunes tras un primer ataque contra Israel por parte del grupo proiraní Hezbolá, que afirmaba querer “vengar” la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.





El Gobierno libanés decidió este jueves prohibir cualquier posible actividad militar de la Guardia Revolucionaria iraní. Por lo tanto, desea estrechar el lazo alrededor de Hezbollah. Los iraníes ahora deben obtener una visa para ingresar al Líbano, mientras que los dos países eximieron a sus ciudadanos hasta ahora por un principio de reciprocidad. Hezbolá se enfrentará “Agresión israelí-estadounidense” y no se rendirá, aseguró el miércoles su líder Naïm Qassem en su primer discurso desde el inicio de la guerra.









Emmanuel Macron anunció que estaba discutiendo una ” plan “ con los diferentes actores para “prevenir” que el Líbano no es “Otra vez arrastrados a la guerra” así como “envío inmediato” ayuda humanitaria para los refugiados que huyen del sur del país.





“Por el Líbano, debemos actuar. Hay que hacer todo lo posible para evitar que este país cercano a Francia se vea arrastrado de nuevo a la guerra”afirmó en X, respondiendo a un llamamiento en este sentido del presidente libanés, Joseph Aoun.





Tras las conversaciones del miércoles con Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Emmanuel Macron indicó que había vuelto a hablar con las autoridades libanesas. “con el fin de establecer un plan para poner fin a las operaciones militares que actualmente llevan a cabo Hezbolá e Israel a ambos lados de la frontera”.









Un vuelo chárter de Air France fletado por París para repatriar a franceses desde los Emiratos Árabes Unidos tuvo que regresar el jueves por la tarde debido a un tiroteo “en la zona”indicó el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot.





este vuelo “Para recoger a nuestros compatriotas en los Emiratos Árabes Unidos se vio obligado esta tarde (del jueves) a dar la vuelta debido al lanzamiento de misiles en la zona. Esta situación refleja la inestabilidad en la región y la complejidad de las operaciones de repatriación”, dijo en la red X.









Este jueves, Ilham Aliev, el presidente de Azerbaiyán, país fronterizo con Irán, denunció un ataque “terrorista” Drones iraníes en un aeropuerto y cerca de una escuela en Azerbaiyán. Uno de los drones impactó la terminal del aeropuerto en la región de Nakhichevan, hiriendo a dos personas, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán. Este último prometió que “Esto no quedará sin respuesta” a la atención de Teherán.









Este evento podría llevar al país directamente al conflicto. Según Ilham Aliyev, el ejército azerbaiyano recibió por “instrucción para preparar y ejecutar medidas de represalia”. Por su parte, el ejército iraní ha negado cualquier ataque con drones contra Azerbaiyán.









Irán afirmó este jueves haber disparado misiles contra el cuartel general de las fuerzas kurdas en la región autónoma del Kurdistán en Irak, que alberga tropas estadounidenses. “Atacamos con tres misiles las sedes de grupos kurdos opuestos a la revolución en el Kurdistán iraquí”indica un comunicado de prensa militar citado por la agencia Irna.









Estos ataques, que mataron a un miembro de un grupo kurdo iraní en el exilio, según un portavoz, responden a las advertencias de las autoridades iraníes. “Los grupos separatistas no deben imaginar que se ha levantado un nuevo viento e intentar actuar”advirtió Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.









Europa se ve envuelta en un conflicto tras los ataques a Chipre y a sus aliados occidentales en el Golfo. Varios estados europeos se han comprometido a proporcionar ayuda militar a Chipre, miembro de la Unión Europea, y al Golfo, al tiempo que enfatizan sus objetivos. “defensivo”a medida que el conflicto en Medio Oriente se intensifica y expande.





Durante su discurso televisado el 3 de marzo, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el envío del portaaviones Charles de Gaulle al Mediterráneo oriental. Lleva a bordo 20 aviones de combate Rafale y dos aviones con radar Hawkeye. El Jefe de Estado también anunció el envío de unidades adicionales de defensa aérea a Chipre.









Gran Bretaña ha dicho que enviará un buque de guerra, el HMS Dragon, al Mediterráneo oriental, equipado con un sistema de misiles Sea Viper capaz de lanzar ocho misiles en menos de 10 segundos. El país también quiere enviar helicópteros Wildcat equipados con misiles Martlet capaces de derribar drones.





Al comienzo de la guerra, el primer ministro británico, Keir Starmer, se negó inicialmente a implicar a su país en el conflicto. Pero luego aceptó la petición de Estados Unidos de utilizar dos bases militares británicas para atacar a Irán en “fines defensivos específicos y limitados”.





Francia, Italia y Grecia “coordinar el envío de activos militares a Chipre y el Mediterráneo Oriental” decidido tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, anunció el jueves el entorno de Emmanuel Macron.









Australia ha desplegado “recursos militares” en Oriente Medio como reacción a la guerra provocada por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, anunció el jueves el primer ministro Anthony Albanese.









El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que no podía “excluir categóricamente” la participación militar de su país en la escalada de la guerra en el Medio Oriente. Deploró el miércoles que Estados Unidos e Israel hubieran actuado “sin contactar con las Naciones Unidas ni consultar a sus aliados”.