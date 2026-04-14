¿Qué contiene el plan de 10 puntos propuesto por Irán a Donald Trump?

Si la noche del martes 7 al miércoles 8 de abril se anunció un alto el fuego temporal de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, a cambio de la reapertura del Estrecho de Ormuz, la perspectiva de una paz duradera sigue siendo frágil. Para preparar las conversaciones previstas entre los dos países en Pakistán el viernes 10 de abril, Teherán propuso un plan de 10 puntos al presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr el fin de la guerra. El texto podría servir como base para posibles negociaciones, pero incluye varios puntos de bloqueo que Washington ha considerado irrealizables en el pasado, particularmente en lo que respecta al enriquecimiento de uranio.

Como era de esperar, este plan requiere el cese de los combates. Según la versión difundida por los medios iraníes, “Estados Unidos debe comprometerse a garantizar, en principio, la no agresión”. El texto también incluye el “Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región” así como el “el cese de la guerra en todos los frentes, incluso contra la heroica resistencia islámica en el Líbano”.

Pero para Israel, que dijo ” sostener “ la decisión estadounidense de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, este acuerdo “no incluye” el país de Cedar, donde opera el proiraní Hezbolá. El Estado judío, por el contrario, intensificó sus bombardeos y anunció este miércoles que había llevado a cabo su “La mayor huelga coordinada” desde el inicio del conflicto.

Si bien el brazo marítimo, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo en tiempos de paz, debe reabrirse durante el alto el fuego, el plan presentado por Teherán incluye, según la agencia de prensa iraní Tasnim y el canal de noticias estadounidense CNN, “El continuo control de Irán sobre el Estrecho de Ormuz”. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó también en la cadena X que el ejército iraní coordinará el paso a través de este corredor estratégico durante la tregua.

Teherán añadió, sin embargo, que si las negociaciones fracasaban, Irán se reservaría el derecho de bloquear nuevamente el estrecho.

La República Islámica exigió en su plan que la derecha “ al enriquecimiento de uranio » ser aceptado como parte de su programa nuclear. Un punto sujeto a tensiones, mientras la administración Trump pide desde hace tiempo el fin del programa nuclear iraní. El enriquecimiento de uranio fue también una de las razones dadas por Estados Unidos e Israel para justificar el inicio de los ataques en Oriente Medio el 28 de febrero.

Interrogado sobre el tema por la Agencia France-Presse tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego, Donald Trump afirmó que la cuestión del uranio iraní “se ajustará perfectamente” durante la tregua. “De lo contrario no habría aceptado” añadió. El miércoles por la tarde, el presidente estadounidense reafirmó que no habría “sin enriquecimiento de uranio” en Irán y que Estados Unidos iba a “trabajar” con Teherán para extraer “Polvo” nuclear enterrado “profundamente”evocando visiblemente las consecuencias de los ataques estadounidenses de junio de 2025 contra instalaciones iraníes.

En una conferencia de prensa el miércoles, Pete Hegseth reiteró que Irán no puede esperar obtener armas atómicas. “Siempre ha sido innegociable”aseguró el Ministro de Defensa estadounidense.

El plan exige el levantamiento de “todas las sanciones”, “principal” como “secundarios”sin entrar en más detalles. Irán también pide la derogación de todas las resoluciones impuestas por la ONU y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Teherán también quiere que se pague una compensación por el conjunto” daño infligido » en el país.

“Estamos discutiendo y seguiremos discutiendo el levantamiento de aranceles y sanciones con Irán”escribió el miércoles el presidente estadounidense en un mensaje en su red social Truth Social.

Cuando CNN publicó el plan, Donald Trump se apresuró a acusar a los medios estadounidenses de “noticias falsas”. “ Fue pura invención, publicada como titular, probablemente con el objetivo de inflamar las tensiones en una situación ya de por sí muy delicada. », denuncia. El artículo del canal volvió en particular a las condiciones del acuerdo, afirmando que ” Irán afirmó(tiene) victoria y afirmar(tiene) haber obligado a Estados Unidos a aceptar un plan de diez puntos “.

En cuanto a “ El derecho de Irán a enriquecer uranio “, si bien la propuesta está presente en la versión farsi del plan difundida por Tasnim, su mención no aparece en la copia inglesa enviada a la ONU. En general, el plan iraní sigue siendo muy favorable a la República Islámica.

Posteriormente, un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que el plan de diez puntos hecho público por Irán, que contiene exigencias a priori difíciles de aceptar por Washington, no era el documento que sirviera de base para las negociaciones con Estados Unidos.

“El documento que está mencionando la prensa no es el plan en el que estamos trabajando. No vamos a negociar públicamente”dijo esta fuente, que pidió el anonimato, después de que Donald Trump mencionara un plan el martes. “viable” presentado por Irán.